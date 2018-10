Los conciertos que no te puedes perder en Asturias Diana Navarro. / EFE Esta es la agenda musical de la región para los próximos días EL COMERCIO Gijón Miércoles, 10 octubre 2018, 18:01

La agenda musical para los próximos días en Asturias está repleta de interesantes conciertos. Todos los palos musicales se dan cita en las salas de Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Laviana y San Martín del Rey Auirelio. Te detallamos toda la información para que no dejes escapar la oportunidad de disfrutar de buena música.

Gijón

X Rockin´Gijón Weekender

Festival dedicado a la música de raíces y sonidos retroamericanos.

Camping de Deva

Jueves 11, 16 horas: Rockin´at the Bar, 22 horas: Dj Mr Hot Rock, The Dixie Boys, Dj Vicente, The Rhythm Treasures y Dj Diego.

Mota Blues

Rock, blues, psicodelia.

Café Trisquel

Jueves 11, 21.30 horas.

Los Bengala

Rock

Memphis Live Music

Jueves 11, 21 horas. 10 y 13 euros. Rock.

Virginia/David Moreira/Manglés

Estreno de las fiestas electrónicas The Diggers.

Lanna Club

Jueves 11, medianoche. 12 y 15 euros.

X Rockin´Gijón Weekender

Festival dedicado a la música de raíces y sonidos retroamericanos.

Camping de Deva

Viernes 12, 30 euros (entrada de día), 50 y 60 euros (abono). 16 horas (Rockin´at the Bar): Dj Mr Hot Rock, Los Vólidos y Dj Pooly. 21.30 horas (sala): Dj Vicente, The Radio Ramblers, Dj David Howie, Jackson Sloan & The Rhythm Tones, Dj Rob´s Big Beat, The Sureshots y Dj Diego.

Sábado 13, 30 euros (entrada de día), 50 y 60 euros (abono). 16 horas (Rockin´at the Bar): Dj David Howie, Xixón Swing y Dj Rob´s Big Beat. 21.30 horas (sala): Dj Diego, The Del Prince, Dj Vicente, Lynette Morgan & the Blackwater Valley Boys, Dj Pooly, The Stargazers y Mr Hot Rock.

Diana Navarro

Pop, copla, canción de autor.

Teatro Jovellanos

Viernes 12, 20.30 horas. 30, 35 y 40 euros.

Vargas Blues Band

Latin blues.

Memphis Live Music

Viernes 12, 21.30 horas. 12 y 15 euros.

Los Guajes

Rock y garaje sesentero.

Albéniz

Viernes 12, 22 horas. 20 euros.

Eskama Life/Icram/Sense D

Electrónica.

Lanna Club

Viernes 12, medianoche.

Alex Ohmios/Deepman

Fiesta electrónica The Get Down.

Musaeum, medianoche. 5 euros.

Portu Martínez & Jorge Monge/Jorge Alonso

Memphis Live Music

Viernes 12, 1.30 horas y 4 am.

MP5

Electrónica.

Lobby

Viernes 12, 2.30 am.

Clap Your Hands Say Yeah/FMM

Indie-rock (EEUU).

Albéniz

Sábado 13, 22.30 horas. 15 y 18 euros.

Moonshine Wagon

Bluegrass y punk.

Savoy Club

Sábado 13, medianoche (dos pases).

Baldman/Antón Arrieta/No Name

Fiesta electrónica de Asa People Collective.

Lanna Club, medianoche. 10 euros.

MissLady

Pop clásico y folk americano.

Musaeum

Domingo 14, 13.30 horas.

Oviedo

Emma Ruth Rundle/Jaye Jayle

Fiesta Humo.

Lata de Zinc

Miércoles 19, 21 horas. 10 y 12 euros.

Pipes and Pints

Punk-rock (Chequia).

Gong Galaxy Club

Miércoles 10, 21 horas. 9 y 12 euros.

Balkan Battle 4

Balkan beat, gypsy…

Lata de Zinc

Jueves 11, 22 horas. 4 y 6 euros. Balkan Hotsteppers vs. Caravan Disco (Bélgica) y Brigada AM.

Festival Benéfico para la protectora Másquechuchos

La Salvaje

Jueves 11, 19 horas. In Media Virtus, Naphalm, Radioactive Monkeys y Ofensivos.

Moonshine Wagon

Bluegrass y punk.

L´Esperteyu Chigre Folk

Jueves 11, 23 horas.

Los Tríceps

Versiones de pop y rock.

La Casona de la Montaña

Viernes 12, 13.30 horas.

La Desbandada/Baja California

Rock.

Sir Laurens

Viernes 12, 20.30 horas. 5 y 6 euros.

Los Nastys/Carisma

Garage.

Lata de Zinc

Viernes 12, 21 horas. 8 euros.

Los Tríceps

Versiones de pop y rock.

Gong Galaxy Club

Viernes 12, 22 horas.

Programa 'Una vuelta por las Malas Calles'

Gong Galaxy Club

Viernes 12, 23 horas. Sesión de dj basada en las bandas sonoras de la filmografía de Martin Scorsese.

La Salvaje

Viernes 12, 23 horas. Scorsese Rock Band con las bandas sonoras de la filmografía de Martin Scorsese.

Fiesta Big Night Out

Concierto de metal alternativo con las bandas Pleyskunk, Kandanga y Nukore.

La Salvaje

Sábado 13, 20.30 horas. 5 y 7 euros.

Leather Boys

Rock.

Gong Galaxy Club

Sábado 13, 21.30 horas.

Ladilla Rusa/Chiquita y Chatarra

Pincharán también Txas Norris, Lady Baudot, Piss the Cat, L-Love y Epifanía.

Lata de Zinc

Sábado 13, 22 horas. 10 y 12 euros.

Álvaro Bárcena

Gong Galaxy Club

Domingo 14, 19 horas.

Marianna D´Ama

Acústico de soul, rock

La Salvaje

Domingo 14, 20.30 horas.

Ross The Boss/Crystal Viper/Bullet

Heavy.

Sir Laurens

Martes 16, 19 horas.

Avilés

Havanna Blue

Blues-rock, latin…

Le Garage

Jueves 11, 23.30 horas.

Moonshine Wagon

Bluegrass y punk.

Don Floro

Viernes 12, 23.30 horas.

MBolados

Clásicos del rock en acústico.

Le Garage

Viernes 12, 23.30 horas.

De Wolff

Rock (Holanda).

Factoría Cultural

Sábado 13, 21 horas. 8 euros (abono para los cinco conciertos del ciclo, 30 euros).

Los Buscavidas

Versiones de pop-rock.

Le Garage

Sábado 13, 23.30 horas.

Siero

Incorregibles

Espicha y rock.

Tierra Astur

Jueves 11, 21.30 horas.

Laviana

Sartenazo Cerebral/A Ti Ke Te Importa/Indar Galega/Sin Emu

Concierto solidario de punk.

CSA La Kuadra, Pola de Laviana

Sábado 13, 22.30 horas.

San Martín del Rey Aurelio

Los Tal

Rock and roll.

Bar El Madreñeru, Sotrondio

Sábado 13, 20 horas.