Agenda de conciertos para este fin de semana en Asturias Recopilamos algunas de las citas más destacadas en la región para los próximos días ELCOMERCIO.ES Jueves, 14 febrero 2019, 16:59

Es indiferente si la música te gusta para bailar, como sonido de fondo o para disfrutarla tranquilamente. Si lo que quieres este fin de semana es un plan musical, a continuación te ofrecemos algunos delos conciertos más destacados en Asturias para los próximos días.

GIJÓN

-Moriarty

CMI Ateneao de La Calzada

Jueves 14, 19.30 horas.

-Laura Cox Band

Memphis Live Music

Jueves 14, 21 horas. 12 y 15 euros. Rock (Francia).

-Second/Full

Acapulco

Jueves 14, 21.30 horas. Escenarios Mahou. Pop-rock. Entradas agotadas.

-Ludovico

Savoy Club

Jueves 14, medianoche. Rock.

-Black & Blues

Páramo Bar

Viernes 15, 20 horas. Soul, blues, jazz...

-Nunatak/Desperados

Memphis Live Music

Viernes 15, 20.30 horas. 7 y 9 euros. Acústico.

-Hijos de Braulia/Doctor Crank/Arañas

Swami Ballroom

Viernes 15, 21 horas. 6 euros.

-Depedro

Albéniz

Viernes 15, 21 horas. 16 y 20 euros. Presentación del disco 'Todo va a salir bien'.

-Chico Herrera

Musaeum

Viernes 15, 21.30 horas. 4 euros.

-Txabi Franquesa & Ludovico

Acapulco

Viernes 15, 21.30 horas. 15 euros. Humor y música.

-Eskama Life/Sense D/Guatson

Lanna Club

Viernes 15, medianoche. 10 euros. Electrónica.

-Jimmy Barnatán & the Cocooners

Savoy Club

Viernes 15, medianoche (dos pases). Blues (Madrid).

-My Stereo/Mandy Starfucker

Memphis Live Music

Viernes 15, 1.30 am. Electrónica.

-Cislan Crowfunding Party

Páramo Bar

Sábado 16, 20 horas. Fiesta para financiar un proyecto de fin de ciclo de 'Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos'.

-Sexy Cebras

Memphis Live Music

Sábado 16, 21 horas. Rock (Madrid).

-Víctor Manuel

Teatro de la Laboral

Sábado 16, 21 horas. 28, 38, 45 y 47 euros. Cantautor.

-Lumberjack

Musaeum

Sábado 16, 22 horas. 4 euros. Rock, blues, psicodelia.

-Dj Marce the Deep/Eloy Malnero

Musaeum

Sábado 16, 23.59 horas. 5 euros. Fiesta The Get Down: House, techno, disco.

-Dr Maha´s Miracle Tonic

Savoy Club

Sábado 16, medianoche (dos pases). Rythm&blues, swing, western swing, novelty (Bilbao).

-Dj Smug/Soulders/Manglés

Lanna Club

Sábado 16, medianoche. 8 euros. Fiesta electrónica Red Warehouse.

-Kresy/Ditron

Memphis Live Music

Sábado 16, 1.30 am. Fiesta electrónica 'One Night in Detroit'.

-Terry Harmonica Bean

Memphis Live Music

Domingo 17, 19 horas. 15 euros. Country, blues (EEUU).

-Víctor Manuel

Teatro de la Laboral

Domingo 17, 20 horas. 28, 38, 45 y 47 euros. Cantautor.

-Los Cohetes

Acapulco

Domingo 17 , 21 horas. 8 y 10 euros. Concierto de celebración del trigésimo aniversario del grupo. Rock, rockabilly, blues…

OVIEDO

-GPS Project

Taberna Km 0

Jueves 14, 20.30 horas

-Open Mic

La Salvaje

Jueves 14, 21 horas.

-Las Víctimas Civiles

Lata de Zinc

Jueves 14, 21 horas. Punk-rock (Barcelona).

-Jam con Ivo Pérez

Gong Galaxy Club

Jueves 14, 21.30 horas. Rock.

-Sons of Aguirre & Scila

Sir Laurens

Viernes 15, 20.30 horas. 10 y 12 euros. Rap metal.

-San Ventolín Fest

Gong Galaxy Club

Viernes 15, 21 horas. 6 euros. La Morgue (swingcore), Oklahoma (hardcore) y TRT (punk and roll).

- Zetazen/Nikone

Tribeca

Viernes 15, 21.30 horas. 14,5 euros. Escenarios Mahou. Urban, rap, reggae…

-Joe Crepúsculo

La Salvaje

Viernes 15, 22 horas. Entradas agotadas.

-Tremenda Jauría/Ketekalles

Lata de Zinc

Viernes 15, 22.30 horas. 10 y 13 euros. Rap, reggaetón (Madrid)

-Ebri Knight/The Fatty Farmers

Lata de Zinc

Sábado 16, 21 horas. 8 y 10 euros.

-Holy Mushroom/Alpha Snake

Gong Galaxy

Sábado 16, 21.30 horas. Heavy.

-Joe Crepúsculo

La Salvaje

Sábado 16, 22 horas. 14 euros (anticipada). Segunda fecha confirmada.

-Rica/Pates/Moriarty

Clandestino

Sábado 16. 00.13 horas.

-Presentación del proyecto 'Engarradiella'

Lata de Zinc

Domingo 17, 13 horas. Artistas LGTBI en el marco del hardcore y punk con directos y dj´s.

-Silvidos y Gemidos

La Casona de la Montaña

Domingo 17, 13.30 horas.

-Rupatrupa

La Salvaje

Domingo 17, 20.30 horas. 12 y 15 euros. Música callejera (Tenerife).

-Pale Lips

Lata de Zinc

Domingo 17, 21 horas. 10 euros. Rock and roll, punk, glam (Canadá).

-OMA/G.w Sok

Lata de Zinc

Martes 19, 21 horas. 6 euros. Excantante de The EX.

AVILÉS

-Sound Ever

El Calendoscopio

Jueves 14, 21 horas

-Diego Vasallo

Santa Cecilia

Viernes 15, 21 horas. Excomponente de Duncan Dhu y Cabaret Pop.

-La Cosa Nostra

Le Mystic

Viernes 15, 23.30 horas.

-Franklin Soul

Don Floro

Viernes 15, 23.45 horas

-Chanín & Klaud

La Galería

Viernes 15, 00.30 horas.

-Aladro

Lord Byron

Sábado 16, 20.30 horas.

-Kamchatka

Factoría Cultural

Sábado 16, 21 horas. 10 y 12 euros. Blues-rock, hard-rock… (Suecia).

-Two Rain Dogs

Route 66

Sábado 16, 21 horas

-Jimmy Barnatan ant the Cocooners

Don Floro

Sábado 16, 23.45 horas. Blues (Madrid).

SIERO

-Fran Juesas

Tierra Astur, Colloto

Jueves 14, 21.30 horas. Concierto-espicha.

MIERES

-Jorge Colsa & Gema Bravo

La Llocura Librería

Sábado 16, 19 horas. Música y poesía.

-Los Tríceps

Sede de la asociación Serondaya, Cenera

Sábado 16, 20 horas. Versiones de pop-rock. Conciertos de la Panadería.

CASTRILLÓN

-Sara Cangas

Cafetería Delfos, Piedras Blancas

Domingo 17, 13 horas.

SAN MARTÍN DEL REY AURELIO

-Fran Juesas

La Oca Negra, Blimea

Viernes 14, 23 horas. Versiones en acústico.

PROAZA

-Silvidos y Gemidos

L´Esbardu

Sábado 16, 23 horas.

Síguenos en: