¿Qué hacer este miércoles en Asturias?

Andrés Pascual presenta libro

Esta tarde, a las 19 horas, en el salón de actos de la Antigua Escuela de Comercio

Andrés Pascual Carrillo (Logroño, 1969) tiene nuevo libro, 'A merced de un Dios salvaje', que hoy presenta en Gijón en un acto organizado por el Ateneo Jovellanos con el apoyo del Aula de Cultura de EL COMERCIO. El autor, viajero incansable, ha recorrido medio mundo buscando inspiración para sus novelas. Ahora presenta el fruto de ese trabajo. Los protagonistas de este libro son dos niños, idénticos como si fueran gemelos, pero separados por veinte años, cuyos dramáticos destinos parecen condenados a repetirse. Presenta el acto María de Álvaro, coordinadora del Aula de Cultura. Modera Luis Rubio, vicepresidente del Ateneo. Gratis.

Ún de Grao actúa en Gijón

Hoy, a las 20 horas, en el salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto

El ciclo 'Los conciertos del taller' incluye la actuación de Ún de Grao, el proyecto personal del guitarrista y cantante José Martínez Álvarez. Ha formado parte de multitud de grupos de la escena tradicional asturiana, como Pelgares, Cuchu y Duerna, por citar algunos. Hoy actúa con Xavier María Foks (efectos de guitarra), Pepín de Muñalén (flautas y saxo) y Tony Cruz (contrabajo). Gratis.

Música clásica en Gijón

Hoy, a las 20 horas, en el coliseo gijonés

El pianista Juan Pérez Floristán (Sevilla, 1993), ganador del primer premio y del premio del público en el Concurso de Piano de Santander, interpreta 'Año Floristán'. Interpretará: 'Sonata para piano nº 16 en Sol Mayor', de Beethoven; 'Música Ricercata', de Ligeti, y 'Cuadros de una exposición', de Mussorgsky. Organiza la Sociedad Filarmónica de Gijón. Las entradas cuestan 20 euros.

Familiar

Cuentacuentos en Oviedo

Hoy, a las 11 horas, en las aulas del Hospital Universitario Central de Asturias, y a las 18, en la Biblioteca Ciudad Naranco, y mañana, a las 11, en la Biblioteca Tudela Veguín, y a las 18, en la de La Corredoria, sesión de cuentacuentos a cargo de Ana Morán titulada '¿Dónde irán los cuentos?'. Gratis.

Presentaciones

'Tormenta solar', de Andrés Fernández dos Santos, en Gijón

Hoy, a las 19.30 horas, en la sala de conferencias del Antiguo Instituto, presentación del libro 'Tormenta solar', de Andrés Fernández dos Santos. En sus páginas, las puertas que separan el mundo de los vivos y los muertos se abren. ¿Qué pasará? Entrada libre.

Victoria R. Gil debuta en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en el salón de té del Teatro Campoamor, Victoria R. Gil presenta su primera novela. Entrada libre hasta completar aforo. Acceso por la puerta lateral del teatro (plaza del Carbayón).

Charlas

Sobre la importancia de asociarse, en Gijón

Hoy, 18.30 horas, en la Sala 3 del CMI El Llano, charla destinada a personas refugiadas y solicitantes de asilo. El objetivo es dinamizar la participación comunitaria en el barrio. Entrada gratuita.

Ciclo de conferencias sobre la cultura castreña, en Gijón

Mañana, a las 18 horas, en el salón de actos del Centro de Cultura del Antiguo Instituto, dentro del ciclo de conferencias y mesas de debate sobre la cultura castreña de Gijón, el profesor asociado de Prehistoria de la Universidad de Oviedo Fernando Rodríguez abordará 'La arquitectura y el urbanismo del mundo castreño prerromano'. Entrada gratuita.

Cine

Ciclo por Mary Shelley, en Gijón

Hoy, 19 horas, en el salón de actos del CMI Ateneo La Calzada, se verá 'Frankenstein creó a la mujer' (Reino Unido, 1967), dentro del ciclo por el bicentenario de la publicación de 'Frankenstein'. Aquí, el barón y el doctor Hertz intentan devolver a Christina a la vida. Duración: 86 minutos. Gratis.

'Llenos de vida', en Oviedo

Mañana, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica, se proyecta 'Llenos de vida (Place publique)'. Se centra en el mundo de la televisión y los egos y entresijos menos edificantes. En francés con subtítulos en castellano. No recomendada para menores de 7 años. Gratis.

Otros

Maqueta modular ferroviaria

Todos los miércoles, de 17 a 18.30 horas, y los sábados, de 12 a 14, en el Museo del Ferrocarril de Asturias (Gijón), hay exhibiciones de funcionamiento de la maqueta modular ferroviaria del Grupo de Módulos H0 de Asturias. Gratis con la entrada al museo. General: 2,5 €.

Visitas especializadas a dos centros arqueológicos de Asturias

Hoy, de 10.30 a 12.30 horas, en el Museo Arqueológico de Asturias, y de 17 a 19 horas, en el Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres, visitas para conocer todos los detalles técnicos de ambos emplazamientos. Precio: 8,40 euros. Gratis para menores de 6 años. El precio incluye transporte y visita. Los autobuses saldrán a las 10 y 16.30 horas, respectivamente, del Puerto Deportivo (parada Fomentín, Gijón). Necesaria inscripción previa.

Exposiciones

'Libertades restringidas', en Langreo

Hasta el domingo, en la Pinacoteca Eduardo Úrculo de La Felguera, se expone 'Libertades restringidas', de Andrea Valle, accésit Art Nalón 2017. Es un proyecto pictórico que surge con la necesidad de plasmar el contexto social y político contemporáneo. Entrada gratuita.

El Museo de Bellas Artesahora es un jardín

El Palacio de Velarde del museo con sede en Oviedo acoge 'En el jardín', del artista Javier Victorero. Reúne un conjunto de obras a través de las que se busca establecer una analogía entre el arte y el jardín. No es la única gran exposición abierta en el Bellas Artes. También está 'Picasso, Braque, Gris, Blanchard, Miró y Dalí. Grandes figuras de la Vanguardia. Colección Masaveu y Colección Pedro Masaveu'. De 11.30 a 14.30 horas. Gratis.

Homenaje a Cervantes, en Oviedo

Hasta el 11 de noviembre, en el patio de columnas del Palacio Conde de Toreno, se expone 'Miguel de Cervantes, Embajador de España'. Se organiza en las siguientes partes: Cervantes, su retrato; vida y peregrinaje; su obra, Cervantes y Don Quijote en la Memoria; la Real Casa de Moneda en el IV centenario de su muerte; el tiempo de Cervantes. Una última parte está dedicada a la presencia de Asturias en las creaciones de la Fábrica Nacional. Está organizada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado. Gratis.

Mabel Lavandera expone en la Universidad de Oviedo

La artista gijonesa y colaboradora de ELCOMERCIO muestra 'Entre la creación y el compromiso' en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas. Hasta el domingo. Entrada gratuita.

Desmemorias de un dibujantese muestran en el Barjola

Hasta el 11 de noviembre, en el museo gijonés, se expone 'La ventana de atrás. Desmemorias de un dibujante', de Alfredo. Son 76 originales de los casi 200 correspondientes al libro de igual título, recientemente publicado por la editorial Treseditores. Gratis.

'From nothing to void, del hueco al vacío', de Pep Vidal, en Gijón

Hasta el 21 de octubre, en la sala 3 del Antiguo Instituto, Pep Vidal expone 'From nothing to void, del hueco al vacío'.

La historia que vincula a Evaristo Valle con EL COMERCIO

El Museo Evaristo Valle expone '140 años de EL COMERCIO. Evaristo Valle, corresponsal y redactor gráfico'. Estas imágenes ilustran la estrecha relación del pintor con el decano de la prensa asturiana. Se exponen dibujos y crónicas, algunos inéditos. De martes a viernes de 10 a 13, sábados de 16 a 18 y domingos y festivos de 12 a 14 horas. Precio: cuatro euros, dos para estudiantes, jubilados, mayores de 65 años y grupos. Gratis menores de doce años.

Fotografías de Asturias, en Gijón

El Antiguo Instituto y el Museo Casa Natal de Jovellanos acogen la muestra 'Hallazgo de lo ignorado. Fotografías de Asturias de Ruth M. Anderson para la Hispanic Society of America, 1925'. Gratis.