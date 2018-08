¿Qué hacer este jueves en Asturias?

El grueso del XXXVIII Festival Folclórico Internacional de Música y Danza Popular de Avilés empieza hoy. En esta edición participan: Ogonki Group (Siberia), Chanthabburi Folk Dance Group (Tailandia), Association Culturelle Couleurs d'Algerie (Argelia), The Performing Folk Dance Ensemble - Thermal Posee Planta Nicolai Tesla (Serbia) y Agrupación Folclórica Sabugo ¡Tente firme! (España). Hoy, a las 12.30 horas, hay animación en las calles y plazas del casco histórico. Por la tarde, a las 19.45 horas, izado de banderas, y a las 20.15, misa de las Naciones en la Iglesia de Santo Tomás. Hoy, durante todo el día, y hasta el domingo, en diferentes puntos de Avilés.

El XXI ciclo de conciertos en la cuevona de Ardines empieza hoy dedicado a la música de cámara. Dmitri Atapin (violonchelo) y Adela Hyeyeon Park (piano) interpretarán obras de Schnittke, Boccherini, Beethoven, Piatti, Davidoff y Cassadó. Las entradas se venden en la Oficina de Turismo de Ribadesella. Se recomienda comprarlas con tiempo porque el aforo es muy limitado. Hoy, mañana y pasado, a las 21 horas, en la cuevona de Ardines (Ribadesella). Precio: 15 euros.

La Asociación Cultural Kérberos propone un viaje en el tiempo hasta llegar a un campamento de la legión romana. El público observará cómo era la vida cotidiana en un campamento del siglo I d.C. El encargado de explicar los detalles en sesiones de una hora de duración es el centurión Caius Sextius Barba. Precio: 2 euros. Gratis menores de 6 años. Mañana, de 17 a 19 horas, y el sábado y el domingo, de 11 a 14 y de 17 a 19, en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres.

Y además...

No quedan entradas para Manel Fuentes & The Spring's en Gijón. Hoy, a las 22.30 horas, la terraza del Jardín Botánico de Gijón acoge la actuación de Manel Fuentes & The Spring's. La banda que lidera el presentador rinde tributo a Bruce Springsteen. Hacen un recorrido de dos horas por los principales éxitos del cantante estadounidense. Las entradas ya están agotadas.

Arte en las calles de Gijón. Hoy, a las 20 horas, en la plaza de Italia, actúa la Agrupación Folclórica Asturiana Los Xustos.

El Aquasella llena de fiesta Arriondas y Cangas de Onís. Hoy empieza el Aquasella, cuyo programa se prolonga hasta el domingo. Hoy: Chelina Manuhutu, Paul Darey, Stefano Noferini, Peacock's Crew, Jorge Bayón y Raúl Pacheco. Aún se puede comprar el abono para los cuatro días por 75 euros (95 euros con acampada).

Ruta titiritera en Siero. Hoy, a las 18.30 horas, en el Museo Taller de Títeres (La Cabaña, 51A, Vega de Poja), el visitante conocerá las diferentes tradiciones titiriteras del mundo y verá marionetas de hilo, de varillas, de mano y de sombras. Precio: 3 euros. Reservas: 686 12 58 80 / 985 72 42 34

Certamen de teatro infantil y familiar Festpumeru, en Argüeru. Hasta el viernes, se celebra en el Ecomuséu Ca l'Asturcón Argüeru, el tercer Festival de Teatro Infantil y Familiar Festpumeru. Hoy, a las 19 horas, Mar Rojo Teatro (Asturias) representa 'Azul, y la revolución de los colores'. La protagonista es una hormiga aventurera convencida de que fuera de su hogar hay un mundo lleno de color. También se podrán degustar productos ecológicos de la granja y una hora antes de la actividad hay visita guiada. Precio: los adultos pagan 6 euros y los niños menores de 11 años, 4 euros. Reservas: 655 69 79 56

Café Quijano actúa en Navia por San Roque. Hoy, día de San Roque, hay: a las 10.30 horas, pasacalles con la Banda de Música Santo Inocencio y la Banda de Gaitas Brisas del Navia; 12 horas, procesión desde la iglesia parroquial hasta la capilla del barrio de San Roque y misa. Tras esta, sesión vermú amenizada por la Banda de Música Santo Inocencio y Banda de Gaitas Brisas del Navia. A las 22.30, la verbena de la dársena del puerto corre a cuenta del Grupo Fama y Café Quijano.

Cumpleaños en Tudela Veguín. Hoy empieza la fiesta en el barrio para conmemorar los 40 años de la asociación vecinal. Habrá pincheo y música a cargo de dj Mario.

Cerredo celebra San Roque. Hoy se acaba la fiesta por San Roque en Cerredo (Degaña): Hay: 9 horas, pasacalles con la Banda de Gaitas de Zarréu; 13, misa en la iglesia de Santa María, y 14, baile vermú con el Trío Armonía, que saldrá de nuevo a escena a las 23 horas. Por la tarde, a las 17.30, gran vaqueirada, y a medianoche actúa la Orquesta Garibaldi.

Folixa en Villabazal (Turón). El programa de las fiestas de San Roque y La Magdalena de Villabazal (Turón), incluye hoy: a las 12, procesión con gaita y tambor; 12.30, misa, y 13, sesión vermú. Por la tarde, a las 17 horas, exhibición de rana, y a las 23, verbena a cargo de Disco Móvil Vas Bailar.

Proyecciones a la luz de la luna, en Oviedo. Hoy, a las 22.15 horas, en la plaza Picasso de Pumarín, se proyecta la comedia 'El hombre tranquilo' (EE UU, 1952), dirigida por John Ford y con John Wayne y Maureen O'Hara como protagonistas. Un boxeador norteamericano regresa a su Irlanda natal para recuperar su granja. Un día, se enamora de una chica muy temperamental. ¿Podrá conquistarla? 129 minutos. Gratis.

El agujero estará abierto en Gijón hasta el domingo. El Teatro Jovellanos alberga hasta el domingo 'The Hole Zero', la precuela de la saga que ya han visto más de un millón y medio de personas. Se mezclan club, circo y cabaret y hay grandes dosis de humor. La trama se centra en la fiestas disco del Studio 54 en la Nochevieja de 1979. No hace falta haber visto los otros para disfrutar del 'show'. Funciones: hoy (20.30 horas), mañana y pasado (19.30 y 22.30 h.) y domingo (19 h.). Listado general de precios: en butaca 35 euros; 30, en entresuelo y 25 euros en la zona general. Solo hoy hay descuentos del 20%. Duración: 140 minutos.

Feria de Muestras de Gijón. Hasta el domingo, se celebra la 62 edición de la Fidma en el recinto ferial Luis Adaro. Horario: de 11 a 22 horas. Precio: 4 euros. Los niños de 3 a 12 años pagan 1,20. Los bebés pasan gratis. Tiene toda la información en el especial diario que ofrece este periódico.

Gijón, ciudad de videojuego. Hoy y mañana, la playa de Poniente sirve de parada de la gira de verano de Nintendo. Los interesados descubrirán las últimas novedades de Nintendo Switch y probarán el nuevo 'Go Vacation!'.

Avilés expone 'Cerámica', que firma Juan Pérez. El ceramista ovetense Juan Pérez muestra 'Cerámica' en la Factoría Cultural de Avilés. La exposición está compuesta por cabezas y olas que evocan el pasado, pero con vistas al futuro. Todas las piezas son esquemáticas. Algunas de sus cabezas son policromadas, otras doradas, blancas o en acero.Se puede visitar hasta el 7 de septiembre, de 12 a 14 h. Gratis.

¿Cómo suenan los Picos de Europa? La respuesta, en Gijón. Hasta el 30 de septiembre, de 12 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas, en la iglesia de la Laboral, Juanjo Palacios muestra la instalación que ha trabajado a partir del paisaje sonoro del Parque Nacional de los Picos de Europa. Está compuesta por un sistema de sonido multifocal. Entrada gratuita.

La exposición itinerante 'Osos' está en Gijón todo agosto. La sala de exposiciones de la Antigua Rula acoge todo agosto una serie de paneles con información sobre el oso pardo y su evolución a lo largo del tiempo, las actividades de la Fundación Oso de Asturias y los nuevos retos que plantea la conservación de estos ejemplares. También hay vídeo y zona de 'photocall'. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. Lunes cerrado.