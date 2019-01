¿Qué hacer este jueves en Asturias?

Los caprichos de Goya, en el Valey

Hasta el 23 de marzo, en las salas 1 y 2 del Centro Valey de Castrillón

'Los caprichos' de Goya suponen una obra cumbre dentro del arte español de todos los tiempos. Se trata de una serie de 80 grabados que representa en su conjunto una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo de la nobleza y del clero. El maestro plasmó de una forma desgarradora la España que le tocó vivir. El acercamiento de Francisco de Goya a la técnica del grabado se produce siendo ya pintor de la Corte. En 1799 termina su primera serie de 'Los caprichos'; la que ahora se muestra en Castrillón está fechada en 1863. Empleó aguafuerte y aguatinta y consiguió líneas perfectas. Entrada gratuita.

Por los niños de humo

Esta tarde, a las 19 horas, en el salón de actos del Museo del Ferrocarril de Asturias

La periodista Aitana Castaño presenta hoy en Gijón el libro 'Niños de humo', que firma junto al ilustrador Alfonso Zapico. Esta obra se construye a partir de diferentes historias de los muchos niños de humo que, en las cuencas mineras de Asturias, contaron las horas por las llegadas y salidas de trenes que atroparon carbón en la vía al ir y venir de la escuela. Entrada gratuita.

Historia del rock, en Gijón

Mañana y pasado, a las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos de Gijón

'History of rock' es un espectáculo impactante que abarca desde los orígenes del rock and roll, allá por los años 50, hasta nuestros días. Ofrece al espectador un viaje apasionante de 180 minutos en el que repasa temas míticos de más de 40 bandas y músicos: Elvis, The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Guns and Roses, Queen, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Dire Straits o U2. Precio: 28 / 38 euros.

Cine

'Una receta familiar', en Avilés

Esta tarde, a las 20 horas, en el Centro Niemeyer, se proyecta la película 'Una receta familiar'. Masato, un joven chef que quiere saber más sobre el pasado de sus padres fallecidos, deja su ciudad natal en Japón para ir a Singapur. Durante esa deliciosa odisea, descubrirá los secretos de sus ancestros, suculentas recetas y mucho más. Duración: 90 minutos. Versión original subtitulada. Precio: 5 euros.

De aventura en Oviedo

Esta tarde, 20 horas, en el Teatro Filarmónica, se proyecta 'Siempre juntos (Benzinho)', dentro del ciclo 'Radar'. La película invita al espectador a colarse en la vida de una alegre y unida familia. En portugués con subtítulos en castellano. No recomendada para menores de 7 años. Gratis.

Música

Clásica en Gijón y Oviedo

Esta tarde, en el Teatro Jovellanos de Gijón, y mañana, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, ambos a las 20 horas, primer concierto de 2019 de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Con Adolfo Gutiérrez Arenas de solista, el programa incluye: 'Ma mère l'Oye', de Ravel; 'Concierto para violonchelo', de López-Estelche (estreno ) y 'Variaciones sobre un tema original para orquesta, op. 36 'Enigma'', de Elgar. Dirige Rossen Milanov. Precio en Gijón: 22 /19 / 17€. En Oviedo: 22 / 19 €. Una hora antes del inicio, en las respectivas taquillas, se venden con 15% de descuento.

Artes escénicas

Teatro amateur en Gijón

Hoy, a las 19 horas, en el salón de actos del CMI Ateneo La Calzada, el grupo de teatro L'Acabose representa la obra costumbrista 'El testamento de Colás'. Comedia en la que se trata la avaricia de los sobrinos, la honradez del notario y la bondad de la nieta. Obra original de José Ramón Oliva. Gratis.

Ponencias

Este será el futuro de la automoción, en Gijón

Hoy, a las 19.30 horas, en el salón de actos de la Escuela de Comercio, el presidente de la Confederación Española del Transporte, Ovidio de la Roza, y el ingeniero Manuel Méndez tratarán diversos aspectos que rodean al mundo de los actuales combustibles. Coordina Rafael Loredo. Entrada gratuita.

Charla-presentación de libro, en Gijón

Esta tarde, a las 19.30 horas, en el Ateneo Obrero (segunda planta de la Escuela de Comercio), tendrá lugar la charla-presentación del libro 'El cuaderno de Mónica', de Miguel Esteban Torreblanca. También participa el presidente del ateneo, Luis Pascual. Al final, se obsequiará a los presentes con un ejemplar. Gratis.

Sobre la avispa asiática en Granda

Hoy, 20 horas, la Asociación de Vecinos de Granda organiza en su local social una charla sobre la Vespa velutina, a cargo del experto en apicultura Juan Prado. Gratis.

Gastronomía

Cazuelas gourmet en Laviana

Una quincena de establecimientos hosteleros de Laviana participan en las VI jornadas Cazuelas del Gourmet. Sirven sugerentes elaboraciones. Precio: 3 euros. Hasta el domingo.

Familiar

Cuentacuentos en Oviedo y Mieres

Hoy, 18 horas, en la Biblioteca José María Laso Prieto (Ventanielles), los niños descubrirán qué tiene 'El puchero de la señora Emilia' gracias a una divertida sesión de cuentacuentos. A las 17.30, en la Pública de Mieres, la mascota Leo cuenta 'Esa fruta es mía', sobre la importancia de trabajar en equipo. Todas son gratuitas.

Talleres infantiles en Ribadesella

Hoy, de 16.30 a 17.30 horas, en la casa de cultura riosellana, los niños de 4 a 12 años pueden participar en un taller creativo en el que harán 'cuelgapuertas'.

Exposiciones

Juan Falcón expone en el CCAI

'ERA _ átomos resignificados' es el título de la exposición que Juan Falcón muestra en la Sala 1 del Antiguo Instituto de Gijón. Se trata de un campo de experimentación táctil, visual y conceptual que hace al espectador transitar de lo natural a lo analógico y viceversa. De lunes a viernes de 18 a 21 horas, sábados de 11 a 14 y de 18 a 21 y domingos de 11 a 14 h. Gratis.

El Bellas Artes, en La Caridad

La pinacoteca de Oviedo (calle Santa Ana, 1-3) alberga varias muestras temporales estos días, además de su gran colección permanente. Están abiertas 'Artes industriales y decorativas' y 'Portrait'. Ambas estarán hasta el 17 de febrero. Horario: de martes a viernes de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados de 11.30 a 14 y de 17 a 20, y domingos y festivos de 11 a 14. La entrada es gratuita. Hasta el 27 de enero se puede ver la muestra 'Estampas de Francisco de Goya en el Museo de Bellas Artes' en el Complejo Cultural As Quintas de La Caridad.

La historia de Ensidesa se muestra en Ribadesella

Hasta el 31 de enero, en la casa de cultura riosellana, se muestra 'Ensidesa 1950, el nacimiento de un gigante'. Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 12 a 14.

Dos muestras en Laboral (Gijón)

Laboral Centro de Arte acoge la II muestra Lab<20 y 'Ctrl.+Alt.+Del. [fuerade]', proyecto de Mario M. Martínez. Horario general del centro: miércoles, jueves y viernes de 10 a 19 horas y sábados, de 12 a 19 h. Precio: dos euros. El miércoles, la entrada es gratis.

Historia local, en Gijón

'Gijón bajo las bombas / Xixón so les bombes', la exposición sobre el bombardeo indiscriminado de la ciudad por mar y aire, vuelve a exponerse en la Biblioteca Jovellanos. De lunes a viernes de 9 a 20.45 horas, sábados de 10 a 13.45 y de 16 a 19.45 y domingos y festivos de 10 a 13.45 horas. Hasta el 31 de marzo. Gratis.

¿Quién es Shadi Ghadirian? Lo muestran en Avilés

En el vestíbulo del Auditorio del Niemeyer, permanece abierta la exposición 'Shadi Ghadirian. Como todos los días'. Se trata de una retrospectiva que incluye imágenes que representan a las mujeres iraníes en marcado contraste con la forma en la que los occidentales las retratan. Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Precio: 4 euros.

Historia de Cangas de Onís

La casa de cultura canguesa acoge el photo-essays de Ariadna Comas 'Gran Hotel Pelayo, ayer/hoy'. Entrada gratuita.