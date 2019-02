¿Qué hacer este jueves en Asturias?

Agustín Fernández Mallo, en Avilés

Esta tarde, a las 20 horas, en el Niemeyer de Avilés

El escritor Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) visita el Centro Niemeyer de Avilés para participar en el ciclo 'Palabra'. Aprovechará la ocasión para presentar su última novela, 'Trilogía de la guerra' (Seix Barral), obra galardonada con el Premio Biblioteca Breve, y su último ensayo, 'Teoría general de basura: cultura, apropiación, complejidad' (Galaxia Gutenberg). Hablará de sus formas de inspiración y de su trayectoria. Fernández Mallo forma parte del movimiento literario afterpop o Generación Nocilla y muchos de sus textos han ganado premios y han sido traducidos a varios idiomas. Los pases cuestan un euro.

Cine europeo en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica

El ciclo 'Radar' ha programado para hoy el visionado de 'Hannah', producción en la que han participado Italia, Francia y Bélgica. La protagonista, Hannah (Charlotte Rampling), debe afrontar una nueva y dramática situación en su vida porque su marido ha sido encarcelado. Ella confía en la inocencia de él, aun negando la propia realidad. Pese a todo, debe continuar con su vida, su trabajo y sus clases de interpretación. Duración: 95 minutos. Gratis.

Música en directo

Hoy, en la Sala Acapulco de Gijón, y mañana, en la Tribeca de Oviedo, ambas a las 21.30 horas

Vuelven a Asturias los 'Escenarios Mahou', y lo hace con cuatro conciertos que estarán protagonizados por Viva Suecia, Zetazen, Nikone, Second, Full y Xoel López. El ciclo empieza hoy en Gijón. Los encargados se romper el hielo son Second y Full. Eso sí, ya no quedan entradas disponibles. Mañana, Zetazen y Nikone actúan en la Sala Tribeca de Oviedo. Las entradas cuestan 14,50 euros.

Música

Clásica en Gijón y Oviedo

Hoy, en el Teatro Jovellanos, y mañana, en el Auditorio Príncipe Felipe, ambas citas a las 20 horas, actúa la OSPA dirigida por Jaime Martín. El programa 'Contrastes II' contará con la flautista salmantina Clara Andrada como artista invitada. El programa incluye las siguientes obras: 'Suite de danzas Sz. 77 BB 86a', de Bartók; 'Concierto para flauta', de Ibert, y 'Sinfonía nº 6 en re mayor, op.60', de Dvorak. Las entradas en Gijón cuestan 22 / 19 / 17 euros. En Oviedo: 22 / 19 euros. Una hora antes, se podrán adquirir con un 15% de descuento.

Moriarty actúa en Gijón

Hoy, 19.30 horas, en la calle o el salón de actos del CMI Ateneo

La Calzada, concierto de Moriarty dentro de 'Arte en el Barrio'. Gratis.

La fuerza de la guitarra, en Gijón

Hoy, a las 20.30 horas, en la Sala Memphis, actúa la guitarrista Laura Cox. Entrada anticipada, 12 euros.

Familiar

Cuentacuentos en Mieres

Hoy, 17.30 horas, en la Biblioteca Pública de Mieres, la mascota Leo cuenta 'La montaña de libros más alta del mundo' (Editorial Algar), de Rocío Bonilla. Se trata de un álbum ilustrado que transmite la magia que llega a través de los libros y cómo el amor por la lectura nos lleva allá donde queramos. Gratis.

Conferencias

Sobre senderismo, en Turón

Hoy, a las 20 horas, en el Atenéu de Turón, Iván González hablará de 'La Titán contra la leucemia'. Gratis.

Los valores del deporte, en Mieres

Hoy, a las 18 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, la Peña Sportinguista Mieres del Camino, la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Asturiana de Fútbol organizan una conferencia dirigida a jóvenes. Se titula 'Los valores del deporte y el comportamiento en recintos deportivos'. Gratis.

Las construcciones de Mieres

Hoy, 19.30, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, el restaurador de hórreos Julio Zapico y el fotógrafo Juanjo Arrojo imparten la conferencia 'Hórreos, cabazos y paneras. Construcciones asentadas en Mieres con cinco siglos de vida'. Gratis.

Normalización lingüística en Xixón

Hoy, 19.30, en el CMI El Llano, María Xosé Rodríguez, de la Oficina de Normalización Llingüística de Xixón, habla acerca de los quince años de programa en la ciudad. Gratis.

Acerca de la medicación por costumbre, en Oviedo

Hoy, 19 horas, en el Centro Social Olloniego, Marisa Nicieza aborda si es posible evitar la medicación en la vida cotidiana. Entrada gratuita.

Presentaciones

Memoria del hardcore, en Mieres

Hoy, 18.30 horas, en la Pilarica, Miguel Asturias presenta el libro 'Sin miedo a ensuciarse. Memoria del hardcore en Asturias 198X-201X', de Producciones NorteSur.

'El dominio mundial', en Gijón

Hoy, 19.30 horas, en la Antigua Escuela de Comercio, Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra en la reserva, presenta su libro 'El dominio mundial. Elementos del poder y claves geopolíticas'. Organiza la Sociedad Cultural Gijonesa. Gratis.

Cine

Programa en Nava y Villaviciosa

Hoy, a las 19.30 horas, en la casa de cultura de Nava, se proyecta 'Apuntes para una película de atracos', y a las 20.30, en el Teatro Riera, turno para 'Dogman'. Gratis. Organiza Laboral Cinemateca.

Otros

Sesión didáctica en el Museo Arqueológico

Hoy, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Museo Arqueológico de Asturias (en Oviedo), tendrá lugar una sesión didáctica con revisión de los materiales recuperados en excavaciones arqueológicas. Acceso libre.

Cafetín vecinal en San Claudio

Hoy, a las 19.30 horas, en el Centro Social de San Claudio, vecinos y asociaciones de la zona pondrán en común los temas de interés de la vecindad. Necesaria inscripción 'online'.

Visitas guiadas

Visite el Niemeyer

De miércoles a viernes, a las 17 horas, y los sábados, domingos y festivos también a las 12.30 horas, puede descubrir el centro avilesino mediante una visita guiada. Duran 45 minutos. Recorrido: plaza, auditorio (vestíbulo y patio de butacas), cúpula y torre-mirador. Precio: 3 / 2 euros. Si se suma ver una exposición, sale por 6 y con dos muestras, por 8 euros. No es necesario hacer reserva previa.

Un paseo por Valdediós

Hay dos modalidades de visita: en una, descubrirá el monasterio en su totalidad, con sus dos iglesias –el templo prerrománico de San Salvador de Valdediós (siglo IX) y la iglesia abacial de Santa María la Real (siglo XIII)–, el claustro y todos los detalles del conjunto. En la segunda, solo se visita El Conventín. Las visitas empiezan cada media hora de 11 a 13.30 horas. La completa cuesta cinco euros a mayores de 14 años; de 8 a 14 años pagan 1,50. La otra visita cuesta 2 y 1,50 euros. Los menores de 8 entran gratis en cualquier opción.

Exposiciones

Reflexión en Gijón sobre el paisaje posindustrial

¿Paisaje idílico o porvenir incierto? Ambas perspectivas están en la exposición 'Paraíso postindustrial', que hasta mañana se expone en el CMI de El Llano. Pretende hacer reflexionar al espectador sobre la realidad asturiana actual. Muestra de grabado y cerámica de la Universidad Popular. La entrada es gratuita.

'Almas negras', en Oviedo

El Museo de Bellas Artes acoge la muestra 'Litomorfologías: Almas negras (III)', del artista asturiano Francisco Velasco. Una selección de sus estampas más recientes referidas a problemas y situaciones sociales así como a la actual toma de decisiones políticas. Gratuito. Hasta al 31 de marzo.