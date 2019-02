¿Qué hacer este jueves en Asturias?

Viva Suecia actúa en Oviedo

Esta tarde, a las 21.30 horas, en Espacio Estilo

El grupo de rock alternativo Viva Suecia, uno de los más reconocidos de la música independiente en España, pone hoy el broche de oro en Oviedo al ciclo de conciertos 'Escenarios Mahou'. Será la última actuación enmarcada en este programa que tenga lugar en la capital asturiana, anticipo del cierre que hará el cantante gallego Xoel López mañana en la Sala Albéniz de Gijón, en un concierto para el que ya están agotadas todas las entradas. Las bandas Second y Full, así como los artistas urbanos Zetazen y Nikone, precedieron en este ciclo al recital de Viva Suecia, cuyas entradas tienen un precio de 14,50 euros.

Presentación de 'Crudeza'

Esta tarde, a las 20 horas,en la librería La Buena Letra de Gijón

El escritor Mario Pérez Antolín presenta su última obra, 'Crudeza' (Ediciones Trea), en un acto en el que además intervendrá el escritor y colaborador de este diario José Luis García Martín. En el libro, el autor mantiene su estilo propio en el que, siguiendo la línea de 'Oscura lucidez' (2015), mezcla los aforismos con microrrelatos, reflexiones y observaciones de la vida cotidiana. Entrada libre.

Gastronomía

Campeonato de tortillas de Gijón 2019Continúa el campeonato de tortillas de Gijón 2019, certamen organizado por EL COMERCIO con el patrocinio de Viña Bujanda, Coca cola y Mahou y la colaboración de Otea y Asturiana de Huevos. Tiene hasta el próximo domingo día 24 para catar todas las recetas tradicionales y 'tortillas con'. Encontrará el listado de 36 establecimientos participantes en la web ELCOMERCIO.es.

Escena

'Maruxa', en Oviedo

Esta tarde, a las 20 horas, en el Teatro Campoamor se representa la zarzuela 'Maruxa', con libreto de Luis Pascual Frutos y versión de Miquel Ortega. Entradas: patio y entresuelo 46 euros; principal 38 euros; anfiteatro y general 32 euros.

Cine

'Apuntes para una película de atracos', en Villaviciosa

Hoy, 20.30 horas, el Teatro Riera acoge la proyección de este filme de Elías León Siminiani, en una actividad enmarcada dentro de la Cinemateca Ambulante de Laboral Ciudad de la Cultura. La cinta, nominada en los últimos Premios Goya, cuenta el sueño de un director de cine de hacer una película de atracos, que comienza su aventura al ponerse en contacto con 'El Robin Hood de Vallecas', un ladrón encarcelado que le invita a visitarle en prisión. Duración: 85 minutos. Entrada libre.

'El amor menos pensado', en Langreo

A las 20 horas, en el Nuevo Teatro de La Felguera, se podrá ver esta película protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán bajo la dirección de Juan Vera. Cuenta la historia de una pareja casada desde hace 25 años que decide separarse y pasan de la fascinación inicial de estar solteros a una nueva monotonía. Duración: 136 minutos. Entrada libre.

Familiar

Cuentacuentos en Gijón

Esta tarde, a las 18 horas, en la Biblioteca Municipal de Roces, los niños de hasta 8 años podrán aprender lo positivo de ser distintos con el cuento 'Una vida diferente', que también habla de enfermedades raras. Entrada libre.

Feten continúa su programa sin descanso en Gijón

Durante toda la semana, la feria infantil de artes escénicas llena de teatro, títeres y musicales diferentes puntos de la ciudad. Además, en el Teatro Jovellanos, hoy a las 19.30 horas se podrá ver 'YOLO (You Only Live Once)', un espectáculo de disciplinas circenses. Entrada: 4,5 euros.

Exposiciones

Mandalas, en Oviedo

Se puede ver en Trascorrales la muestra colectiva 'Mandalas: geometría viva'. Tesoros singulares de GijónEn las Termas Romanas de Campo Valdés se expone, hasta el 19 de mayo, un fragmento de vidrio de botella procedente del yacimiento de la villa romana de Veranes.

Gijón, la ciudad industrial

Alejandro Alvargonzález Alvargonzález (1850-1918) reunió, a lo largo de su vida, un importante archivo marcado por su interés en la historia local y en Jovellanos. Muchas imágenes inmortalizadas por algunos de los más destacados fotógrafos del Gijón del momento, como Julio Peinado, Arturo Truan o Enrique Marquerie, y guardadas por Alvargonzález pueden verse ahora en el Museo Nicarnor Piñole. Hasta el 28 de abril. Gratis.

'Egipto. Vida en el Nilo', en Gijón

El Espaciu Astragal acoge 'Egipto. Vida en el Nilo', del joven fotógrafo gijonés Guillermo Suárez Llana. Comparte su visión personal del país. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14. Estará abierta hasta el sábado. Entrada gratuita

Del Grupo Covadonga

El CMI de La Arena acoge hasta el viernes una exposición del Real Grupo de Cultura Covadonga. Se trata de una muestra colectiva de pintura. Entrada gratuita.

'Caminos de hierro', en Oviedo

La exposición fotográfica 'Caminos de hierro' está abierta en la entreplanta de la estación de Adif de Oviedo hasta el 18 de marzo. Se muestran las obras premiadas, seleccionadas y preseleccionadas en la vigésimo novena edición del concurso fotográfico organizado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Adif. En la muestra se reflejan las 149 miradas del amplio mundo del ferrocarril que han plasmado 134 fotógrafos de 18 países. Han participado 32 profesionales de Asturias.

Monográfica sobre el venezolano Miguel Braceli, en Avilés

'Geopolíticas del cuerpo. El territorio como piel' es el título de la muestra monográfica sobre el venezolano Miguel Braceli que hasta el 9 de marzo puede verse en la Factoría Cultural de Avilés. Aglutina una selección de las últimas intervenciones efímeras realizadas en Costa Rica, Bolivia y España. El autor es Premio de Arte Joven del Principado en 2017.

El Palacio de Valdecarzana acoge 'Formas con textura'

Hasta el 28 de febrero, en el Palacio de Valdecarzana, se puede visitar la muestra de cerámicas de Carlos Cabo titulada 'Formas con textura'. Una veintena de piezas de arcilla y gres en las que la materia y sus formas son el hilo conductor de la obra. Gratis.

La cúpula del Centro Niemeyer está llena de palabras

'Joan Brossa & Alain Arias-Misson: De la poesía a la palabra; de la palabra a la calle' se puede visitar en la cúpula del Niemeyer hasta el 5 de mayo. Las obras del catalán y el belga resultan al espectador metafóricas. De miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Entrada: 4 / 3 euros.

Pilar Labrador expone en Mieres

Hasta el 1 de marzo, en la sala de exposiciones del Atenéu de Turón, se puede ver la muestra pictórica firmada por Pilar Labrador. Gratis.