¿Qué hacer este martes en Asturias?

El violista asturiano Jesús Rodolfo actúa esta tarde en un escenario de lujo, el que supone el Museo de Bellas Artes de Asturias, ubicado en el centro de Oviedo. El músico ofrecerá un repertorio clásico que incluye las siguientes piezas: 'Sonata para violín nº 3 en do mayor, BWV 1005', de Johann Sebastian Bach; 'Sonata para viola, Op. 11 nº 5', de Paul Hindemith, y 'Sonata para viola', de György Ligeti. El concierto tiene una duración aproximada de 60 minutos. No hay pausa. Es una ocasión única para disfrutar al tiempo de la música y la pintura. Esta tarde, a las 18.30 horas, en el Museo de Bellas Artes de Asturias (Oviedo). Entrada gratuita hasta completar aforo.

Gijón tiene todo preparado para dar el pistoletazo de salida a su Semana Grande. Lo hará en la plaza Mayor, como dicta la tradición, a partir de las nueve de la noche. A esa hora, el pregonero de este año, el deportista Saúl Craviotto, saldrá al balcón del Ayuntamiento para leer su discurso y, cuando acabe, empezará a sonar la música. Una docena de grupos folclóricos llenarán el escenario. Esta noche, a las 21 horas, en la plaza Mayor de Gijón.

Ingmar Bergman es el autor de 'La hora del lobo', la película que se proyecta en Gijón dentro del ciclo de verano '50 años de...'. En una isla viven los Borg: Johan, que es pintor, y su mujer, Alma. Sus vecinos, los siniestros Von Merken, poseen un círculo de amistades tan escalofriante que Johan comienza a obsesionarse con la idea de que los demonios lo acechan... Mañana, a las 19 horas, en el salón de actos del CMI Ateneo La Calzada. Entrada gratuita.

XVIII Festival Internacional de Bandes de Gaites Villa de Xixón. Hoy, última jornada del XVIII Festival Internacional de Gaitas Villa de Xixón. A las 19 horas, actúa Bagad Sant Malo (Bretaña) en la plaza del Seis de agosto; en los Jardines del Náutico, turno para BG Villa de Xixón; en la plaza de Italia, lo hace BG Fornelos de Montes (Galicia); Cambridgeshire Caledonian Pipe Band (Escocia) actúa en los Jardines de la Reina y BG El Centru (Madrid), en la plaza del Instituto. A las 20.30 horas, desde el Náutico a Campo Valdés, desfile con todas las bandas participantes. A las 21.45 horas, en la plaza Mayor, gala de clausura.

No quedan pases para el homenaje a Michael Jackson del Botánico. Hoy, 22.30 horas, Smooth Criminals rinde homenaje a Michael Jackson en la terraza del Botánico. Sonarán clásicos como 'Thriller'o 'Billie Jean' en lo que promete ser una noche espectacular. No quedan entradas disponibles.

Subida al mirador de la Laboral. De lunes a viernes, a las 11.30, 12, 13.30, 17 y 18.30 horas, y los fines de semana, a las 12, 13.30, 14, 17, 18.30 y 20, subida al mirador de la torre de la Laboral de Gijón, desde donde se ven el Jardín Botánico Atlántico y la costa asturiana. Precio: 2 euros.

Descubra el Niemeyer. Todos los días a las 12.30 y 17 horas, se puede descubrir el centro avilesino con una visita guiada. Dura 45 minutos. Recorrido: plaza, auditorio (vestíbulo y patio de butacas) y torre-mirador. Precio: 3 / 2,50 euros. Sin reserva previa.

Campus tecnológico de verano. Hasta el viernes y del 27 al 31 de agosto, de 10 a 14 horas, los niños de 6 a 14 años pueden participar en el campus tecnológico que ofrece Teclas formación en el CMI Pumarín Gijón-Sur. Se adentrarán en el fascinante mundo de la creación y programación de robots y videojuegos. Posibilidad de atención temprana. Inscripciones llamando al 646 85 92 78. Precio: 65 euros.

Sesión de cortometrajes,en Gijón. Esta tarde, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto, sesión de verano de 'Future Shorts', el certamen dedicado a los cortometrajes que cada nueva estación se muestra en la ciudad. Esta vez, se podrán ver seis producciones. Son: 'You Will Be Fine', 'Everything Lives: Looking at the Artist as Father', 'Flight', 'Picture World', 'Just Swimming' y 'Los desheredados'. Entrada gratuita.

Proyecciones a la luz de la luna, en Oviedo. Hoy, a las 22.15 horas, en la plaza Juan Pablo II de Ciudad Naranco, se proyecta 'El señor Henri comparte piso' (Francia, 2015) dentro del ciclo de cine a la luz de la luna que pasa por diversas localidades de la capital. El protagonista de la cinta acepta a regañadientes la idea de su hijo de alquilar una habitación para no pasar tanto tiempo solo a su edad. La elegida es una joven estudiante. Gratis.

Feria Internacional de Muestras de Gijón. Hasta el 19 de agosto, se celebra la 62 edición de la Fidma en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Horario: de 11 a 22 horas. Precio: la entrada cuesta 4 euros. Los niños de 3 a 12 años pagan 1,20. Los bebés pasan gratis.

'La retirada', de Luis Felipe Capellín, se muestra en Gijón. Hasta el 26 de agosto, en la sala de exposiciones del CMI El Llano, se expone 'La retirada', un nuevo trabajo de divulgación de Luis Felipe Capellín. En esta muestra, da cuenta de cómo a lo largo del mes de febrero de 1939 alrededor de medio millón de personas cruzaron a Francia por las fronteras de Cataluña. Su intención era volver, pero no todos pudieron. Gratis.

Un viaje de Asturias a Madrid para luchar por los derechos. Hasta el 30 de agosto, la sala de exposiciones del CMI Ateneo La Calzada (Gijón) está decorada con la muestra 'La marcha de hierro. Octubre, 1992', que organiza la Fundación Juan Muñiz Zapico. Las fotografías de Ángel Fernández Alderete y Vicente Juidia que la nutren dan cuenta de uno de los hechos más importantes de la historia asturiana reciente: cómo, en 1992, siderúrgicos asturianos y vascos, entonces de Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya, iniciaron una marcha desde Oviedo a Madrid tratando de defender la continuidad de la industria siderúrgica. Gratis.

El Museo Evaristo Valle muestra 'Última luz'. La pinacoteca gijonesa, con sede en Somió, alberga la exposición 'Última luz', que firma Senén Merino. La muestra reúne 26 fotografías tomadas por las playas del litoral asturiano. En las imágenes priman los colores suaves, casi monocromáticas, que surgen de la última luz del día. Así, Merino transforma la intensidad del Cantábrico en paisajes oníricos. Hasta el 21 de octubre. Horario: de martes a sábado de 17 a 20 horas y los domingos y festivos de 12 a 14 horas. Precio: 4 euros. Estudiantes, jubilados, mayores de 65 años y grupos pagan 2 euros. Gratis pasan los menores de 12 años.

Los viajes del 'Guernica' se muestran en Gijón. Hasta el 31 de este mes de agosto, en los Jardines del Náutico, se expone 'Picasso. El viaje del 'Guernica''. La Fundación Bancaria la Caixa y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presentan una muestra sobre el aspecto menos conocido del cuadro: sus viajes. Abre todos los días de 11 a 14 y de 17 a 23 h. A las 12 y 19, hay visitas guiadas en las que se explica al detalle el contenido: carteles, fotos, cartas, prensa y audiovisuales.

'La mirada prostérica', en Gijón. En la Sala 1 del Antiguo Instituto se expone el nuevo aparato diseñado por María Castellanos. Trata la comunicación interpersonal y la alteración de los sentidos. Gratis. Hasta el 26 de agosto.

El Antiguo Instituto alberga dos muestras del Euroyeyé. Dos exposiciones amparadas en el festival pueden verse en el CCAI. En la sala 3, hasta el día 14, se puede visitar '50 Años de Nancy: la respuesta española a la Barbie', que incluye modelos originales de los años 60 y 70. En el vestíbulo de la segunda planta, hasta el 22, 'El estilo y la estética de los mods originales. 32 ilustraciones a bolígrafo', de Tete Navarro. De lunes a viernes de 9 a 21.30, sábados de 10 a 14 y de 16 a 21 h. Domingos, por la mañana. Gratis.