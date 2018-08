¿Qué hacer este martes en Asturias?

Pirotecnia Ricardo Caballer (Valencia) se encarga esta noche de llenar de luz el cielo gijonés. Este año, es la encargada de lanzar los fuegos artificiales que cada 14 de agosto hacen las delicias de cuantos acuden a disfrutarlos. Su centro de operaciones es el cerro de Santa Catalina, así que situarse a lo largo de las playas de San Lorenzo y Poniente es una buena opción. En la segunda, a las 22 horas, el Grupo Assia empezará a tocar para amenizar la fiesta. Tras el espectáculo de los fuegos retomará su concierto. Por su parte, en el paseo de Begoña, actúa la Orquesta La Ola ADN en torno a las 00.30 horas. A medianoche, desde el cerro de Santa Catalina. Antes y después, música en Poniente.

El ciclo de cine a la luz de la luna, que hasta el día 29 de agosto recorre diferentes puntos del concejo, incluye hoy la proyección de 'Tintín y el secreto del unicornio'. La historia comienza cuando el personaje creado por Hergé y su inseparable perro Milú compran la maqueta de un velero de tres mástiles. Mañana, en la plaza Julián Cañedo de Otero, se verá 'Historias de Filadelfia'. Esta noche, a las 22.15 horas, en la plaza Pueblo de Madrid, en Colloto Ambas son gratis.

El programa de esta noche incluye la actuación de Los Desiempre y Son del Carmen, ambos grupos cuyo origen hay que hallarlo en Gijón. Los primeros hacen música de los 70 y 80 para que los presentes lo den todo en la pista de baile. La carrera de los segundos empezó hace diez años. Hacen música acústica en castellano a ritmo de bolero, balada y son cubano. Esta noche, a las 22.30 horas, en la terraza del Jardín Botánico de Gijón. Precio: 8 euros.

Y además...

Descubra la rula avilesina. Todos los martes y viernes, la rula avilesina abre sus puerta para compartir con los visitantes cómo funciona uno de los sectores fundamentales en la economía local. Los interesados en participar pueden inscribirse en la Oficina de Turismo de Avilés (calle Ruiz Gómez, número 21), en el teléfono 985 54 43 25 y a través del correo turismo@ayto-aviles.es. Las últimas visitan tendrán lugar el 14 de septiembre.

La Fundación Oso propone un itinerario osero. Los lunes, miércoles y viernes de agosto, a las 10.30, la Fundación Oso de Asturias realiza el itinerario 'Conoce nuestros osos', jornadas didácticas dirigidas por personal especializado pensadas para dar a conocer la situación del oso pardo cantábrico y su hábitat, así como los cuidados que requieren estos plantígrados y las causas que han llevado a que Paca y Molina residan en los cercados osero. Duración: 90 minutos. Para participar hay que inscribirse con antelación, bien por teléfono (985 96 30 60) o por correo (info@osodeasturias.es).

Certamen de teatro infantil y familiar Festpumeru, en Argüero. Hasta el viernes, se celebra en el Ecomuséu Ca l'Asturcón Argüeru, el tercer Festival de Teatro Infantil y Familiar Festpumeru. Hoy, a las 19 horas, concierto de Samuel Levi y los Niños perdidos titulado 'Filias y fobias'. Todos los días se podrán degustar productos ecológicos de la granja y una hora antes de la actividad, hay visita guiada. Precio: adultos pagan 6 euros y los niños menos de 11 años, solo 4. Reservas: 655 69 79 56.

El agujero estará abierto en Gijón hasta el domingo. Hasta el 19 de agosto, el Teatro Jovellanos alberga 'The Hole Zero', la precuela de la saga que ya han visto más de un millón y medio de espectadores. Se mezclan club, circo y cabaret y hay grandes dosis de humor. La trama se centra en la fiestas disco del Studio 54 en la Nochevieja de 1979. No hace falta haber visto los otros para disfrutar del 'show'. Horarios: mañana y pasado (20.30 horas), viernes y sábado (19.30 y 22.30 h.) y domingo (19 h.). Listado general de precios: en butaca 35 euros; 30, en entresuelo y 25 euros en la zona general. Duración: 140 minutos.

Cerredo celebra San Roque. Hay fiesta en Cerredo (Degaña) hasta el jueves. Hoy: 16.30 horas, prueba indoor en el polideportivo a cargo del campeón de España; 18, homenaje a Ramón Menéndez Pidal, presentación del romance 'El caballero burlado' y actuación de las bandas de gaitas Zarréu y Castro Columbrianos y el grupo de baile tradicional del suroccidente Asturiano Perendengue; a las 20, concierto de Anabel Santiago; 22, festival folk con la participación de La Pucara Folk, Aire da Pedra y Spanta la Xente.

Honores a San Roque en Navia. El programa de hoy incluye: a las 12 horas, chupinazo en la plaza del Ayuntamiento y actuación de la charanga El Felechu, de Corvera, y la banda de gaitas Brisas del Navia, las cuales recorrerán las calles con cabezudos. Por la tarde, a las 20.30 horas, en la iglesia de Nuestra Señora de la Barca, concierto del Coro Villa de Navia; y a las 23, en la dársena del muelle, verbena.

Ribadedeva en Corto. Ribadedeva despide hoy la XIV edición de su Festival Nacional de Cortometrajes al Aire Libre REC [Ribadedeva en Corto]. A las 22.30 horas, en los Jardines del Archivo de Indianos (Colombres), hay entrega de los premios.

Barrocko Project y sus 'Pequeñas sinfonías', en Oviedo. Hoy, 20 horas, en el claustro del Museo Arqueológico, Barrocko Project presenta 'Las pequeñas sinfonías'. Sonarán recomposiciones y arreglos de obras bien conocidas de diferentes géneros y tendencias. Sonarán obras de Fauré, Pavana, Ravel, Piazzolla, Albéniz y Strauss, entre otros. Entrada gratuita.

Arte en las calles de Gijón. Hoy, a las 19.30 horas, en el paseo de Begoña, canción ligera con Goyo Ramos.

Avilés cervecera. Hoy y mañana, los amantes de la cerveza tienen una cita en la pista de la Exposición, en Las Meanas. Hay 28 puestos que sirven diferentes tipos. Ademas, hay actuaciones musicales y una zona infantil. Horario: de 18 a 1 horas.

Mercado en Somiedo. Hoy hay mercado de artesanía, comercio y productos del campo en Somiedo. El programa incluye: a las 12 horas, apertura de los puestos; a las 13, degustación de quesos asturianos; 18 horas, Pablo Picallo Teatro representa 'Match Point', un espectáculo para toda la familia, y a las 19.30, concierto a cargo de la Bandina Os Penoutas.

Feria de Muestras de Gijón. Hasta el domingo, se celebra la 62 edición de la Fidma en el recinto ferial Luis Adaro. Horario: de 11 a 22 horas. Precio: 4 euros. Los niños de 3 a 12 años pagan 1,20. Los bebés pasan gratis. Tiene toda la información en el especial diario que ofrece este periódico.

Avilés expone 'Cerámica', que firma Juan Pérez. El ceramista ovetense Juan Pérez muestra 'Cerámica' en la Factoría Cultural de Avilés. La exposición está compuesta por cabezas y olas que evocan el pasado, pero con vistas al futuro. Todas las piezas son esquemáticas. Algunas de sus cabezas son policromadas, otras doradas, blancas o en acero. Se puede visitar hasta el 7 de septiembre, de 12 a 14 h. Gratis.

¿Cómo suenan los Picos de Europa? La respuesta, en Gijón. Hasta el 30 de septiembre, de 12 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas, en la iglesia de la Laboral, Juanjo Palacios muestra la instalación que ha trabajado a partir del paisaje sonoro del Parque Nacional de los Picos de Europa. Está compuesta por un sistema de sonido multifocal. Entrada gratuita.

La exposición itinerante 'Osos' está en Gijón todo agosto. La sala de exposiciones de la Antigua Rula acoge todo agosto una serie de paneles con información sobre el oso pardo y su evolución a lo largo del tiempo, las actividades de la Fundación Oso de Asturias y los nuevos retos que plantea la conservación de estos ejemplares. También hay vídeo y zona de photocall. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. Lunes cerrado.