¿Qué hacer este martes en Asturias?

Cine de Scorsese en Mieres

Esta tarde, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta

LaCasa de Cultura Teodoro Cuesta proyecta esta tarde a las 19 horas la película 'Silencio', del director neoyorquino Martin Scorses, PremioPrincesa de las Artes 2018. Segunda mitad del siglo XVII. Dos jóvenes jesuitas portugueses viajan a Japón en busca de su mentor, el conocido misionero Padre Ferreira. Los últimos rumores indican que, tras ser perseguido y torturado, Ferreira ha renunciado a su fe, algo difícil de creer para los sacerdotes que parten en su búsqueda. En Japón ellos mismos vivirán el suplicio y la violencia con que las autoridades japonesas persiguen a los cristianos, a los que torturan hasta apostatar o morir.

Sobre el Quijote, en Gijón

Hoy, a las 19 horas, en el salón de actos de la Antigua Escuela de Comercio

Genaro Alonso, consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias y doctor en Filología Hispánica, imparte la conferencia titulada 'Variaciones sobre la locura de don Quijote'. Hará la presentación la directora general de Universidades e Investigación del Principado, Cristina Valdés. Entrada gratuita. Organiza el Ateneo Jovellanos en colaboración con la Fundación Álvarez Viña. Gratis.

Cine en Avilés: 'Happy End'

Esta tarde, a las 20.15 horas, en la Casa Municipal de Cultura

'Happy End' (Austria, 2017) es la película que se proyectará hoy en Avilés dentro del ciclo 'Cine de los martes'. La cinta gira en torno a una familia burguesa que posee una empresa en Calais, al lado de los campamentos donde viven miles de refugiados. Cada miembro de la familia Laurent tiene un secreto. Versión original con subtítulos en castellano. Duración: 110 minutos. Precio: 4 euros.

Charlas

Ciclo de conferencias sobre la cultura castreña, en Gijón

Esta tarde, a las 18 horas, en el salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, dentro del ciclo de conferencias y mesas de debate sobre la cultura castreña de Gijón, la arqueóloga Estefanía Sánchez Hidalgo hablará de la vida cotidiana en el castro y los oficios. Mañana no hay charla, pero pasado, a la misma hora y en el mismo lugar, el profesor asociado de Prehistoria de la Universidad de Oviedo Fernando Rodríguez abordará 'La arquitectura y el urbanismo del mundo castreño prerromano'. Entrada gratuita.

Familiar

Cuentacuentos en Oviedo

Hoy, a las 18 horas, en la Biblioteca de Vallobín, y mañana, a las 11, en las aulas hospitalarias del Hospital Universitario Central de Asturias, y a las 18 horas, en la Biblioteca Ciudad Naranco, sesión de cuentacuentos a cargo de Ana Morán titulada '¿Dónde irán los cuentos?'. Gratis.

Presentaciones

Literatura en Oviedo: 'A merced de un dios salvaje'

Hoy, a las 18 horas, en la Librería Cervantes(calle del Doctor Casal, 9), Andrés Pascual presenta 'A merced de un dios salvaje'. Un 'thriller' psicológico e intenso, un drama rural en el corazón de La Rioja, una carrera contrarreloj a través de viñas idílicas y tradiciones milenarias. Entrada libre.

Victoria R. Gil debuta en Oviedo

Mañana, a las 20 horas, en el salón de té del Teatro Campoamor, Victoria R. Gil presenta su primera novela. Entrada libre hasta completar aforo. Acceso por la puerta lateral del teatro (plaza del Carbayón).

El gabinismo hecho libro, en Oviedo

Esta tarde, a las 19.30 horas, en el Teatro Filarmónica. Los periodistas David Remartínez y Gonzalo Díaz-Rubín (diario EL COMERCIO) presentan su libro 'El gabinismo contado a nuestros hijos. Crónica de una alcaldía incomparable'.

Cine

Ciclo por Mary Shelley, en Gijón

Mañana, 19 horas, en el salón de actos del CMI Ateneo La Calzada, se verá 'Frankenstein creó a la mujer' (Reino Unido, 1967), dentro del ciclo dedicado al bicentenario de la publicación de 'Frankenstein', de Mary Shelley. En esta cinta, el barón Frankenstein y el doctor Hertz intentan devolver a Christina a la vida. Duración: 86 minutos. Gratis.

Música

Concierto de piano, en Gijón

Mañana, 20 horas, en el Teatro Jovellanos, el pianista Juan Pérez Floristán, ganador del primer premio y del premio del público en el Concurso de Piano de Santander, interpreta 'Año Floristán'. Sonarán: 'Sonata para piano nº 16 en Sol Mayor', de Beethoven; 'Musica Ricercata', de Ligeti, y 'Cuadros de una exposición', de Mussorgsky. Organiza la Sociedad Filarmónica de Gijón. Precio: 20 euros.

Otros

Jornadas informativas gratuitas para profesores en el Botánico

Hoy y el jueves, a las 16.30 horas, convocatoria dirigida a profesores que quieran conocer las instalaciones, colecciones, actividades y recursos del Jardín Botánico de Gijón. Duración aproximada: dos horas y media. Imprescindible inscripción previa en el teléfono 985 18 51 30.

Exposiciones

'Libertades restringidas', en Langreo

Hasta el domingo, en la Pinacoteca Eduardo Úrculo de La Felguera, se expone 'Libertades restringidas', de Andrea Valle, accésit Art Nalón 2017. Es un proyecto pictórico que surge con la necesidad de plasmar el contexto social y político contemporáneo. La entrada es gratuita.

El Museo de Bellas Artesahora es un jardín

El Palacio de Velarde del museo con sede en Oviedo acoge 'En el jardín', del artista Javier Victorero. Reúne un conjunto de obras a través de las que se busca establecer una analogía entre el arte y el jardín. No es la única gran exposición abierta en el Bellas Artes. También está 'Picasso, Braque, Gris, Blanchard, Miró y Dalí. Grandes figuras de la Vanguardia. Colección Masaveu y Colección Pedro Masaveu'. De 11.30 a 14.30 horas. Gratis.

Homenaje a Cervantes, en Oviedo

Hasta el 11 de noviembre, en el patio de columnas del Palacio Conde de Toreno, se expone 'Miguel de Cervantes, Embajador de España'. Se organiza en las siguientes partes: Cervantes, su retrato; vida y peregrinaje; su obra, Cervantes y Don Quijote en la Memoria; la Real Casa de Moneda en el IV centenario de su muerte; el tiempo de Cervantes. Una última parte está dedicada a la presencia de Asturias en las creaciones de la Fábrica Nacional.

Mabel Lavandera expone en la Universidad de Oviedo

La artista gijonesa y colaboradora de ELCOMERCIO muestra 'Entre la creación y el compromiso' en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas. Hasta el 7 de octubre. Entrada gratuita.

Desmemorias de un dibujantese muestran en el Barjola

Hasta el 11 de noviembre, en el museo gijonés, se expone 'La ventana de atrás. Desmemorias de un dibujante', de Alfredo. Son 76 originales de los casi 200 correspondientes al libro de igual título, recientemente publicado por la editorial Treseditores. Gratis.

'From nothing to void, del hueco al vacío', de Pep Vidal, en Gijón

Hasta el 21 de octubre, en la sala 3 del Antiguo Instituto, Pep Vidal expone 'From nothing to void, del hueco al vacío'.

La historia que vincula a Evaristo Valle con EL COMERCIO

El Museo Evaristo Valle expone '140 años de EL COMERCIO. Evaristo Valle, corresponsal y redactor gráfico'. Estas imágenes ilustran la estrecha relación del pintor con el decano de la prensa asturiana. Se exponen dibujos y crónicas, algunos inéditos. De martes a viernes de 10 a 13, sábados de 16 a 18 y domingos y festivos de 12 a 14 horas. Precio: cuatro euros, dos para estudiantes, jubilados, mayores de 65 años y grupos. Gratis menores de doce años.

Fotografías de Asturias, en Gijón

El Antiguo Instituto y el Museo Casa Natal de Jovellanos acogen la muestra 'Hallazgo de lo ignorado. Fotografías de Asturias de Ruth M. Anderson para la Hispanic Society of America, 1925'. Gratis.