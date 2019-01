¿Qué hacer este martes en Asturias?

Cine en Avilés: 'Dogman'

Esta tarde, a las 20.15 horas, en la Casa Municipal de Cultura de Avilés

El ciclo 'Cine de los martes' de Avilés programa para esta tarde la proyección de la cinta italiana 'Dogman' (2018). El dueño de una peluquería canina situada a las afueras de Roma se deja influenciar por un delincuente local de tal manera que su vida personal se complica hasta límites increíbles. El protagonista debe optar por retomar o no las riendas de la situación. El espectador forma parte de un suspense continuo. Película nominada en la categoría de Mejor película en habla no inglesa en los últimos Premios BAFTA. Duración: 102 minutos. Localidades no numeradas. Precio: 3 euros.

Encuentro con Barahona

Hoy, a las 20 horas, en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto

Nuevo encuentro celebrado con el objetivo de posibilitar un acercamiento más personal entre el público y algunos de los músicos que participan en los conciertos de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón. El pianista ovetense Juan Barahona, que actúa mañana en el Teatro Jovellanos, ofrece hoy una charla que anima a la participación del público. Entrada gratuita.

Nueva poesía en Gijón

Esta tarde, a las 19.30 horas, en la Fundación Alvargonzález (Cimavilla)

Presentación del libro de poemas 'Ikiru', obra de Carolina Sarmiento con ilustraciones de Carlos Rivaherrera. Acompañan a los protagonistas el poeta y colaborador de EL COMERCIO Miguel Mingotes. Organizan el acto la Fundación Alvargonzález (que presta su sede del número 11 de la calle de Óscar Olavarría) y Gravitaciones Editorial de Poesía. Colabora el Aula de Cultura de EL COMERCIO. Gratis.

Familiar

Cuentacuentos en Oviedo

Hoy, a las 11 horas, en la Biblioteca de Trubia, y a las 18, en la de San Lázaro, los niños descubrirán qué contiene 'El puchero de la señora Emilia'. Gratuitas.

Talleres infantiles en Ribadesella

Hoy, de 16.30 a 17.30 horas, en la casa de cultura riosellana, los niños de 4 a 12 años pueden participar en un taller de puzles. Mañana, la actividad es creativa. Harán mariposas con pinzas de la ropa.

Gastronomía

Cazuelas gourmet en Laviana

Una quincena de establecimientos hosteleros de Laviana participan en las VI jornadas Cazuelas del Gourmet. Sirven sugerentes elaboraciones. Precio: 3 euros. Hasta el domingo.

Artes escénicas

Una cuestión social, en Gijón

Esta tarde, 19.30 horas, en el salón de actos del CMI Pumarín Gijón-Sur, Saltantes Teatro representa 'El método Grönholm'. Cuatro candidatos a un puesto ejecutivo de una multinacional asisten a la entrevista para obtener el puesto, pero no hay entrevistador. Sus actos y actitud serán claves. Gratis.

Conferencias

'¿Por qué ye necesaria la oficialidá del asturianu?'

Güei, 19.30 hores, nel Atenéu Obreru de Xixón (Escuela de Comercio), Ástura entama la conferencia '¿Por qué ye necesaria la oficialidá del asturianu?', a cargu d'Inaciu Galán. Entrada llibre.

Cine

Documental del mes en Gijón

Hoy, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto, se proyecta el documental del mes de enero, 'Silvana'. Es la vida de una rapera que conquista Escandinavia con sus canciones intransigentes contra todas las formas de opresión. Se define como lesbiana, feminista y antirracista y se ha convertido en la voz de una nueva generación de jóvenes inconformistas. En sueco y lituano subtitulada en castellano. Duración: 91 minutos. Gratis.

Charla-proyección sobre 'Grecia en el aire', en Oviedo

Esta tarde, a las 19.30 horas, en el Teatro Filarmónica, se proyecta 'Grecia en el aire', resultado del libro homónimo de Pedro Olalla. «La historia de la democracia ateniense no es sino la historia del paso progresivo del poder a manos de los ciudadanos». Proyección y coloquio con el autor. Gratis.

Proyección de 'Surcos', en Mieres

Hoy, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, se verá 'Surcos' (1951), de José Antonio Nieves Conde, dentro del ciclo 'Cine español del siglo XX'. Una familia emigra a Madrid con la esperanza de mejorar su vida. Sin embargo, la ciudad es cruel. ¿Se adaptarán? Duración: 99 minutos. Gratis.

Musoc recala en Siero

Hoy, 20 horas, en la sala de cámara del Teatro Auditorio de Siero, se proyecta la película francesa 'Vivir deprisa, amar despacio', dentro de la VII Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias. La vida de Arthur cambia cuando conoce a Jacques, un escritor que vive en París con su joven hijo. Ambos viven una historia de amor. Duración: 135 minutos. Entrada gratuita.

Exposiciones

Inauguración Juan Falcón en el CCAI de Gijón

Hoy se inaugura 'ERA _ átomos resignificados', de Juan Falcón, en la Sala 1 del Antiguo Instituto de Gijón. Se trata de un campo de experimentación táctil, visual y conceptual que hace al espectador transitar de lo natural a lo analógico y viceversa. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas, sábados de 11 a 14 y de 18 a 21 y domingos de 11 a 14 h. Gratis.

Inauguración expositiva y mesa redonda, en Cangas de Onís

A partir de hoy, la casa de cultura canguesa acoge el photo-essays de Ariadna Comas 'Gran Hotel Pelayo, ayer/hoy'. Antes del acto oficial, a las 19.30, tendrá lugar la mesa redonda 'Tras las huellas de los pioneros de la hostelería asturiana'. Todo es gratuito.

Arte del Bellas Artes a La Caridad

La pinacoteca de Oviedo (calle Santa Ana, 1-3) alberga varias muestras temporales estos días, además de su gran colección permanente. Están abiertas 'Artes industriales y decorativas' y 'Portrait'. Ambas estarán hasta el 17 de febrero. Horario: de martes a viernes de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados de 11.30 a 14 y de 17 a 20, y domingos y festivos de 11 a 14. La entrada es gratuita. Hasta el 27 de enero se puede ver la muestra 'Estampas de Francisco de Goya en el Museo de Bellas Artes' en el Complejo Cultural As Quintas de La Caridad.

La historia de Ensidesa se muestra en Ribadesella

Hasta el 31 de enero, en la casa de cultura riosellana, se muestra 'Ensidesa 1950, el nacimiento de un gigante'. Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 12 a 14.

Homenaje a Aida Fresno en Gijón

En el CMI Pumarín Gijón-Sur, hay una exposición que homenajea a la pintora Aida Fresno, muy vinculada a la asociación de vecinos de Nuevo Gijón y fallecida en noviembre de 2017. Se pueden ver acuarelas, pastel, acrílicos y muchos óleos hasta el 3 de febrero. Gratis.

La vivienda social obrera, en Gijón

Hasta el 31 de marzo, en la Ciudadela de Celestino Solar. «Lo general es que los pobres ocupen casas exclusivamente destinadas y construidas para ellos». Así definía el ingeniero Fernando Arenal en el informe realizado por el Ateneo de Gijón 'Datos para el estudio de la Cuestión Social', de 1885, el tipo de viviendas en las que habitaban las clases populares gijonesas. En esta muestra puede verlo. Gratis.

Historia local, en Gijón

'Gijón bajo las bombas', la exposición sobre el bombardeo indiscriminado de la ciudad por mar y aire, vuelve a exponerse en la Biblioteca Jovellanos. De lunes a viernes de 9 a 20.45 horas, sábados de 10 a 13.45 y de 16 a 19.45 y domingos y festivos de 10 a 13.45 horas. Hasta el 31 de marzo. Gratis.

¿Quién es Shadi Ghadirian? Lo muestran en Avilés

En el vestíbulo del Auditorio del Niemeyer está la exposición 'Shadi Ghadirian. Como todos los días'. Retrospectiva que recoge las series de esta gran artista. Ghadirian se inspira en su entorno, cultura y condición de mujer. Aquí muestra imágenes que representan a las mujeres iraníes en contraste con la forma en la que los occidentales las retratan. De miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Precio: 4 euros.