¿Qué hacer este miércoles en Asturias?

'Los niños de humo', en Gijón

Esta tarde, a las 19 horas,en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón

La periodista Aitana Castaño y el ilustrador Alfonso Zapico firman 'Los niños de humo' (editorial Pez de Plata), libro que hoy presentan en la Antigua Escuela de Comercio en un acto organizado por la Librería La buena letra de Gijón con el apoyo del Aula de Cultura de EL COMERCIO. Este libro cuenta la historia de unos niños cuya ropa olía siempre al humo de la minería. Son pequeños que se hicieron hombres y mujeres viendo cómo su tierra poco a poco quedaba abandonada. Una memoria sentimental sobre la minería asturiana en un tiempo de lucha. Un libro intenso, crudo y cargado humor negro.

AccordTrio actúa en Gijón

Hoy, a las 20 horas, en el salón de actosdel Antiguo Instituto de Gijón

AccordTrio, proyecto que gira en torno al acordeón y sus diferentes variantes, actúa esta tarde en Gijón. La formación la nutren el escocés Angus Lyon (acordeón piano), el asturiano Marcos García (acordeón diatónico) y el gallego Xosé Lois Romero (acordeón cromático de botones). Están a punto de publicar su primer disco, así que aprovecharán para presentar buena parte de su repertorio. Gratis.

'Cantares de una revolución'

Hoy, a las 20 horas, en el Filarmónica de Oviedo

Nacho Vegas recorre los sucesos y espacios más significativos de la insurrección de los obreros y campesinos asturianos en octubre de 1934. Lo hace con la música popular y las palabras de Belarmino Tomás, presidente del Tercer Comité Revolucionario, como brújula. El documental se titula 'Cantares de una revolución' y lo dirige el colaborador de EL COMERCIO Ramón Lluís Bande. Logró el Premio Especial del Jurado en el FICX. Gratis. Reserva previa.

Música

Gijón canta a Covadonga y a los centenarios de Asturias

Hoy, a las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos, concierto del coro de la Escolanía de Covadonga con la soprano Tina Gutiérrez, la Orquesta ArsMundi y Guillermo Martínez, organista y compositor de la misa en honor a la Santina. Dirige Yuri Nasushkin. Con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Gijón. Precio: 15 euros. La recaudación neta obtenida por la venta de entradas irá destinada a la Escolanía de Covadonga.

Actúa el Coro de la Escuela de Idiomas de Gijón

Hoy, a las 19.30 horas, en el salón de actos del CMI de Pumarín Gijón-Sur, el Coro de la Escuela de Idiomas de Gijón ofrece un recital de canciones de Navidad en inglés. Sonarán desde villancicos del siglo XVII a canciones del siglo XXI, 'crooners' y el folk irlandés. Gratis.

Hey Honcho and The Aftermaths cierran hoy el Factoría Sound

Hoy, a las 21 horas, en la Factoría Cultural de Avilés, actúan Hey Honcho and The Aftermaths. Lo suyo es el punk, el rock and roll y el trash-garaje. Precio: 8 euros.

Artes escénicas

'El declive', en Avilés

Esta tarde, a las 20.15 horas, en el Teatro Palacio Valdés, se sube a las tablas 'El declive', de Nelson Valente. Dos matrimonios de adultos maduros transforman un domingo rutinario en un oscuro caos en el que afloran las miserias de cada uno. A partir de 11 euros.

Familiar

Teatro en Gijón Hoy, 18 horas, en el salón de actos del CMI Ateneo

La Calzada, Mar Rojo Teatro lleva a las tablas 'El aire de las castañas'. Un día, Candela vuelve a la casa familiar buscando el viejo baúl de sus abuelos. Cuando lo abre, vuelven los recuerdos y las historias que le contaban cuando era niña. A partir de 5 años.

Cuentacuentos en Gijón

Hoy, 18 horas, en las bibliotecas de El Natahoyo y El Llano, cuentacuentos para niños de 4 a 7 años. Para bebés de 0 a 3 años, la sesión se desarrolla en La Arena. Se recomienda tener plaza reservada. Gratis.

Navidad

Ruta de Belenes en Villaviciosa

La IV Ruta de los Belenes de la Villa tiene paradas en la Casa de los Hevia (de tipo hebreo e infantil), Monasterio de las Clarisas, iglesia de Santa María (parroquiales) y Fundación José Cardín (Belén de la Oliva). Se podrán ver hasta el 5 de enero de 12 a 14 y de 17 a 20 horas.

El Nacimiento de Jovellanos

Hasta el 7 de enero, estará montado un Belén en la Sala 1 del Antiguo Instituto. Se presenta uno inspirado en un cuadro que perteneció a la colección de Jovellanos y reproduce un rincón del Gijón de su época. Entrada gratuita. De lunes a sábados de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Domingos y festivos solo por la mañana.

Mercadillo y carrusel clásico en el paseo de Begoña

Abren los puestos del mercadillo navideño instalado en el paseo de Begoña. Ahí hay también un tiovivo que funciona de 16.30 a 21.30 horas. Los fines de semana y días no lectivos abre de 12 a 14.30 y de 16.30 a 22 horas. Un viaje cuesta dos euros y tres viajes, cinco euros.

El 'solarón' alberga la pista de hielo y montaña de nieve

El 'solarón' de Gijón alberga estas atracciones, que abren de 10 a 22 h. Patinar una hora cuesta 5 euros. Los grupos escolares pagan solo 3, pero tienen que reservar en el 984 85 05 00. El precio incluye patines, pero no guantes y su uso es obligatorio. Los hay por un euro. Tres descensos en la montaña en trineo individual cuestan 4 euros, y 6 en trineo doble. Precios combinados: pista + trineo cuestan 8 euros y 9 en trineo doble.

Novedad navideña en Gijón: Snow City, en el 'solarón'

Hasta el 6 de enero, de 10 a 22 horas, puede visitar un poblado en el que los más pequeños disfrutarán descubriendo personajes eléctricos. Precio: 2 euros.

Pista de patinaje del Bombé

Hasta el 7 de enero, estará en funcionamiento la pista de patinaje instalada en el Bombé. Su horario hoy, miércoles víspera de festivo, es de 10 a 14 y de 16 a 22 horas. Mañana abre ininterrumpidamente de 10 a 22. Precio: 3 euros pagan los niños y 4 euros los adultos.

Cine

La Cinemateca Ambulante pasa por Llanera, Ribadedeva y Noreña

Hoy, a las 18.30 horas, en la Casa de Cultura de Posada de Llanera, y a las 19.30, en el Auditorio Bajo Deva en Unquera, se verá 'El capitán'. El protagonistas es un soldado nazi de 19 años que decide abandonar las filas. Duración: 118 minutos. En versión original en alemán subtitulada en castellano. A las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Noreña, se verá 'Las guardianas'. Mientras los hombres están en el frente, las mujeres deben hacerse cargo de las fincas. 134 minutos. Versión original en francés subtitulada en castellano. Todas son gratuitas.

Otros

Presentación literaria en Gijón

Hoy, 19.30 horas, en el local social del Ateneo Obrero, presentación del libro 'Mercedes Valcarce Avello. Maestra de maestros' (Editorial Morata, 2018), de Julia Varela Fernández. Gratis.

Concurso de pinchos y tapas de autor de Navia

Desde hoy y hasta el domingo, podrá degustar riquísimas y variadas elaboraciones en varios establecimientos de Navia.

Exposiciones

Asturias en torno a la Constitución de 1978, en Gijón

En la Sala 2 del Antiguo Instituto se pueden ver fotografías de Santiago García en torno a la Constitución de 1978. Fueron los reporteros gráficos los que documentaron día a día la realidad de un tiempo de cambio. Gratis. Hasta el 27 de enero.

'Viridiana', según el objetivo de Ramón Masats, en la Laboral

Hasta el 13 de enero, la Iglesia de la Laboral (Gijón) muestra el reportaje fotográfico que Ramón Masats hizo 'Viridiana', de Buñuel. Se infiltró en el rodaje junto a los hermanos Saura. Horario: de 12 a 14 y de 16.30 a 19.30 h. Gratis.

Laboral expone los proyectos del II Premio LAB<20

La II Exposición LAB<20 espera visitas en Laboral Centro de Arte (Gijón). Presenta nueve proyectos realizados por jóvenes de distintos puntos de Asturias, que utilizan la tecnología de manera creativa. Son los proyectos premiados y las menciones honoríficas de la segunda convocatoria del premio homónimo. Hasta el 16 de febrero. Precio: dos euros. Miércoles, gratis.