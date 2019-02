¿Qué hacer este miércoles en Asturias?

Música clásica en Oviedo

Esta tarde, a las 20 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe

El ciclo 'Conciertos del Auditorio' ha programado la actuación de la soprano Patricia Petibón con La Cetra Barockorchester Basel bajo la batuta de la concertino y directora Éva Borhi. La cita es esta misma tarde. Ofrecerán el concierto 'Nouveau Monde', que incluye: música instrumental de 'If love's a sweet passion' y 'Dance for the Fairies', de 'La reina de las hadas', así como seguidillas de José de Nebra y obras de Tarquinio Merula, Henri le Bailly, Marc-Antoine Charpentier y Jean-Philippe Rameau, entre otros grandes compositores. Entradas: en butaca de patio cuestan 25 euros y 20, en el anfiteatro.

Cine en Castrillón: 'El Rey'

Esta tarde, a las 20 horas,en el Valey Centro Cultural

'El Rey' (España, 2018), que hoy se proyecta en Castrillón, es la adaptación de la obra teatral sobre la historia reciente de España. Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Felipe González, Cebrián, Carrero Blanco, Martín Villa, Puig Antich y Antonio Tejero tienen cabida en la historia. El guionista y codirector, Alberto San Juan, la concibe como un revulsivo contra la cultura de la transición. Precio: tres euros.

'Sin A de femenino', en Gijón

Esta tarde, a las 20 horas,en la Librería La buena letra

Mercedes de Soignie, coordinadora del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS presenta su último trabajo hasta la fecha, 'Sin A de femenino', esta tarde en Gijón. Lo hace en la Librería La buena letra, sita en el número 12 de la calle de Casimiro Velasco. Es una novela sobre mujeres y feminismo sin dogmas protagonizada por dos generaciones. Entrada libre.

Gastronomía

Campeonato de tortillas de Gijón 2019

Continúa el campeonato de tortillas de Gijón 2019, certamen organizado por EL COMERCIO con el patrocinio de Viña Bujanda, Coca cola y Mahou y la colaboración de Otea y Asturiana de Huevos. Tiene hasta el próximo domingo día 24 para catar todas las recetas tradicionales y 'tortillas con'. Encontrará el listado de 36 establecimientos participantes en la web ELCOMERCIO.es.

Charlas

Una reflexión acerca de la política hoy, en Oviedo

Esta tarde, a las 19 horas, en la Biblioteca de La Granja del Campo San Francisco, tiene lugar la charla 'La política como profesión y la falta de democracia interna en los partidos: las puertas giratorias'. Participan Carlos Gil y Miguel Ángel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Gratis.

Jornadas de montaña, en Mieres

Esta tarde, a las 20 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, siguen las jornadas dedicadas a la montaña. Mónica Quintáns y Alejandro Olalla imparten la charla titulada 'Picos d'Europa: caminando sobre el tiempo'. Gratis.

Avispa asiática, en Cudillero

Hoy, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Soto de Luiña, charla informativa para luchar contra la avispa asiática, a cargo del experto Marino Fernández. Gratis.

Cine

La Cinemateca Ambulante aparca en Llanera, Noreña y Vegadeo

Hoy, 18.30 horas, en la Casa de Cultura de Llanera, se proyecta 'El silencio de otros'. Relata la historia de una querella internacional a través de las experiencias de víctimas de la dictadura franquista. A las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Noreña, turno para el documental 'Cantares de una revolución', del director y colaborador de este diario Ramón Lluís Bande. Nacho Vegas recorre algunos de los sucesos y espacios más significativos de la insurrección asturiana de octubre de 1934. A las 20 horas, en el Auditorio de la Casa de Cultura de Vegadeo, se verá una selección cortos asturianos.

Familiar

Cuentacuentos en Oviedo

Esta tarde, a las 18 horas, en la Biblioteca de San Claudio, Beatriz San Juan dirige una sesión de cuentacuentos para bebés titulada 'Salir del nido'. Gratis.

Feten continúa su programa sin descanso en Gijón

Durante toda la semana, la feria infantil de artes escénicas llena teatro, títeres y musicales diferentes puntos de la ciudad. Además, en el Antiguo Instituto, puede ver la muestra 'De la caverna al cine, un viaje por el mundo de los títeres'. Entrada libre.

Otros

Maqueta modular ferroviaria

Los miércoles, de 17 a 18.30 horas, y los sábados, de 12 a 14, en el Museo del Ferrocarril de Asturias (Gijón), hay exhibiciones de funcionamiento de la maqueta modular ferroviaria del Grupo de Módulos H0 de Asturias. Gratis con la entrada al museo. General: 2,5 €.

Exposiciones

Mandalas, en Oviedo

Se puede ver en Trascorrales la muestra colectiva 'Mandalas: geometría viva'.

Tesoros singulares de Gijón

En las Termas Romanas de Campo Valdés se expone, hasta el 19 de mayo, un fragmento de vidrio de botella procedente del yacimiento arqueológico de la villa romana de Veranes.

Gijón, la ciudad industrial

Alejandro Alvargonzález Alvargonzález (1850-1918) reunió, a lo largo de toda una vida, un importante archivo marcado por su interés en la historia local y en la figura de Jovellanos. Muchas imágenes inmortalizadas por algunos de los más destacados fotógrafos del Gijón del momento, como Julio Peinado, Arturo Truan o Enrique Marquerie, y guardadas por Alvargonzález pueden verse ahora en el Museo Nicarnor Piñole. Hasta el 28 de abril. La entrada es gratuita.

'Egipto. Vida en el Nilo', en Gijón

El Espaciu Astragal acoge 'Egipto. Vida en el Nilo', del joven fotógrafo gijonés Guillermo Suárez Llana. Comparte su visión personal del país. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14. Estará abierta hasta el sábado. Entrada gratuita

Del Grupo Covadonga

El CMI de La Arena acoge hasta el viernes una exposición del Real Grupo de Cultura Covadonga. Se trata de una muestra colectiva de pintura. Entrada gratuita.

'Caminos de hierro', en Oviedo

La exposición fotográfica 'Caminos de hierro' está abierta en la entreplanta de la estación de Adif de Oviedo hasta el 18 de marzo. Se muestran las obras premiadas, seleccionadas y preseleccionadas en la vigésimo novena edición del concurso fotográfico organizado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Adif. En la muestra se reflejan las 149 miradas del amplio mundo del ferrocarril que han plasmado 134 fotógrafos de 18 países. Han participado 32 profesionales de Asturias.

Monográfica sobre el venezolano Miguel Braceli, en Avilés

'Geopolíticas del cuerpo. El territorio como piel' es el título de la muestra monográfica sobre el venezolano Miguel Braceli que hasta el 9 de marzo puede verse en la Factoría Cultural de Avilés. Aglutina una selección de las últimas intervenciones efímeras realizadas en Costa Rica, Bolivia y España. El autor es Premio de Arte Joven del Principado en 2017.

El Palacio de Valdecarzana acoge 'Formas con textura'

Hasta el 28 de febrero, en el Palacio de Valdecarzana, se puede visitar la muestra de cerámicas de Carlos Cabo titulada 'Formas con textura'. Una veintena de piezas de arcilla y gres en las que la materia y sus formas son el hilo conductor de la obra. Gratis.

La cúpula del Centro Niemeyer está llena de palabras

'Joan Brossa & Alain Arias-Misson: De la poesía a la palabra; de la palabra a la calle' se puede visitar en la cúpula del Niemeyer hasta el 5 de mayo. Las obras del catalán y el belga resultan al espectador metafóricas. De miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Entrada: 4 / 3 euros.

Pilar Labrador expone en Mieres

Hasta el 1 de marzo, en la sala de exposiciones del Atenéu de Turón, se puede ver la muestra pictórica firmada por Pilar Labrador. Gratis.