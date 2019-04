La agenda musical en Asturias para este fin de semana La información más detallada para los amantes de los conciertos EL COMERCIO Gijón Jueves, 11 abril 2019, 17:56

GIJÓN

-Dj Vulcano

Toma 3

Jueves 11, 19.30 horas. Sesión de vinilos italianos de los años 60, 70 y 80 (Italia).

-Fran Juesas & Marco Iannuzzi

Tierra Astur

Jueves 11, 20 horas.

-Suicide Generation

Swami Ballroom

Jueves 11, 20 horas. Punk (Reino Unido).

-Huesos Flacos

Savoy Club

Jueves 11, medianoche. R&B.

-Antilópez

Memphis Live Music

Viernes 12, 21 horas. 12 y 15 euros. Pop (Huelva).

-Willie & Winnie

Toma 3

Viernes 12, 21.30 horas. Acústico de indie-folk.

-Plastic Sou l

Savoy Club

Viernes 12, medianoche (dos pases). Pop-rock.

-Óscar Mk/Nayo

Lanna Club

Viernes 5, medianoche. Electrónica.

-John Paperback & Suárez

Colorado Beer & Drinks

Viernes 12, 00.30 horas.

-XTFunk2/Kekoh aka Cutfinger

Memphis Live Music

Viernes 12, 1 am. Fiesta 'From disco to disco'.

-César Maltrago/Marcos Álvarez/Dj

Páramo Bar

Sábado 13, 20 horas. Fiesta de 25 aniversario de Mondo Sonoro.

-Zenobia

Acapulco

Sábado 13, 20.30 horas. Heavy-metal.

-The Tip

Memphis Live Music

Sábado 13, 21 horas. 10 euros. Rock and roll (EEUU).

-Studio 54 Party

Moon Disco

Sábado 6, medianoche. 10 y 14 euros. Fiesta temática con el Dj Cecilio di Lucca y un vocal dance show con Leyre Aranda & Jeniffer Lima, junto al percusionistas AKA (Mayumana)

-Chris Mantelo & Los Vólidos

Savoy Club

Sábado 13, medianoche (dos pases). Rockabilly (Italia/Asturias).

-Ellen Allien/Manglés/Dj Smug

Lanna Club

Sábado 13, medianoche. 15 y 18 euros. Electrónica (Alemania/Asturias).

-Fran Juesas

Gota a Gota

Sábado 13, medianoche.

-Los Incorregibles

Colorado Beer & Drinks

Sábado 13, 00.30 horas.

-Javi Bayo/Helios Amor

Memphis Live Music

Sábado 13, 1 am.

-Chris Mantelo & Los Vólidos

Savoy Club

Domingo 14, 13.30 horas. Rockabilly (Italia/Asturias).

-William Gutiérrez

Páramo Bar

Miércoles 17, 20 horas. Concierto didáctico.

Oviedo

-DelRío

La Salvaje

Jueves 11, 21 horas. Acústico.

-Homenaje a Rory Gallagher con Álvaro Bárcena

Gong Galaxy

Jueves 11, 21.30 horas. 5 euros.

-Sesión canalla

Clandestino

Jueves 11, medianoche.

-Javier Monge

Cervecería Valhalla

Viernes 12, 20.30 horas. Tango.

-Johnny Penicilina y los Frixuelos Eléctricos/Dj Shaking González/Dj Sr Número 8

Gong Galaxy

Viernes 12, 21.30 horas. Presentación del nuevo disco 'Anda y que te zurzan' con varios invitados.

-Gethere/Carisma

La Salvaje

Viernes 12, 22 horas. 3 y 5 euros.

-Dj Adobo Coral

Clandestino

Viernes 12, medianoche. Downbeats, intrumental, hip-hop, soul, sunshine pop.

-Presentación de Diversa Radio Activa

Lata de Zinc

Sábado 13, 12 horas. Presentación de un proyecto de radio on line realizado por personas con diversidad funcional.

-Sadia

Gong Galaxy

Sábado 13, 22.30 horas. 10 euros. Rock and roll (Zamora).

-CRIM

Lata de Zinc

Sábado 13, 21 horas. 10 y 13 euros. Punk-rock (Tarragona).

-Siete 70/Joven Kenobi

La Salvaje

Sábado 13, 21.30 horas. 8 y 12 euros.

-Movie Dj´s

La Salvaje

Sábado 13, medianoche. Pinchada.

-Dj Ronnie Río

Clandestino

Sábado, medianoche. Soul, Rock, r&b, pop.

-Glen Football/Neds/Neura

Lata de Zinc

Domingo, 14. 20 horas. 6 euros. Punk-rock (Francia/Asturias).

AVILÉS

-Ivo Vudú

Lord Byron

Viernes 12, 20.30 horas.

-Mothaphunkers

Le Garage

Viernes 12, 23.30 horas.

-Fran Juesas

Tierra Astur

Viernes 12, 23.30 horas.

-Guateque Acoustic Experience

Le Mystic

Viernes 12, 23.55 horas.

-Morrigans

Santa Cecilia

Sábado 13, 21 horas.

-Juanillous

Route 66

Sábado 13, 21 horas.

-The Classic Rock Band

Don Floro

Sábado 13, 23.30 horas.

-Tsarigando

Le Garage

Sábado 13, 23.30 horas.