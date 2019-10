¿Qué hacer en Asturias este lunes? La compañía Alicia Soto-Hojarasca en una actuación en 'Danza Xixón'. Cine, literatura o exposiciones, entre los planes de hoy en la región ANA RANERA Domingo, 20 octubre 2019, 23:22

'Regards', en Gijón

Hoy, a las 19,horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto

Dentro del ciclo 'Danza Xixón', la compañía de Alicia Soto-Hojarasca interpretará 'Regards'. Una oportunidad para mirar con el cuerpo y con el corazón. Mirar mejor, mirar hasta entender, cuidar la vida con la mirada. Todo ello a través de cuatro momentos, cuatro paisajes humanos, cuatro laberintos liberadores. Esta compañía es de danza y creación contemporánea cuenta con una larga trayectoria, pues fue creada hace veinticinco años por Alicia Soto, La compañía desarrolla una actividad escénica muy diferente a las corrientes predominantes. Tendrá una duración de 55 minutos y la entrada será libre hasta completar aforo.

'Por ser mujeres'

Hoy, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica

Dentro del ciclo de cine 'Por ser mujeres', se proyectará la película 'Dede'. En este filme, se narra la vida de Dina, una joven que vive en un remoto pueblo de las montañas del Cáucaso, un lugar gobernado por siglos de tradición. El abuelo de Dina la ha prometido con David, quien acaba de regresar de la guerra, pero lo acompaña un camarada de armas,. Gegi, de quien Dina se enamora. Su vida se pone patas arriba con esta historia.

Danza

'Sin baile no hay paraíso', en Gijón

Hoy, a las 10.30 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, se representará la danza 'Si n baile no hay paraíso', dirigida por Pere Faura. Una expresión multidisciplinar, aunque combina varios lenguajes. Busca crear un collage escénico con cuatro coreografías icónicas: la sonrisa exagerada de Gene Kelly, la chulería de Travolta y la perfección matemática de Keersmaeker.

'Slapstick', en Gijón

Hoy, a las 18.30 horas, en la calle Tomás y Valiente, en Gijón, se proyectará el cortometraje 'Slapstick'. Trata sobre un personaje que espera un tren. Si el protagonista de esta historia no hubiera perdido un tren, no se hubiera quedado solo en una estación por la que no pasa nadie, cargado con varias maletas, que como él, nunca llegan a su destino. Si hubiera mantenido la calma, tal vez hubiera podido llegar.

'Vigilia', en Gijón

Hoy, a las 20.30 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, se representará la obra 'Varuma'. El espectáculo transcurre a lo largo de una noche en la que los personajes se verán atrapados en una sucesión de enigmas. La interpretación deja trabajar al subconsciente para provocar en el público diferentes situaciones e interrogantes. Precio: 3 euros.

Literatura

Club de lectura infantil, en Gijón

Hoy, a las 18 horas, en la biblioteca pública municipal Alfonso Camín de Roces, se celebrará un club de lectura infantil orientado a niños de entre 8 y 12 años. Esta actividad tiene como objetivo promover la lectura entre los más pequeños de la casa.

Club de lectura para adultos, en Gijón

Hoy, a las 18 horas, en El Coto, tendrá lugar un club de lectura para adultos. esta actividad busca la reflexión y el desarrollo de la capacidad crítica a partir de la lectura y el debate. La idea es crear encuentros en los que se pueda debatir sobre los autores, sus obras, los personajes, los géneros, los lugares y los mundos que crea cada autor.

Lectura compartida, en Gijón

Hoy, a las 18 horas, en la biblioteca de Pumarín Gijón Sur, habrá una actividad de animación a la lectura para niños de 2 a 3 años y de 4 a 6 años. Deberán ir acompañados de una persona adulta para promover el hábito de la lectura en el ámbito familiar d euna forma amena que consiga que los pequeños vean el ocio dentro de las páginas de los cuentos.

Cine

'Trois couleurs: Blanc', en Mieres

Hoy, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, se proyectará la película 'Trois couleurs: Blanc'. El filme cuenta la historia de Karol y Dominique, ella lo abandona debido a que él sufre un problema de impotencia. Ella decide volver a Polonia e iniciar otra historia de amor. Allí emprende, con éxito, un negocio y planea una venganza. La película se proyectará en versión original.

Cinemateca ambulante, en Luarca

Hoy, a las 20 horas, en el conservatorio del Occidente de Asturias, se proyectará la película 'Hasta siempre, hijo mío'. Un filme que cuenta l a conmovedora historia de dos matrimonios que buscan a un niño.

Exposiciones

'La unidad dividida por cero', en Avilés

Hasta el próximo 6 de enero, en el Centro Niemeyer de Avilés, tendrá lugar esta exposición en la que se muestran cuadros del reconocido pintor Juan Genovés. Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19.Precio: 4 euros; entrada reducida, 3 euros. La última hora de la apertura será gratuita.

'Los asturianos en la cocina', en el Museo del Pueblo de Asturias

Hasta el 31 de diciembre se podrá visitar en el Museo del Pueblo de Asturias, la exposición 'Los asturianos en la cocina'. En ella se ve la vida de los asturianos y la gastronomía característica de la región.

'Paisajes para la escucha', en Gijón

La Laboral acoge la exposición de Juanjo Palacios hasta el día 26 de octubre. Se trata de una instalación sonora en la que se pretende alterar el paisaje sonoro del patio Corintio de la Laboral, queriendo incidir en la escucha como herramienta para la percepción. Horario: de 10 a 14 horas y de 16 a 20.30.

'Fe ciega', en Gijón

Hasta el 8 de diciembre, se podrá visitar en el Museo Barjola de Gijón la exposición 'Fe ciega' de Enrique Marty. En ella se recogen distintos tipos de expresiones artísticas como esculturas en actitud de sumisión u oración.

López Villabrille, en Gijón

Hasta el 27 de octubre, las paredes del café de Macondo, en Gijón, estarán ocupadas por la pintura de Javier López Villabrille. Se muestran ocho cuadros en los que el color es el elemento fundamental de su creación.

Fotografía en Mieres

Hasta el 26 de octubre, en la sala de exposiciones del Ateneo de Turón, se podrá visitar la exposición deEsperanza Xochitl Fdez. Núñez, 'Mein Jahr in Deutschland'. traducida como «Mi año en Alemania». Trata de mostrar la vida de la autora como voluntaria europea en un circo durante un año en Alemania. Tras sus estudios de Realización de Audiovisuales, su trabajo como fotógrafa y la dirección de su primer cortometraje: «El Caballero y la Muerte», Esperanza Xochitl deja el Valle de Turón para trabajar en Alemania en una escuela de circo como fotógrafa y monitora, donde surgió su interés por retratar la vida en el país germano.

'Cosmogonía', en Gijón

Hasta el 9 de noviembre, la galería Cornión acogerá la exposición 'Cosmogonía' del artista asturiano Pelayo Ortega. En ella se hace una inmersión en la cosmogonía de este artista, un universo dotado de fuerza, singularidad y autenticidad. Cada cuadro es un reflejo de lo que le hatocado vivir en cada momento.

'Dimensional Flush', en Gijón

Hasta el 9 de noviembre, se podrá visitar en la galería Cornión de Gijón la exposición 'Dimensional Flush' de Javier Ortega. Una muestra con obras ligadas a las nuevas tecnologías, sin caer en la banalidad ni en la superficialidad.

'Emporios', en Gijón

Hasta el 22 de noviembre, en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres, se podrá visitar la exposición 'Emporios. El comercio del Mediterráneo al Cantábrico en la antigüedad'. Una muestra para conocer la evolución comercial naval que se desarrolló en España hace siglos.

'La mirada implica un tacto inconsciente', en Avilés

Hasta el 27 de octubre, se podrá visitar en Avilés 'La mirada implica un tacto inconsciente', de Paula Valdeón dentro de las becas AlNorte. En ella se muestran materiales relacionados con el hogar, inconscientes y deconstruidos, convertidos en obras de arte.