¿Qué hacer este domingo en Asturias? Las familias pueden, hoy, desplazarse en coches de caballos por el Botánico. / DANIEL MORA Un picnic familiar en el Botánico y múltiples planes culturales y gastronómicos para esta jornada en la región JESSICA M. PUGA Gijón Domingo, 12 agosto 2018, 05:17

Picnic familiar en el Botánico

Hoy, de 10 a 20 horas, en el Jardín Botánico de Gijón

El Botánico propone comer en familia en el campo disfrutando de la naturaleza y de varias actividades: talleres de costumes y llabores d'antañu (de 11 a 14.30 y de 16 a 19 horas), paseos en carruajes de caballos asturcones (de 11 a 15 y de 16 a 19.30), juegos tradicionales asturianos (de 12 a 14 y de 17 a 19). La Sonrisa del Lagarto Teatro representa 'Basurilla' a las 12 y Teatro del Cuervo, 'Tienda 47' a las 12, 13 y 16.30 h. A las 19, concierto de Talambera. De 10 a 14 y de 16 a 20 horas, hay un mercado artesano de mujeres. Precio: de 16 a 65 años pagan 5 euros, de 6 a 16 años y mayores de 65, 3, y gratis pasan los menores de 5 años.

El arte del retrato, en Gijón

Hoy, de 11 a 14, y todos los domingos de agosto, en los museos Nicanor Piñole y Evaristo Valle

El itinerario guiado 'El arte del retrato' aborda la obra de Evaristo Valle y Nicanor Piñole, autores coetáneos y que comparten los mismos estímulos creativos, aunque desde posicionamientos estéticos diferentes. Precio: adultos pagan 4 euros, niños de 4 a 16 años, solo 3 y gratis pasan los menores de 4 años. Incluye entrada y visita. Inscripción: InfoGijón / 985 34 17 71 / infogijon@gijon.info.

Premios para voces de lujo

Hoy, a mediodía, en la plaza Mayor de Gijón

La XXXVIII edición del Concurso de Canción Asturiana que organiza el periódico EL COMERCIO se despide hoy definitivamente entregando los premios a los ganadores. Los campeones fueron tres nombres conocidos: Isaac Sierra, Lorena Corripio y Lucía Rodríguez (esta última de la categoría de menores de 16 años). Volverán a cantar y habrá un homenaje a Maximino Solís Lada 'El Alleranu', veterano intérprete y jurado de la canción asturiana.

Música

José Manuel Tejedor,en la Terraza del Botánico

Hoy, 22.30 horas, en el Botánico de Gijón, el gaitero asturiano José Manuel Tejedor presenta su primer disco en solitario, 'Miraes', una grabación totalmente instrumental. Precio: 10 euros.

Shirley Davis & The Silverbacks y Maldita Nerea actúan en Gijón

Hoy, 21 horas, la fiesta de la plaza Mayor la encienden a base de soul Shirley Davis & The Silverbacks. Presentan su segundo trabajo conjunto, 'Wishes & Wants', un disco lleno de letras comprometidas con la mujer. La marcha sigue luego en el escenario de Poniente, donde, a las 23 horas, saldrán los chicos de Maldita Nerea. Presentan su último trabajo hasta la fecha, 'Bailarina'. También recordarán algunos de sus grandes éxitos como 'Fácil'. Gratis.

Arte en las calles de Gijón

Hoy, hay sesión vermú, a las 13 horas, en la plaza de Italia, con Coros y Danzas Flor de Xaranzaina, y en el Campu La Guía, a cargo de Música y baile tradicional Excelsior. Por la tarde, a las 19 horas, en la plaza del Seis de agosto, actúa Zumbasturias, y a las 19.30, Story Tellers (pop + acústica) lo hace en el paseo de Begoña.

Gastronomía

Avilés cervecera

Hasta el miércoles, los amantes de la cerveza tienen una cita en la pista de la Exposición, en Las Meanas. Hay 28 puestos que sirven diferentes tipos. Ademas, hay actuaciones musicales en directo (hoy, a las 20 y 23 horas, con Mothaphunkers) y una zona infantil para los más pequeños de la casa. El recinto, que todos los días abre a las 18, cierra a la una.

Jornadas del mejillón y el marisco, en Puerto de Vega

Hoy, tras la rula de la localidad, sirven distintos mariscos de la zona y mejillones.

Menú romano, en Gijón

Hoy, 11 horas, visita guiada por la Villa Romana de Veranes, tras la que el cocinero Pablo Balbona ofrecerá una 'gustatio romana', un aperitivo de platos elaborados a partir de recetas originales de los banquetes servidos en las villas señoriales romanas. Inscripciones: 985 18 51 29. Precio: 20 euros. Gratis para menores de 6 años.

Folclore

Música y baile en las calles de Oviedo

Hoy, de 11.30 a 14.30 horas, la banda de gaitas Naranco y el grupo folclórico La Xordia actúan en el centro de Oviedo.

Artes escénicas

El agujero estará abierto en Gijón hasta el día 19

Hasta el 19 de agosto, el Teatro Jovellanos alberga 'The Hole Zero', la precuela de la saga que ya han visto más de un millón y medio de espectadores. Se mezclan club, circo y cabaret y hay grandes dosis de humor. La trama se centra en la fiestas disco del Studio 54 en la Nochevieja de 1979. No hace falta haber visto los otros para disfrutar del 'show'. Horarios: hoy (19 y 22 horas), lunes, miércoles y jueves (20.30 h.), viernes y sábado (19.30 y 22.30 h.) y domingo (19 h.). Listado general de precios: en butaca 35 euros; 30, en entresuelo y 25 euros en la zona general. Duración: 140 minutos.

Cine

Ribadedeva en Corto

Entre hoy y el martes, Ribadedeva acoge el XIV Festival Nacional de Cortometrajes al Aire Libre REC [Ribadedeva en Corto]. Hoy y mañana, a las 22.30 horas, en los Jardines del Archivo de Indianos (Colombres), se proyectan los cortos finalistas.

Ferias y mercados

Con sabor marinero, en Lastres

La décima edición del mercado tradicional Con Sabor Marinero, que se clausura hoy a las 21 horas, pone a disposición del visitante exposición y venta de productos artesanales y agroalimentarios. Además: 12 horas, taller de redes marineras, y 12.30, gymkana. A las 18, cuentacuentos mitológico, y a las 20, VII Encuentro Coral Brisas del Cantábrico con la participación de: corales Amigos de la Guitarra (Barakaldo) y Villa de Jovellanos (Gijón) y Coro Marinero Manín (Lastres).

Pop Up Chic ocupa Ribadesella

Hoy, en el Gran Hotel del Sella, hay moda, decoración, ropa, tendencias, complementos...

Feria de Muestras de Gijón

Hasta el 19 de agosto, se celebra la 62 edición de la Fidma en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Horario: de 11 a 22 horas. Precio: la entrada cuesta 4 euros. Los niños de 3 a 12 años pagan 1,20. Los bebés pasan gratis. Tiene toda la información en el especial diario que ofrece este periódico.

Otros

Baile en las calles de Gijón

Hoy, de 12 a 14 horas, la plaza de entrada al CMI de Pumarín Gijón-Sur se convierte en una pista de baile. La encargada de animar la fiesta es Estrella García. Participación libre y gratuita.