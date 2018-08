¿Qué hacer este domingo en Asturias? Los artistas de 'The Hole', con Manu Badeles como MC, en el Jovellanos. / PETEIRO La región ofrece multitud de planes en los que las grandes fiestas se mezclan con el folclore, la gastronomía, la música, el teatro y el ocio más familiar EL COMERCIO Gijón Domingo, 19 agosto 2018, 06:14

'The Hole' se despide de Gijón

Teatro Jovellanos, hoy, a las 19 horas. 25, 30 y 35 euros

El Teatro Jovellanos despide hoy 'The Hole Zero', la precuela de la saga que ya han visto más de un millón y medio de personas en España. Se mezclan club, circo y cabaret y hay grandes dosis de humor. La trama se centra en la discoteca Studio 54 en la Nochevieja de 1979. No hace falta haber visto los anteriores para disfrutar del 'show'. Con Manu Badenes ejerciendo como maestro de ceremonias, y Lorena Calero en el papel de la Diva, protagonizan un espectáculo que es un derroche de buen rollo y música. Los temas de los años setenta y ochenta suenan para animar al público mientras se suceden los números.

Mitología en el Botánico

Hoy, a las 22 y a las 23.30 horas. Localidades agotadas para el primer pase.

Ya es una tradición que el Jardín Botánico abra las puertas durante la noche a los seres de la mitología asturiana. Durante diez noches, todos esos personajes mitológicos cobrarán vida en los rincones más hermosos del jardín. Se trata de un encuentro nocturno con la naturaleza, el misterio y la tradición que se reúnen en un espectáculo diferente. Las localidades para el primer pase están agotadas.

Festival folclórico en Avilés

Hoy, gala en el Niemeyer a las 20 horas. Las entradas son gratuitas. Se recogen en taquilla.

El programa del XXXVIII Festival Folclórico Internacional de Música y Danza Popular de Avilés incluye hoy una gala en la que participan cinco naciones con el objetivo de acercar al público avilesino y asturiano las músicas y bailes tradicionales de diversos países, finalizando esta edición del festival. La entrada es gratuita. Cada persona puede recoger un máximo de dos entradas.

Música

El Aquasella se despide hoy de Arriondas

En el programa del Aquasella se cierra hoy después de tres días interminables de música con la fiesta de despedida. En Arriondas.

Festival Internacional de Piano de Gijón

Hoy, recital de jóvenes intérpretes en La Colegiata de San Juan Bautista, a las 20 horas. Mañana, a las 20 horas, recital del artista invitado Alexander Kobrin,en el teatro de la Universidad Laboral.

Folclore

Flor de Xaranzaina, en Gijón

Plaza de Italia, Gijón, hoy, a las 13 horas. Actuación, en el marco del programa Arte en la calle, de Coros y Danzas Flor de Xaranzaina. A las 19 horas, en los Jardines de la Reina, será el turno del grupo folclórico La Alegría.

Folclore en las calles de Oviedo

Hoy, desde las 11.30 horas y hasta las 14.30, el folclore se despliega por las calles de Oviedo con la banda de gaitas Aceveu y grupo de baile Filandón.

Para comer y beber

Mercado sidrero en Gijón

La Fiesta de la Sidra Natural vuelve a Gijón. Y antes de que se desborde la actividad la semana próxima, estos días está ya abierto al público el Mercado de la Sidra y la Manzana.

Concurso de sidra casera

Hoy se podrá catar la mejor sidra casera del concejo de Villaviciosa con la compra del vaso conmemorativo. La Asociación de Fomento de la Sidra Tradicional Asturiana escogerá a los ganadores. A las 12 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

Comida en la calle, en Muros del Nalón

Hoy se podrá disfrutar de la tradicional comida en la calle en Muros del Nalón, en el Campo Palacio. El Ayuntamiento dispondrá las mesas y sillas, por lo que solamente será necesario llevar la comida para disfrutar de la jornada festiva.

Infantil

Talleres para niños en la Casa del Lobo de Belmonte

Casa del Lobo de Belmonte de Miranda, hoy, de 11.30 a 12.30 horas. Precio, 3 euros. Es necesario reserva previa. Se celebran talleres para niños de cuatro a 12 años. Son los siguientes: 'Flores de papel', 'El deshielo', y 'El lobo en inglés', entre otros.

Cine

Proyección de 'Wonder', al aire libre, en Avilés

Hoy, a las 22 horas, en la plaza de España, continúa el ciclo 'Cine en la calle' con la proyección de 'Wonder'. El protagonista es un niño que nunca ha ido al colegio porque su vida ha estado siempre vinculada a los hospitales por el síndrome de Treacher Collin que padece. Gratis.

Familiar

Recreación romana, en Gijón

Hoy, de 11 a 14 y de 17 a 19 horas, en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres, la Asociación Cultural Kérberos propone al visitante hacer un viaje en el tiempo hasta llegar a un campamento de la legión romana. El público observará cómo era la vida en el siglo I d.C. El centurión Caius Sextius Barba explicará las tareas defensivas de los legionarios y un soldado, cómo se equipaban para la guerra. En otra zona se verá cómo entrenan los soldados y qué armas utilizan y cuál era la instrucción militar. Cada sesión de una hora cuesta 2 €. Gratis para menores de 6 años.

Fiestas

Luarca celebra hoy la noche de los 60-80

Luarca ya anticipa la fiesta en honor a San Timoteo. Hoy: Noche de los 60-80. A las 23.30 horas, verbena concierto de los años 60-80 en el parque del Ayuntamiento. Actuaciones de 'Los 2+2' y 'la edad de oro del pop español'. Mañana, verbena en el parque de Alfonso X con 'La Dimensión' y 'Nebraska'.

Descenso Folclórico del Nalón

Hoy, en Pola de Laviana, a las 18 horas, dúo cantautor- humorista 'Mundo Chillón' en el Prau Nardón. A las 23 horas, 'Mariachi Platino' (desde México). Después verbena, con la participación de la orquesta Vivians, en el Prau Nardón.Mañana, día de la infancia con los personajes animados de televisión por las calles.

Fiestas de Contrueces

Hoy, penúltimo día de esta fiesta gijonesa. Desfile canino 'Albergue municipal de Serín', a las 13.30 horas. A las 14.30 horas, comida vecinal en el recinto de la fiesta. A las 22 horas, verbena con la orquesta Assia.

Día de Santa Ana, en Salas

Hoy, campeonato de tiro al plato, a las 11 horas, en El Viso. A las 20 horas, tonada a cargo de Anabel Santiago. Alas 22 horas, verbena con las orquestas Olympus y Versión Original.Después, dj en la carpa de la fiesta.

Otros

Feria de Muestras de Gijón

Hoy último día, se celebra la 62 edición de la Fidma en el recinto ferial Luis Adaro. Horario: de 11 a 22 horas. Precio: 4 euros. Los niños de 3 a 12 años pagan 1,20. Los bebés pasan gratis. Tiene toda la información en el especial diario que ofrece este periódico.

Maqueta modular ferroviaria

Los sábados, de 12 a 14 horas, y los miércoles, de 17 a 18.30, en el Museo del Ferrocarril de Asturias (Gijón), hay exhibiciones de funcionamiento de la maqueta modular ferroviaria por el Grupo de Módulos H0 de Asturias. Gratis con la entrada al museo. General: 2,5 €.

Feria de Verano en Villaviciosa

Este fin de semana se celebra la Feria del Verano en la plaza de Abastos de Villaviciosa. Hay más de una decena de establecimientos que para la ocasión han seleccionado stocks, descuentos y oporturnidades únicas. Hoy, último día. Horario: de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Artesanía, en Soto del Barco

Este fin de semana se podrá disfrutar de la undécima edición de la Feria de Artesanía Soto del Barco, frente a la rula de San Juan de la Arena. La feria cuenta con artesanos locales. Hoy último día. Abierto de 12 a 21 horas.