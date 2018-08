¿Qué hacer este jueves en Asturias? El elenco de 'The Hole Zero' llega esta tarde al coliseo gijonés. La llegada de 'The Hole Zero' a Gijón, la música en Oviedo y la gastronomía en Avilés, entre los planes destacados de la jornada JESSICA M. PUGA Gijón Miércoles, 8 agosto 2018, 23:22

El agujero vuelve a abrirse

Desde hoy y hasta el 16 de agosto, en el Teatro Jovellanos de Gijón. Hoy, a las 20.30 horas, y mañana, a las 19.30 y 22.30 h.

Llega a Gijón 'The Hole Zero', el tercer título de la saga que ya han visto más de un millón y medio de espectadores, para mostrar cómo empezó todo. En esta precuela se mezclan club, circo y cabaret y hay grandes dosis de humor. La trama se centra en la fiestas disco del mítico Studio 54 en la Nochevieja de 1979. No hace falta haber visto los otros títulos para disfrutar del 'show'. Listado general de precios: en butaca 35 euros; 30, en entresuelo y 25 euros en la zona general. Las funciones de hoy, mañana a las 19.30 horas y el próximo jueves a las 20.30 tienen un 20% de descuento. 140 minutos.

Sonidos de los Picos en Gijón

Hasta el 30 de septiembre, de 12 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas, en la iglesia de la Laboral

Juanjo Palacios inaugura hoy la instalación acusmática que ha trabajado a partir del paisaje sonoro del Parque Nacional de los Picos de Europa. Está compuesta por un sistema de sonido multifocal donde los altavoces están estratégicamente colocados, dejando el espacio de la iglesia diáfano para que el visitante pueda desplazarse con libertad por su interior. Entrada gratuita.

Beethoven, Mozart y Dvorak

Hoy, 20.30, en el Museo Evaristo Valle de Gijón

La pinacoteca clausura el sábado su ciclo de conciertos de verano, por el que hoy actúan los profesores y alumnos de la Arkady Futer Summer Academy. Interpretarán: 'Trío de cuerda en C menor', de Beethoven; 'Cuarteto de cuerda', de Mozart, y 'Trío para dos violines y viola', de Dvorak. Los profesores son: Natalia Lomeiko y Rocío García Pérez (violín), Yuri Zhislin (viola), Vera Kuligina (chelo) y Yelyzaveta Tomchuk (piano). Precio: 15 euros.

Artes escénicas

Teatro de inmersión en Gijón

Hoy, mañana y pasado, 21.30 horas, en diferentes espacios de la Laboral, Con Alevosía Teatro representa 'Nanä. Misericordia', un espectáculo de inmersión en el que el miedo tiene un papel fundamental. No se recomienda a personas aprensivas ni a menores de edad porque los actores juegan con el suspense y la angustia. Precio: 16 euros. Con Pasaporte Cultural y Club Cultura Asturias salen por 14 si se compran, al menos, con un día de antelación. Duración aproximada: 130 minutos.

Música

Fado con António Zambujo en la Semana Grande

Hoy, 22 horas, en la plaza Mayor de Gijón, el cantante y compositor alentejano ofrece un concierto de fado, bossa nova y cante alentejano dentro del programa de la Semana Grande.

Concierto de órgano, en Oviedo

Esta tarde, a las 20 horas, en la iglesia de Santa María La Real de la Corte, actúa el organista Benjamín Alard. Entrada gratuita.

Música en la calle en Colunga

Hoy, 20.30 horas, en el parque Hernán Pérez-Cubillas, actúa el dúo Íñigo y Aladro. Ofrecerán un repertorio con temas propios y versiones, donde cabe rock, blues y folk americano y asturiano.

Gastronomía

Cervezas a docenas en Avilés

Hasta el miércoles, desde las 18 horas, en la pista de la Exposición, en Las Meanas, se celebra una nueva edición del festival de la cerveza de Avilés. Hay actuaciones musicales en directo (hoy, a cargo de Mbolados), una zona infantil y 28 puestos de cerveza. El recinto cierra a la una de la mañana, salvo viernes y sábado que lo hace a las dos y media.

Familiar

Ruta titiritera en Siero

Hoy, a las 18.30 horas, en el Museo Taller de Títeres (La Cabaña, 51A, Vega de Poja), el visitante conocerá las diferentes tradiciones titiriteras del mundo y verá marionetas de hilo, varillas, mano y sombras. Precio: 3 euros. Reservas: 686 12 58 80 / 985 72 42 34.

Cine

Proyecciones a la luz de la luna, en Oviedo

Hoy, a las 22.15 horas, en la plaza del Fresno, se proyecta la comedia 'El gran dictador', dentro del ciclo de cine a la luz de la luna. Esta, escrita, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin en 1940, supone una crítica al fascismo de la II Guerra Mundial. El protagonista es un barbero de origen judío con un increíble parecido al dictador de la nación de Tomania. Gratis.

Otros

Feria Internacional de Muestras de Gijón

Hasta el 19 de agosto, se celebra la 62 edición de la Fidma en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Horario: de 11 a 22 horas. Precio: la entrada cuesta 4 euros. Los niños de 3 a 12 años pagan 1,20. Los bebés pasan gratis. Tiene toda la información en el especial diario que ofrece este periódico.

Arte en las calles de Gijón

Esta tarde, a las 19.30 horas, en el paseo de Begoña, actúa Hoot'n Holler.

Bailes del Bombé, en Oviedo

Hoy, a las 19 horas, en el paseo del Bombé del Campo de San Francisco, sigue el ciclo 'Bailes del Bombé' de periodicidad semanal. Actúa la Banda de Música Ciudad de Oviedo.

Mesa redonda sobre gastronomía, en Colunga

Hoy, 18 horas, en la Sala Loreto, los cocineros Nacho Manzano y José Antonio Campoviejo hablarán de gastronomía.