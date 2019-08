¿Qué hacer este jueves en Asturias? Interesantes conciertos, cine y el colofón de las fiestas de Begoña con la Danza Prima y el Restallón, entre los suculentos planes para esta jornada en la región IRENE B. CARRIL Miércoles, 14 agosto 2019, 22:44

Jenny and the Mexicats

Hoy, a las 22.30 horas, en el Jardín Botánico de Gijón

El grupo Jenny and the Mexicats ofrecerá esta noche un concierto en el Jardín Botánico de Gijón. Con su 'Verde más allá' y 'Me voy a ir', realizarán un espectáculo marcado por los sonidos punk, flamenco y rockabilly. Su música se caracteriza por la búsqueda de nuevos sonidos que les han llevado a recorrer lugares como Alemania y Estados Unidos, en la gira que realizan presentando su disco 'OME'. Para regresar habrá un servicio especial de autobuses que saldrá desde el recinto a la 1 de la madrugada. Precio:17 euros. Aforo limitado, entradas en: www.nortesurrecords.com y en la taquilla del Botánico, hasta las 21 horas.

'Campeones', en Oviedo

Hoy, a las 22.15 horas, en Oviedo

Hoy se proyectará 'Campeones', dentro del ciclo 'Cine a la luz de la luna', en el parque de Pepe Palacio. Esta película, dirigida por Javier Fesser, muestra la historia de un entrenador de baloncesto profesional que se ve obligado a entrenar a un equipo formado por jugadores con diferentes capacidades intelectuales. La idea no le gusta, pero sus alumnos le encandilarán. Apta para todos los públicos. Duración:124 minutos.

Música

Viajeros del Swing, en Gijón

Hoy, a partir de la medianoche, en el Savoy, tendrá lugar un concierto del grupo asturiano Viajeros del Swing. Entrada gratuita.

Folclore en la calle de Oviedo

Hoy, las 11.30 horas, en la plaza de la Escandalera, tendrá lugar un concierto de folclore en la calle. Se contará con la actuación de la banda de gaitas Naranco, el grupo folclórico Xeito y el grupo folclórico Xuno.

Bailes del Bombé, en Oviedo

Hoy, a las 19 horas, en el paseo del Bombé, en el parque de San Francisco, volverá a haber baile, al que la banda de música Ciudad de Oviedo pondrá música.

Dúo Canajazz, en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en el museo Arqueológico de Asturias, el grupo Dúo Canajazz, un dúo de voz y guitarra que versiona canciones de jazz y blues, ofrecerá un concierto. Duración: 60 minutos, sin pausa. Entrada libre hasta completar aforo.

FestiAmas, en Colunga

Hoy, a las 21 horas, en La Isla, tendrá lugar la semifinal del concurso FestiAmas, el concurso que busca encontrar la mejor banda de música asturiana. Esta semifinal acogerá los grupos Plastic Soul, Edgar Lee Junior, Diego Infiesta y Madison Blue. Entrada gratuita

Bionic Tempo, en Cangas de Onís

Hoy, a las 23.15 horas, en el Monasterio de San Pedro de Villanueva, tendrá lugar el IV Festival de Música en el Claustro. El grupo Bionic Tempo, de jazz fusión, dará un concierto. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro

'Adiós Arturo', en Gijón

Hoy, a las 20.30 horas, en el teatro Jovellanos, La Cubana volverá a subir a las tablas la obra 'Adiós Arturo', en una actuación llena de comedia. Precio:entre 25 y 31 euros. Plazas limitadas, entradas en www.teatrojovellanos.com.

En familia

'Ave parece, dinosaurio es', en el MUJA

Hoy, a las 13 horas, en el Museo Jurásico de Asturias, tendrá lugar un taller en el que se hablará sobre los rastros que dejaron los dinosaurios y se aprenderá a distinguir sus huellas. Dirigido a niños a partir de 4 años. Duración: 45 minutos aproximados. Precio: 3 euros; entrada reducida, 2,50. Aforo limitado. Entradas, llamando al 985 122 553 o en museojurasicoasturias.sacatuentrada.es.

'Descubriendo la Costa de los Dinosaurios', en Colunga

Esta tarde, a las 18 horas, en el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, se desarrollará una visita guiada que permitirá aprender más sobre los dinosaurios con las maquetas de los cuatro ejemplares más representativos de Asturias, las réplicas de yacimientos en donde se encuentran huellas de dinosaurios y un cajón de excavación con restos de ejemplares de T-Rex, camarasaurios y velocirraptores. Duración aproximada: 1 hora. Precio: 3 euros; 2,5 reducida.

'De carroñeros a depredadores', en Teverga

Hoy, a las 13 horas, se ofrece un taller en el que se mostrarán las diferentes técnicas de caza perfeccionadas a lo largo de la historia y las herramientas utilizadas. Dirigido a niños partir de 4 años. Duración: 45 minutos. Precio: 2 euros, entrada al parque no incluida. Plazas limitadas, la reserva se puede realizar llamando al 985 122 553, en www.parquedelaprehistoria.es.

'Prehistoria en familia', en el Centro Tito Bustillo

Hoy, a las 16.30 horas, se realizará un taller en el que se elaborará una figura de arte mueble. Duración: 45 minutos. Precio: 2,50 euros.

Otros

Danza prima y Restallón, en Gijón

Hoy, a las 14 horas, los gijoneses están llamados a disfrutar de la danza prima, a la que se podrá unir todo el que quiera, en la playa de San Lorenzo. A continuación, tendrá lugar el Restallón, sobre las 14.10 horas.

Feria Internacional de Muestras, en Gijón

Hasta el domingo, de 11 a 22 horas, en el recinto ferial Luis Adaro, tendrá lugar una feria en la que diferentes empresas mostrarán sus productos. Precio:4 euros. Para menores de 12 años, la entrada cuesta 1,20 euros. Los menores de tres años entrarán gratis.

Circo del Sol, en Gijón

Hoy, a las 18 horas y a las 21.30 horas, en el Muelle de la Osa, el Circo del Sol realizará su espectáculo Kooza, con el que estará en Gijón hasta el 1 de septiembre. Precio:entre 39 y 144 euros.