¿Qué hacer este lunes en Asturias?

Exposición en Avilés: 'Cerámica'

Hasta el 7 de septiembre, de lunes a viernes, de 12 a 14 horas, en la Factoría Cultural

El ceramista ovetense Juan Pérez muestra 'Cerámica' en la Factoría Cultural de Avilés, sita en el número 13 de la avenida de Portugal. La exposición está compuesta por cabezas y olas que evocan el pasado pero con vistas al futuro. Todas las piezas son esquemáticas. Algunas de sus cabezas son policromadas, otras doradas, blancas o en acero. Las olas, por su parte, evocan al Mediterráneo desde un pensamiento humanista. En resumen, diferentes efectos cromáticos y otras tantas lecturas emocionales. Se podrá visitar hasta el 7 de septiembre, en horario de 12 a 14 horas. La entrada es gratuita.

La escena musical de Gijón

Hoy, a las 21 horas, en la plaza Mayor

En Pulso, el minifestival dedicado específicamente a la escena musical de Gijón que forma parte hoy de la agenda musical de la Semana Grande, actúan: Captains, No Fucks , Tigre y Diamante y Pablo Und Destruktion. El objetivo de la cita es que el espectador pueda hacerse una idea del ambiente vivo y los músicos que lo alimentan en la ciudad. El concierto se complementará con una programación de sesiones vermú y pinchadas antes y después.

Música

Noche de blues en Poniente

Hoy, a las 23 horas, The Original Blues Brothers Band actúa en el escenario de la playa de Poniente de Gijón. Lo suyo es el soul de los 60 y eso es lo que prometen en su enérgico espectáculo.

El Coro Más que Jazz actúaen la Terraza del Botánico

Esta noche, a las 22.30 horas, la agrupación formada por más de 40 voces nacida en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, el Coro Más que Jazz, actúa hoy en el Jardín Botánico de Gijón. Lo hará bajo la batuta de Adriana Cristina García. Precio: 5 euros. Mañana, turno para Los Desiempre y Son del Carmen. Precio: 8 euros.

Barrocko Project y sus 'Pequeñas sinfonías', en Oviedo

Mañana por la tarde, 20 horas, en el claustro del Museo Arqueológico, Barrocko Project presenta 'Las pequeñas sinfonías'. El programa incluye recomposiciones y arreglos de obras bien conocidas de diferentes géneros y tendencias. Sonarán obras de Fauré, Pavana, Ravel, Piazzolla, Albéniz y Strauss, entre otros. Entrada gratuita.

Artes escénicas

El agujero estará abierto en Gijón hasta el día 19

Hasta el 19 de agosto, el Teatro Jovellanos alberga 'The Hole Zero', la precuela de la saga que ya han visto más de un millón y medio de espectadores. Se mezclan club, circo y cabaret y hay grandes dosis de humor. La trama se centra en la fiestas disco del Studio 54 en la Nochevieja de 1979. No hace falta haber visto los otros para disfrutar del 'show'. Horarios: hoy, miércoles y jueves (20.30 horas), viernes y sábado (19.30 y 22.30 h.) y domingo (19 h.). Listado general de precios: en butaca 35 euros; 30, en entresuelo y 25 euros en la zona general. Duración: 140 minutos.

Cine

Ribadedeva en Corto

Hasta el martes, Ribadedeva acoge el XIV Festival Nacional de Cortometrajes al Aire Libre REC [Ribadedeva en Corto]. Hoy, a las 22.30 horas, en los Jardines del Archivo de Indianos (Colombres), se proyectan los cortos finalistas.

Otros

Avilés cervecera

Hasta el miércoles, los amantes de la cerveza tienen una cita en la pista de la Exposición, en Las Meanas. Hay 28 puestos que sirven diferentes tipos. Ademas, hay actuaciones musicales y una zona infantil. De 18 a 1 horas.

Mercao en Somiedo

Hoy y mañana, hay mercao de artesanía, comercio y productos del campo en Somiedo. Hay: a las 12, la Bandina los Eólico ameniza la apertura de los puestos; 13, degustación de chorizo; 18, teatro familiar '¿Rosa o azul? Lo que quieras tú', de Elisabet Martín, y a las 19.30, música con María del Rosario y José Antonio González y Juanín de la Torre, comedia con Nel del Solo. A la gaita, Sergio Menéndez.

Feria de Muestras de Gijón

Hasta el domingo, se celebra la 62 edición de la Fidma en el recinto ferial Luis Adaro. Horario: de 11 a 22 horas. Precio: 4 euros. Los niños de 3 a 12 años pagan 1,20. Los bebés pasan gratis. Tiene toda la información en el especial diario que ofrece este periódico.