¿Qué hacer este lunes en Asturias? Exposición filatélica sobre Cervantes en el Palacio del Conde de Toreno. / ÁLEX PIÑA El cine, la literatura y el arte, protagonistas indiscutibles del ocio para esta jornada en la región JESSICA M. PUGA Gijón Lunes, 1 octubre 2018, 06:06

Homenaje a Cervantes, en Oviedo

Hasta el 11 de noviembre, en el patio de columnas del Palacio Conde de Toreno

'Don Miguel de Cervantes, Embajador de España' es el título de la exposición que rinde homenaje a la vida y obra del escritor Miguel de Cervantes en Oviedo. Se organiza en los siguientes apartados: Cervantes, su retrato; vida y peregrinaje; su obra, Cervantes y Don Quijote en la Memoria; la Real Casa de Moneda en el IV centenario de su muerte; el tiempo de Cervantes. Una última parte está dedicada a la presencia de Asturias en las creaciones de la Fábrica Nacional. Está organizada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado. Gratis.

Cine en Oviedo: ' Las elegidas'

Esta tarde, a las 20 horas,en el Teatro Filarmónica

'Las elegidas' (2015), la película dirigida por David Pablos, está protagonizada por Ulises, de 15 años, y Sofía, de 14. Ambos, enamorados, caen en las manos de Marcos, el padre de él, que obliga a su hijo a seducir a chicas jóvenes para obligarlas a prostituirse. Así, Ulises termina entrando en un mundo que negó: el negocio de tráfico de mujeres que existe en su familia. Gratis.

Más cine

'Fátima' se proyecta en portugués en Mieres

Esta tarde, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, se proyecta en portugués la película 'Fátima', de João Canijo. En mayo de 2016, once mujeres parten en peregrinación rumbo al santuario de Fátima. A lo largo de nueve días, atraviesan medio país para cumplir sus promesas, pero el agotamiento, la lluvia y las diferencias de opinión causarán constantes tensiones entre ellas. Duración: 154 minutos. Gratis.

Exposiciones

'Libertades restringidas', en Langreo

Hasta el 7 de octubre, en la Pinacoteca Eduardo Úrculo de La Felguera, se expone 'Libertades restringidas', de Andrea Valle, accésit Art Nalón 2017. Es un proyecto pictórico que surge con la necesidad de plasmar el contexto social y político contemporáneo. Entrada gratuita.

El Museo de Bellas Artesahora es un jardín

El Palacio de Velarde del museo con sede en Oviedo acoge 'En el jardín', del artista Javier Victorero. Reúne un conjunto de obras a través de las que se busca establecer una analogía entre el arte y jardín. No es la única gran exposición abierta en el Bellas Artes. También está 'Picasso, Braque, Gris, Blanchard, Miró y Dalí. Grandes figuras de la Vanguardia. Colección Masaveu y Colección Pedro Masaveu'. De 11.30 a 14.30 horas. Gratis.

Mabel Lavandera expone en la Universidad de Oviedo

La artista gijonesa y colaboradora de ELCOMERCIO muestra 'Entre la creación y el compromiso' en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas. Hasta el 7 de octubre. Entrada gratuita.

Desmemorias de un dibujantese muestran en el Barjola

Hasta el 11 de noviembre, en el museo gijonés, se expone 'La ventana de atrás. Desmemorias de un dibujante', de Alfredo. Son 76 originales de los casi 200 correspondientes al libro de igual título, recientemente publicado por la editorial Treseditores. Gratis.

'From nothing to void, del hueco al vacío', de Pep Vidal, en Gijón

Hasta el 21 de octubre, en la sala 3 del Antiguo Instituto, Pep Vidal expone 'From nothing to void, del hueco al vacío'.

Fotografías de Asturias, en Gijón

El Antiguo Instituto y el Museo Casa Natal de Jovellanos acogen la muestra 'Hallazgo de lo ignorado. Fotografías de Asturias de Ruth M. Anderson para la Hispanic Society of America, 1925'. Gratis.