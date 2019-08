¿Qué hacer este martes en Asturias? Integrantes de La Fuga. / E. C. Conciertos, cine y teatro, además de planes en familia para esta jornada en la región IRENE B. CARRIL Lunes, 12 agosto 2019, 23:49

La Fuga suena en Poniente

Hoy, a las 23 horas, en la playa de Poniente

La Fuga sonará en el escenario de la playa de Poniente, en Gijón. A partir de las 23 horas, el grupo cántabro ofrecerá un concierto en el que presentará su último disco, 'Humo y cristales'. Este álbum incluye canciones como 'No me importa nada' y 'Trampas al sol'. Todas sus canciones suenan al rock español que les ha hecho recorrer España y América durante 15 años con éxitos como 'Por verte sonreír'. Este concierto cierra el ciclo de la Semana Grande, en la noche anterior a los fuegos, habiendo acogido conciertos como el de Lola Índigo y Manel Fuentes y The Spring's Team Band. Entrada libre.

Música mariana para órgano

Hoy, a las 20 horas, en Oviedo

La Iglesia Santa María La Real de La Corte, acogerá un concierto Xose Benantzi Bilbao, coordinador artístico del Festival internacional de órgano de Benidorm y premio del Conservatorio Superior de Música. En este recital, el músico tocará su órgano, interpretando temas como 'Toccata avanti il recerca' y 'Livre d'orgue'. Además, interpretará obras de canto gregoriano. Duración: 60 minutos. Entrada libre hasta completar aforo.

Música

Pioneros del Rock y Lorenzo Santamaría, en Gijón

Hoy, a las 21 horas, en la plaza Mayor de Gijón, se subirá al escenario el grupo Pioneros del Rock, compuesto por Los Juniors, Los Linces, Los Surcos y Los Stukas, acompañados por Lorenzo Santamaría. Este concierto estará repleto de himnos del rock asturiano. Gratis.

'Just one night. The Eric Clapton's Story', en Gijón

Hoy, a las 22.30 horas, en el Jardín Botánico de Gijón, tendrá lugar un concierto en el que se homenajeará la música de Eric Clapton y su concierto en el Royal Albert Hall. Precio: 11,50 euros. Aforo limitado, entradas en: www.nortesurrecords.com.

'Le piano du lac', en Llanes

Hoy, a las 20 horas, en San Antolín de Bedón, se llevará a cabo el espectáculo 'Le piano du lac'. En él, Delphine Coutant tocará el violín y el piano acompañada de Daniel Trutet con su violonchelo. Además, Mónica Cofiño danzará al ritmo de la música. Todo ello, suspendidos sobre el agua. Se podrá acceder de manera gratuita, pudiendo dar dinero para apoyar el proyecto.

Cine

'Asesinato en el Orient Express', en Oviedo

Hoy, a las 22.15 horas, en la calle Soto del Barco, se proyectará la película 'Asesinato en el Orient Express', en la que se investiga un asesinato en un tren de lujo. No recomendada para menores de 12 años. Duración: 116 minutos.

Teatro

'Adiós Arturo', en Gijón

Hoy, a las 20 horas, en el Teatro Jovellanos de Gijón, tendrá lugar la representación de la obra 'Adiós Arturo', que la compañía 'La Cubana' ofrecerá hasta el 18 de agosto. Precio:entre 25 y 36 euros. Entradas en:www.teatrojovellanos.com.

Otros

Visitas guiadas, en Gijón

Hoy, a las 18 horas, desde la Oficina de Información Turística en el Puerto Deportivo de Gijón, se realizará una visita en la que se recorrerá el casco antiguo de GIjón, conociendo la historia y tradición de la ciudad. Precio:5 euros. Todo lo recaudado será destinado a una causa solidaria.

Ruta al Castro de Caravia

Hoy, a las 16 horas, desde el Centro de Interpretación Sierra del Sueve, se realizará una ruta en la que se visitarán los restos del Castro de Caravia, disfrutando de la vista panorámica del litoral. Es una ruta que pueden realizar niños a partir de 4 años. Duración: 2 horas. Precio: 6,50 euros, 6 para los menores de 11 años. Plazas limitadas, reservas hasta las 12 horas, llamando al 655 809 773.

Festival de la Cerveza, en Avilés

Hasta mañana, a partir de las 18 horas, la explanada de la Exposición de Avilés acogerá el Festival de la Cerveza, en el que habrá puestos con diferentes tipos de cerveza artesanal y comida, a partir de las 20 horas se contará con música en directo.

Feria Internacional de Muestras, en Gijón

Hasta el domingo, de 11 a 22 horas, en el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro tendrá lugar una feria en la que diferentes empresas mostrarán sus productos. Precio:4 euros, para menores de 12 años la entrada será de 1,20. Los menores de 3 años entrarán gratis.

En familia

El Mago Pelayo, en Oviedo

Hoy, a las 19 horas, en el parque de San Pedro de los Arcos –en caso de lluvia se realizará en la biblioteca de Ciudad del Naranco–, el Mago Pelayo realizará su espectáculo 'La magia de los cuentos'. Entrada gratuita.

'Jugando con la ciencia', en el Museo del Ferrocarril

Hoy, a las 10 horas, en el Museo del Ferrocarril, en Gijón, se realizará el taller 'Jugando con la ciencia'. Duración: 2 horas.

'Descubriendo la Costa de los Dinosaurios', en Colunga

Esta tarde, a las 18 horas, en el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, se desarrollará una visita guiada que permitirá aprender más sobre los dinosaurios con las maquetas de los cuatro ejemplares más representativos de Asturias, las réplicas de yacimientos donde se encuentran huellas de dinosaurios y un cajón de excavación con restos de T-Rex, camarasaurios y velocirraptores. Duración aproximada: 1 hora. Precio: 3 euros, 2,5 reducida.

'De carroñeros a depredadores', en Teverga

Hoy, a las 13 horas, se ofrece un taller en el que se mostrarán las diferentes técnicas de caza a lo largo de la historia y las herramientas utilizadas. Dirigido a niños a partir de 4 años. Duración: 45 minutos. Precio: 2 euros, entrada al parque no incluida. Plazas limitadas, la reserva se puede realizar llamando al 985 122 553, en www.parquedelaprehistoria.es.