¿Qué hacer este sábado en Asturias? Barón Rojo actúa esta noche dentro del programa de La Mar de Ruido de Avilés. / PALOMA UCHA El Aquasella en Arriondas, la recreación romana en Gijón y el concierto de Barón Rojo en Avilés, son sólo algunos de los jugosos ingredientes del ocio en la región JESSICA M. PUGA Gijón Viernes, 17 agosto 2018, 22:39

Barón Rojo actúa en Avilés

Esta noche, a las 21 horas, en el parque del Muelle

La fiesta musical amparada en el XIV festival La Mar de Ruido de Avilés no termina. Hoy, el heavy se lleva buena parte del protagonismo en el escenario instalado en el parque del Muelle, pues liderando el cartel de la jornada está Barón Rojo, la banda que promete un directo potente y muchas sorpresas para celebrar los 40 años que lleva en la carretera. El programa del día lo completan John Coghlan's Quo, Zona Oscura y Santabárbara. Con este último, el público viajará a los años 70. El grupo está formado por ex componentes de bandas míticas como Los Salvajes y Lone Star. Entre su repertorio, destacan 'Charly' y 'Dónde están tus ojos negros'.

Teatro infantil, en el Botánico

Hoy, 18 horas, en el Jardín Botánico de Gijón

Los protagonistas de 'Caeirikus', la obra teatral que Hipnótica Circo Teatro presenta en Gijón, cuenta la historia de unos seres llegados de un lejano planeta. Quieren la fórmula del agua para llevarla a su planeta. ¿Conseguirán transportar, al menos, una gota? Espectáculo interactivo con música en directo y malabares de luz. Gratis con la entrada: los adultos pagan 2,90 euros; los mayores de 65 y de 12 a 26 años pagan 1,80 y gratis para menores de 12 años.

Música por Claude Debussy

Esta noche, a las 22.30 horas, en la terraza del Jardín Botánico de Gijón

Los pianistas nacionales e internacionales que están disfrutando estos días de la XIX edición del Festival Internacional de Piano de Gijón ofrecen un concierto homenaje a Claude Debussy esta misma noche. Lo hacen para conmemorar el primer centenario de la muerte del prolífico compositor. El escenario, sito en un entorno natural, redondea la velada. Precio: 8 euros.

Festivales

El Aquasella llena Arriondas de música electrónica

En el programa del Aquasella previsto para hoy destacan las actuaciones de: Ben Sims, Boys Noize, Slam Live!, Laurent Garnier y Heidi, entre otras. La entrada diaria para hoy cuesta 45 euros. Con camping, 65.

Folclore internacional, en Avilés

El programa del XXXVIII Festival Folclórico Internacional de Música y Danza Popular de Avilés incluye hoy: 12.30 horas, actuaciones en calles y plazas de la villa, y 20, gala en el Auditorio del Niemeyer. Las invitaciones para la gala están agotadas. Participan: Chanthabburi Folk Dance Group (Tailandia), Association Culturelle Couleurs d'Algerie (Argelia), The Performing Folk Dance Ensemble - Thermal Posee Planta Nicolai Tesla (Serbia), Ogonki Group (Siberia) y Agrupación Folclórica Sabugo ¡Tente firme! (España).

Artes escénicas

El agujero estará abierto en Gijón hasta el domingo

El Teatro Jovellanos despide mañana 'The Hole Zero', la precuela de la saga que ya han visto más de un millón y medio de personas. Se mezclan club, circo y cabaret y hay grandes dosis de humor. La trama se centra en la fiestas disco del Studio 54 en la Nochevieja de 1979. No hace falta haber visto los anteriores para disfrutar del 'show'. Funciones: hoy (19.30 y 22.30 h.) y mañana (19 h.). Precios: en butaca 35 euros; 30, en entresuelo y 25 euros en la zona general. Duración: 140 minutos.

Teatro amateur, en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, Kilimak Teatro lleva a las tablas del Filarmónica 'La ciudad sitiada' dentro del XII Festival Nacional de Teatro Amateur Ciudad de Oviedo. La obra plantea cómo afectan los conflictos a la vida diaria de los ciudadanos. Precio: 6 euros.

Cine

Proyección de 'La bella y la bestia', al aire libre, en Avilés

Hoy, a las 22 horas, en la plaza de España, continúa el ciclo 'Cine en la calle 2018' con la proyección de la nueva versión de 'La bella y la bestia' (2017). Es la archiconocida historia que demuestra que la belleza está en el interior. Mañana, se verá 'Wonder'. El protagonista es un niño que nunca ha ido al colegio porque su vida ha estado siempre vinculada a los hospitales por el Síndrome de Treacher Collin que padece. Gratis.

Familiar

Recreación romana, en Gijón

Hoy y mañana, de 11 a 14 y de 17 a 19 horas, en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres, la Asociación Cultural Kérberos propone al visitante hacer un viaje en el tiempo hasta llegar a un campamento de la legión romana. El público observará cómo era la vida en el siglo I d.C. El centurión Caius Sextius Barba explicará las tareas defensivas de los legionarios y un soldado, cómo se equipaban para la guerra. En otra zona se verá cómo entrenan los soldados y qué armas utilizan y cuál era la instrucción militar. Cada sesión de una hora cuesta 2 €. Gratis para menores de 6 años.

Música y folclore

Música clásica en la cuevona de Ardines (Ribadesella)

Hoy, a las 21 horas, el XII Festival Internacional de Música de Cámara clausura edición con la actuación de: Elena Rubin (mezzosoprano), Mikhail Spivak (violín), Sabine Lohez (violín), Timur Sadykov (viola), Vladimir Atapin y Dmitri Atapin (violonchelos). Ejecutarán obras de Bach y Schubert. 15 euros.

Música en las calles de Oviedo

Hoy, de 11.30 a 14.30 horas, la banda de gaitas Xácara y el grupo Centro Asturiano recorren las calles del centro de Oviedo.

Fiestas

Festival de Habaneras en Luarca por San Timoteo

Luarca ya anticipa la fiesta en honor a San Timoteo. Hoy: 19 horas, en la plaza de Carmen y Severo Ochoa, tiene lugar el V Festival de Habaneras. Participan: Coro Eo Musical de Vegadeo, Coro Villa de Navia, Coro Las Almenas, de Puerto de Vega, y las corales Santa Eulalia, del Centro Social de Personas Mayores y la Villa Blanca, todas ellas de Luarca. A las 22 horas, concierto a cargo de la banda de música de Antas de Ulla (Lugo) y a las 23.30, en la plaza de Alfonso X el Sabio, verbena con la orquesta Atenas y el dj Jony Luarca.

Otros

Feria de Muestras de Gijón

Hasta mañana, se celebra la 62 edición de la Fidma en el recinto ferial Luis Adaro. Horario: de 11 a 22 horas. Precio: 4 euros. Los niños de 3 a 12 años pagan 1,20. Los bebés pasan gratis. Tiene toda la información en el especial diario que ofrece este periódico.

Maqueta modular ferroviaria

Los sábados, de 12 a 14 horas, y los miércoles, de 17 a 18.30, en el Museo del Ferrocarril de Asturias (Gijón), hay exhibiciones de funcionamiento de la maqueta modular ferroviaria por el Grupo de Módulos H0 de Asturias. Gratis con la entrada al museo. General: 2,5 €.