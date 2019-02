¿Qué hacer este sábado en Asturias? Representación de 'Carmen' en el Teatro Campoamor. / MARIO ROJAS La primera jornada del fin de semana en la región se presenta cargada de planes diversos KAY LEVIN Viernes, 1 febrero 2019, 22:53

'Carmen' se despide de Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en el Teatro Campoamor

La célebre ópera 'Carmen', compuesta en el siglo XIXpor Georges Bizet, vuelve a representarse en el teatro ovetense en su última función de la temporada, de nuevo con los músicos de la Orquesta Oviedo Filarmonía y el Coro de la Ópera de Oviedo. La versión de esta obra, que convierte el escenario en un tablao, escenifica la fuerza interior de una mujer libre y valiente en una historia en la que los destinos de los protagonistas se revuelven hasta chocar, desembocando en un trágico final. La escena corre a cargo de Carlos Wagner y el director musical es Sergio Alapont. Entradas: desde 16 hasta 171 euros.

Doblete de La Fura en Gijón

Hoy, a las 18 y a las 20.30 horas, en el Teatro de la Laboral

La Fura dels Baus repite hoy en Gijón con una doble función de 'Carmina Burana', una obra con la que han recorrido Europa, América Latina y Asia. Más de una treintena de artistas comparecen en escena para ilustrar esta obra que fusiona la composición original del alemán Carl Orff con el universo de artes escénicas de la Fura, a través de efectos especiales y proyecciones. Entradas entre 45 y 65 euros.

Cine

'Burning', en Gijón

Esta tarde, a las 20 horas, en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura se proyecta 'Burning', de Lee Chang-dong. La protagoniza un joven que trabaja como mensajero, cuya vida comienza a cambiar al reencontrarse con una antigua compañera de colegio. Duración: 148 minutos. Entradas: 4 euros.

'Un asunto de familia', en Gijón

Hoy, a las 20 horas, el CMIPumarín acoge la proyección de 'Un asunto de familia', de Hirokazu Koreeda, en versión original subtitulada. La cinta sigue la vida de un padre y su hijo que acogen a una niña abandonada. La familia sobrevive a través de delitos menores hasta que un accidente imprevisto lo cambia todo. Duración: 120 minutos. Entradas: 4 euros.

Conciertos

Wim Mertens, en Avilés

Hoy, a las 20.30 horas, el músico belga Wim Mertens ofrece un recital en el Centro Niemeyer para presentar su nuevo álbum, 'That which is not'. Entradas: 25 euros.

Galgo y Cicada, en Mieres

Hoy, a las 20 horas, el Auditorio Teodoro Cuesta acoge la actuación de Galgo y Cicada, dos dúos formados por compositores e intérpretes, como parte de su gira de presentación. Un concierto que incluye proyecciones visuales e instrumentos electrónicos y acústicos. Gratuito.

Tubular Tribute y Barry Palmer, en Avilés

Esta tarde a las 20.30 horas, el Teatro Palacio Valdés acoge la actuación de Tubular Tribute, un grupo de músicos que interpreta las obras más emblemáticas de Mike Oldfield, con la compañía de Barry Palmer. Entradas: 18 euros.

Teatro

'Todas las noches de un día', en Gijón

A las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos, el actor Carmelo Gómez, ganador de dos premios Goya, protagoniza junto a Ana Torrent 'Todas las noches de un día'. Una obra en la que un policía busca a una mujer a la que los vecinos hace tiempo que no ven pese a que el jardinero sigue cuidando su viejo jardín. Duración: 90 minutos. Entradas: 22 euros en butaca, 20 en entresuelo y 15 general.

'Escapada rural', en Oviedo

Esta tarde, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica se representa 'Escapada rural', a cargo de Teatro Carbayín. La obra narra las peripecias de un hombre con una doble vida, por un lado felizmente casado con su puritana mujer y, a la vez, pasional con su amante. Las complicaciones comienzan cuando repentinamente se confunde con ellas. Entradas: 6 euros.

'La maxa de la primera vez', en Langreo

Esta tarde, a las 20.15 horas, en el Nuevo Teatro de La Felguera se representa 'La maxa de la primera vez', una comedia a cargo de la compañía La Farola de Xixón. Duración: 90 minutos. Entradas: 5 euros.

Familiar

Maqueta modular ferroviaria

Los miércoles, de 17 a 18.30 horas, y los sábados, de 12 a 14, en el Museo del Ferrocarril de Asturias (Gijón), hay exhibiciones de funcionamiento de la maqueta modular ferroviaria del Grupo de Módulos H0 de Asturias. Hasta el 30 de marzo. Gratis con la entrada al museo. Precio de entrada general: 2,5 euros.