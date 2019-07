¿Qué hacer este sábado en Asturias? María Adánez, una de las intérpretes de 'Divinas palabras'. Teatro, rock, cine y planes en familia para esta jornada en la región IRENE B. CARRIL Viernes, 19 julio 2019, 22:13

'Divinas palabras', en Gijón

Hoy, a las 20.30 horas, en el teatro Jovellanos de Gijón

Producciones Faraute trae a Gijón la tragicomedia 'Divinas palabras'. Esta obra está dirigida por José Carlos Plaza, premio Nacional de Teatro. Pone en escena a actores de la talla de Ana Marzoa, María Adánez y Carlos Martínez Abarca, encargados de interpretar una obra realizada con un tono exhuberante, transformado en algo poético que muestra el concepto de la familia. Además, es una obra agresiva, brutal y cargada de humor negro, que ofrecen unos personajes que no solo hacen pensar al público, sino que les revuelve por su sordidez. Duración aproximada: 110 minutos. Precio: entre 16 y 25 euros.

Monsters of rock, en Gijón

Hoy, a las 21 horas, en la escuela de Marina Civil de Gijón

El espectáculo Monsters of rock lleva a Gijón versiones de las bandas más importantes de este genero musical. Para ello, ponen en escena a diferentes bandas tributos Bond Scott Band, quien versiona canciones de AC/DC, Metalmanía, tributo a Metallica, y Gansos Rosa, que interpretará canciones de Guns N'Roses. Los menores de 16 años deberán estar acompañados de un mayor de edad. Precio: 15 euros.

Música

Danza tradicional, en Gijón

Hoy, a las 19 horas, en la plaza de Italia, la asociación de Coros y Danzas del Jovellanos ofrecerá un concierto en la calle, acompañadas de sus danzas tradicionales. Entrada gratuita.

Coro Rociero, en Gijón

Hoy, a las 19.30 horas, en paseo de Begoña, el coro Rociero del Principado de Asturias cantarán y bailarán canciones tradicionales andaluzas. Gratuito.

Paul San Martín Trío, en Gijón

Hoy, a partir de las 00 horas, en grupo de R&B de San Sebastián ofrecerá un concierto en el Savoy. Entrada gratuita.

Folclore en la calle, en Oviedo

Hoy, a las 11.30 horas, en la calle Uria de Oviedo, el grupo de baile Xuno ofrecerá sus bailes, el encargado de ponerle música será la banda de gaitas Aceveu. Entrada libre.

Concierto de profesores de la Escuela Internacional de Música

Hoy, a las 20 horas, en el teatro de la Filarmónica de Oviedo, los profesores de la Escuela Internacional de Música realizarán un concierto. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Black light gospel choir, en Ribadesella

Hoy, a las 23 horas, en la plaza del ayuntamiento de Ribadesella, Black light gospel choir, un grupo pop que versiona canciones como 'Let me entertein you' y 'Ain´t no mountain high enough', ofrecerá un concierto que pone punto y final al XXV festival de jazz de Ribadesella. Entrada gratuita.

Cine

'Apolo 11', en Gijón

Hoy, a las 20 horas, en el teatro La Laboral de Gijón, se proyectará la película 'Apolo 11', dentro del festival Splashdown. Este filme dirigido por Todd Douglas Miller muestra la misión que realizaron los astronautas que pisaron por primera vez la Luna. Entrada libre.

'Tren a busan', en Avilés

Hoy, a las 22.30 horas en la plaza de España de Avilés se proyectará 'Train to busan'. Está película dirigida por Yeon Sang-ho pone en escena a una Corea en estado de alarma como consecuencia del estado de un brote viral, mientras intentan huir del horror en un tren, el conductor es atacado por zombies. Esta proyección está enmarcada en el programa del Celsius232. Entrada gratuita.

Familiar

Los Sábados de la reciella, en Gijón

Hoy, a las 18 horas, en el Jardín Botánico de Gijón tendrá lugar un espectáculo de la mano de Paula Mata y Daniel López en el que se podrán encontrar malabares y música, mientras conocen la historia de la capitana Daniela y el pirata Alpargata en su búsqueda del tesoro. Gratuito con el precio de la entrada:adulto 2,90 euros, mayores de 65 y entre 12 y 26 años 1,80 euros, para menores de 12 años entrada gratuita.

Descubriendo una costa milenaria de la mano del Muja

Esta tarde, a las 18 horas, el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, ofrece la actividad 'Descubriendo la Costa de los Dinosaurios'. Pequeños y mayores aprenderán sobre estos seres en las maquetas situadas en el jardín, con réplicas de yacimientos y un cajón de excavación con restos de t-rex, de camarasaurios y de velocirraptores. Entradas: 3 euros, 2,5 euros reducida.

Viaje a la prehistoria en Teverga a través de Lego

Hoy, a las 18 horas, el Parque de la Prehistoria de Teverga acoge esta visita-taller infantil en la que se viaja a esta etapa histórica para conocer cómo era la vida en un poblado paleolítico a través de figuras hechas con bloques de Lego. Duración: 40 minutos. Entradas: 2 euros.

Otros

Mercado portugués, en Gijón

Hoy, de 12 a 22.30 horas, en campo Valdés tendrá lugar un mercado portugués, dentro del festival Arcu Atlánticu, que en esta ocasión se encuentra dedicado a la localidad Vila Nova de Gaia. Entrada gratuita.

'La mirada de Voconia', en Gijón

Hoy, de 12 horas, en la Villa Romana de Veranes, la compañía de teatro Higiénico Papel, interpretará a Voconia Caregia, anfitriona de la villa, para explicar a todos los asistentes los secretos del lugar. Duración:una hora. Precio:5,50 euros, niños entre 12 y cuatro años 3 euros, para menores de 4 años la entrada será gratuita. Plazas limitadas, reservas llamando al 985 185 129.20 minutos. Gratis.