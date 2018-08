¿Qué hacer este viernes en Asturias?

Cervezas del mundo en Avilés

Todos los días hasta el miércoles, desde las 18 horas, en la pista de la Exposición

Los amantes de la cerveza tienen una cita ineludible en la pista de la Exposición, en Las Meanas. Ahí se celebra una nueva edición del festival de la cerveza de Avilés, donde hay dispuestos 28 puestos que sirven diferentes tipos. La fiesta no acaba ahí, porque ademas hay actuaciones musicales en directo (hoy, a las 20 y 23 horas, a cargo de La Movida) y una zona infantil para disfrute y entretenimiento de los más pequeños de la casa. El recinto, que todos los días hasta el miércoles abre a las 18 horas, cierra hoy y mañana a las dos y media. Entre semana lo hace a la una.

Teatro de inmersión, en Gijón

Hoy y mañana, a las 21.30 horas, en diferentes escenarios de la Laboral

Con Alevosía Teatro representa 'Nanä. Misericordia', un espectáculo de inmersión en el que el miedo tiene un papel fundamental. No se recomienda a personas aprensivas ni a menores de edad porque los actores juegan con el suspense y la angustia. Precio: 16 euros. Con Pasaporte Cultural y Club Cultura Asturias salen por 14 si se compran, al menos, con un día de antelación. Duración aproximada: 130 minutos.

Mercáu con sabor marinero

Desde hoy y hasta el domingo, durante todo el día, en Lastres

La décima edición del mercado tradicional Con Sabor Marinero pone a disposición del visitante exposición y venta de productos artesanales y agroalimentarios. Talleres, juegos, conciertos, cuentacuentos y animaciones configuran el cartel de este año. El programa de hoy incluye: a las 11 horas, inauguración; a las 12, taller de redes marineras, y a las 19.30, espectáculo de magia con Adrián Conde.

Artes escánicas

El agujero estará abierto en Gijón durante diez días

Hasta el 19 de agosto, el Teatro Jovellanos de Gijón alberga 'The Hole Zero', la precuela de la saga que ya han visto más de un millón y medio de espectadores. Se mezclan club, circo y cabaret y hay grandes dosis de humor. La trama se centra en la fiestas disco del Studio 54 en la Nochevieja de 1979. No hace falta haber visto los otros para disfrutar del 'show'. Horarios: hoy y mañana (19.30 y 22.30 horas), domingo (19 y 22 h.), lunes, miércoles y jueves (20.30 h.), viernes y sábado (19.30 y 22.30 h.) y domingo (19 h.). Listado general de precios: en butaca 35 euros; 30, en entresuelo y 25 euros en la zona general. Las funciones de hoy a las 19.30 y el jueves a las 20.30 tienen un 20% de descuento. Duración: 140 minutos.

XII Festival Nacional de Teatro Amateur 'Ciudad de Oviedo'

Hoy, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica, se representa la obra teatral 'La revolución de las Pepas'. La trama aborda los derechos de la mujer desde la mirada de unas trabajadoras de la fábrica de tabacos de Cádiz, allá por 1812. Precios: 6 euros. 85 minutos.

Música

Noche Sabinera, Luz Casal y Lia & The Troubadours, en Gijón

Hoy, 21 horas, los músicos que acompañan a Sabina en sus conciertos se suben al escenario de la plaza Mayor para repasar algunos de los temas que han compuesto con el de Úbeda. Al final, invitan al público a escoger una canción del repertorio. A las 22.30, en la terraza del Botánico, turno para el soul que proponen Lia & The Troubadours. A las 23 horas, en Poniente, Luz Casal presenta 'Que corra el aire'. Programa festivo completo en las páginas 2 y 3 del suplemento 'Finde'.

Jazz en el Evaristo Valle de Gijón

Hoy, 20.30 horas, en el museo, concierto de Nicolás Gorostidi Jazz Trío (Yuri Zhislin al violín; Nicolás Gorostidi al piano, Ilyá Goldfarb con bajo y teclado y Javier María Foks a la batería ). Precio: 20 euros.

Arte en las calles de Gijón

Hoy, 19 horas, en la plaza del Seis de agosto, actúa Downtown Trío (Ethan Winogrand y su banda de jazz), y a las 19.30, Sylvain Woolf lo hace en el paseo de Begoña.

Songs for an Ewan Day, Salinas

Hoy y mañana, la música toma el área de El Agüil. Hoy: Dani Llamas (21.30h.), Alberto & García (22.15 h.), Zahara (23.15h.) y Marlon (00.30h.). Gratuito.

Música al aire libre en Avilés

Hoy, 20 horas, en la calle Palacio Valdés, dentro del programa Veranín de Art Street, actúan Diego Infiesta y su banda. Su estilo bebe de la música anglosajona de los años 60 y 70. Presentará su disco 'Utopía permanente' con Gustavo Campos (guitarra), José Ramón Ibáñez (bajo) y Alfonso Castrillo (batería).

Gastronomía

Jornadas del mejillón y el marisco, en Puerto de Vega

Hasta el domingo, tras la rula de la localidad, sirven distintos mariscos de la zona y mejillones.

Otros

Feria Internacional de Muestras de Gijón

Hasta el 19 de agosto, se celebra la 62 edición de la Fidma en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Horario: de 11 a 22 horas. Precio: la entrada cuesta 4 euros. Los niños de 3 a 12 años pagan 1,20. Los bebés pasan gratis. Tiene toda la información en el especial diario que ofrece este periódico.