¿Qué hacer este viernes en Asturias? La Campa Torres de Gijón acoge recreaciones históricas hoy y mañana. / L. M. Rememorar la vida en la antigua Roma en la Campa Torres, el concierto de Ramoncín en Avilés o el teatro en familia en Argüeru, entre los planes que puedes disfrutar en la región JESSICA M. PUGA Gijón Jueves, 16 agosto 2018, 22:58

La vida en la antigua Roma

Hoy, de 17 a 19 horas, y mañana y pasado, de 11 a 14 y de 17 a 19, en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

La Asociación Cultural Kérberos propone al visitante de la Campa Torres hacer un viaje en el tiempo hasta llegar a un campamento de la legión romana. El público observará cómo era la vida en el siglo I d.C. El centurión Caius Sextius Barba explicará las tareas defensivas de los legionarios y un soldado, cómo se equipaban para la guerra. En otra zona se verá cómo entrenan los soldados y qué armas utilizan y cuál era la instrucción militar. Hoy, además, hay un taller participativo de montaje de piezas de artillería. Entrada libre. Mañana, cada sesión de una hora cuesta 2 €. Gratis para menores de 6 años.

'Lehman trilogy', en Avilés

Hoy, a las 21 horas, en el Teatro Palacio Valdés

'Lehman Trilogy', la obra de teatro que hoy llega a Avilés dirigida y adaptada por Sergio Peris-Mencheta, reflexiona sobre el poder destructor del dinero y la deshumanizacion que han sufrido las instituciones económicas y políticas desbordadas por la carrera en busca del beneficio fácil. La trama comienza con la llegada de Heyum Lehman a Nueva York en 1884 y termina en 2008, con el anuncio de la quiebra de Lehman Brothers. Entradas a partir de 11 euros.

Ramoncín actúa en Avilés

Esta noche, a las 21 horas, en el parque del Muelle de Avilés

El XIV La Mar de Ruido empieza esta noche con el rock como protagonista. Desde las nueve de la noche, actúan Ramoncín, Los Vinagres, Semilla Negra y Moonshine XXX. El vallecano celebra cuatro décadas sobre los escenarios con un concierto en el que no faltarán canciones clasicas en su repertorio, como, por ejemplo, 'Hormigón, mujeres y alcohol' o 'Litros de alcohol'.

Música

Concierto clásico en la cuevona de Ardines (Ribadesella)

Hoy, a las 21 horas, el XII Festival Internacional de Música de Cámara incluye las actuaciones de la mezzo Elena Rubin y la soprano Victoria Mun, con María Cueva, al piano. Ejecutarán obras de Granados, Schumann, Wolf, Brahms, Strauss, Tchaikovsky, Rachmaninov, Bellini, Donizetti , Rossini y De Falla. Precio: 15 euros.

No quedan entradas para 'Tubular Tribute' en Gijón

Hoy, a las 22.30 horas, la terraza del Jardín Botánico de Gijón acoge el espectáculo 'Tubular Tribute', que rinde homenaje a Mike Olfield. Las entradas llevan días agotadas.

Funk en plena calle, en Gijón

Hoy, a las 20.30 horas, la plaza Periodista Arturo Arias acoge la actuación de Priscilla Band. El concierto forma parte del ciclo 'Terrazas Mahou', que durante las próximas semanas llenará de música varios escenarios de Gijón y Avilés.

Artes escénicas

El agujero estará abierto en Gijón hasta el domingo

El Teatro Jovellanos alberga hasta el domingo 'The Hole Zero', la precuela de la saga que ya han visto más de un millón y medio de personas. Se mezclan club, circo y cabaret y hay grandes dosis de humor. La trama se centra en la fiestas disco del Studio 54 en la Nochevieja de 1979. No hace falta haber visto los otros para disfrutar del 'show'. Funciones: hoy y mañana (19.30 y 22.30 h.) y domingo (19 h.). Listado general de precios: en butaca 35 euros; 30, en entresuelo y 25 euros en la zona general. Duración: 140 minutos.

Familiar

Certamen de teatro infantil y familiar Festpumeru, en Argüeru

Hoy, a las 18 horas, el Ecomuséu Ca l'Asturcón Argüeru clausura el III Festival de Teatro Infantil y Familiar Festpumeru. Adrián Conde presenta 'Adivina qué', donde el humor y la sátira complementan a la magia. Se podrán degustar productos ecológicos de la granja y una hora antes, hay visita guiada. Precio: adultos pagan 6 euros y niños menores de 11 años, 4 euros. Reservas: 655 69 79 56

Festivales

Fiesta en Arriondas y Cangas de Onís

En el programa del Aquasella previsto para hoy destacan las actuaciones de: Amelie Lens, Charlotte de Witte, Joris Voorn y Frank Kvitta. La entrada diaria (para hoy o mañana) cuesta 45 euros. Con camping, 65.

Avilés Folklore Internacional

Hasta el domingo, se celebra el XXXVIII Festival Folclórico Internacional de Música y Danza Popular de Avilés. Participan: Chanthabburi Folk Dance Group (Tailandia), Association Culturelle Couleurs d'Algerie (Argelia), The Performing Folk Dance Ensemble - Thermal Posee Planta Nicolai Tesla (Serbia), Ogonki Group (Siberia) y Agrupación Folclórica Sabugo ¡Tente firme! (España). Hoy: 12.30 y 19 horas, desfiles y actuaciones por el casco histórico.

Fiestas

Folixa en Navia

La jira en Veiga de Arenas protagoniza el programa de hoy. A las 11, empieza la animación de la charanga El Felechu, de Corvera. A las 15, el relevo lo coge El Felechu, y a las 17.30 horas, turno para la música electrónica. A las 22.30 horas, en la dársena del puerto, verbena con las orquestas Israel y Versión Original.

De verbena, en Tudela Veguín

Hoy, a las 21 horas, tras el pregón, chupinazo anunciando el comienzo de las fiestas. A las 22, primera gran verbena amenizada por la orquesta Pasito Show y Discoastur.

Día de las bandas en Luarca

Hoy, a las 19.30, para ir amenizando la fiesta por San Timoneo, desfile de las bandas: Municipal de Ribadeo (Lugo), de Anta de Ulla (Lugo) y La Lira de Luarca. Acaban en el parque del Ayuntamiento con la interpretación conjunta del himno de San Timoteo. A las 21.30 horas, concierto a cargo de todas ellas.

Cine

Proyección de 'Ferdinand', al aire libre, en Avilés

Hoy, a las 22 horas, en la plaza de España, se inaugura el ciclo 'Cine en la calle 2018' con la proyección de la película de animación 'Ferdinand'. El protagonista es un toro manso que prefiere sentarse bajo un árbol y oler las flores a embestir. Mañana, se verá 'La bella y la bestia' (2017). Todo es gratis.

Estreno del documental '50 años de Tito Bustillo', en Ribadesella

Hoy, 18 horas, en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, se verá el documental de Pablo Casanueva y Dolores Álvarez que valora los 50 años del descubrimiento de la cueva de Tito Bustillo. Gratis.

Otros

Feria de Muestras de Gijón

Hasta el domingo, se celebra la 62 edición de la Fidma en el recinto ferial Luis Adaro. Horario: de 11 a 22 horas. Precio: 4 euros. Los niños de 3 a 12 años pagan 1,20. Los bebés pasan gratis. Tiene toda la información en el especial diario que ofrece este periódico.

Gijón, ciudad de videojuego

Hoy, la playa de Poniente sirve de parada de la gira de verano de Nintendo. Los interesados descubrirán las últimas novedades de Nintendo Switch y probarán el nuevo 'Go Vacation!'.