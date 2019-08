¿Qué hacer este jueves en Asturias? El trio The Uppertons. / E. C. Música, exposiciones y planes en familia, entre las alternativas para esta jornada en la región IRENE B. CARRIL Miércoles, 7 agosto 2019, 23:40

Música

The Uppertones, en Gijón. Hoy, a las 21.30 horas, en la plaza Mayor. Esta noche tendrá lugar la presentación del '11th Rockin' Gijón Weekender Festival', que se celebrará los días 11 y 12 de octubre en el Camping de Deva. Para ello, se contará con la presencia del grupo The Uppertons, un trío italiano que llevará a Gijón su sonido jamaicano de los años 50 que fusiona con sonidos caribeños, el mento y el calypso, así como con los sonidos de la música americana de esos años como el swing, el boogy, el primer R'n'B. Este estilo queda reflejado en canciones como 'Sometimes I feel' y 'Broken promises', que pertenecen a su último álbum 'Up Up Up!', con el que realizan esta gira. Entrada libre.

Orquesta Assia, en el Botánico. Hoy, a las 22.30 horas, en el Jardín Botánico de Gijón tendrá lugar lugar un espectáculo de la Orquesta Assia, dentro del ciclo de conciertos que está ofreciendo el lugar. Entradas agotadas.

Bailes del Bombé, en Oviedo. Hoy, a las 19 horas, en el paseo del Bombé de Oviedo, en el parque San Francisco, se ofrecerá un concierto de la mano de la Banda de Música Ciudad de Oviedo. Entrada libre.

María Zapata y Aurelio Virivay, en Oviedo. Hoy, a las 20 horas, en el claustro del Museo Arqueológico de Asturias, la soprano María Zapata junto con el pianista Aurelio Virivay ofrecerán un recital en el que sonarán piezas como 'Punto de habanera' y 'El molondrón'. Duración aproximada:60 minutos sin pausa. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Festival de Bandes de Gaites. Durante la tarde de hoy, en Gijón. A las 18 horas, en los Jardines de la Reina, actuará la Banda de gaitas Xinzo de Limia. A la misma hora, en la plaza del Marqués, dará un concierto la banda de Bretaña Bagad Vannes Melinerion. En el paseo de Begoña, se encontrará la agrupación Arvorig Breizh band. Además, en el Tendayu Pueblu d`Asturies, a partir de las 18 horas, tendrá lugar la Folixa Interceltica, en la que habrá diferentes actividades como cursos de baile y música de panderetas.

Cine

'C'est la vie', en Oviedo. Hoy, a las 22.15 horas, en el Colegio Público Narciso Sánchez, en Olloniego, se proyectará 'C'est la vie'. En esta película, una boda en un castillo francés lleva a que se formen enredos y situaciones cómicas. No recomendada para menores de 7 años. Duración: 115 minutos. Gratuito.

'Smallfoot', en Cangas del Narcea. Esta noche, a las 22 horas, en el Patio del Ayuntamiento de Cangas del Narcea tendrá lugar la proyección de 'Smallfoot', dentro dentro del ciclo infantil que ofrecen en 'Agosto bajo las estrellas'. Esta película muestra la aventura de Migo, un yeti que asegura que los humanos no son una leyenda. Gratis.

Teatro

'Piccolo camerino', en Oviedo. Hoy, a partir de las 20 horas, en la plaza Pueblo de Madrid, en Colloto, Adrián Conde Espectáculos será el encargado del espectáculo que acogerá esta tarde el ciclo 'Arte en la calle', donde fusionará la magia con clown. Entrada libre.

'Adiós Arturo', en Gijón. Hoy, a las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos de Gijón, tendrá lugar la representación de la obra 'Adiós Arturo', que la compañía 'La Cubana' ofrecerá hasta el 18 de agosto. Precio:entre 25 y 36 euros. Entradas en:www.teatrojovellanos.com.

Otros

Festival de la Cerveza. A partir de hoy, en Avilés. Comienza el Festival de la Cerveza en Avilés. La pista de la Exposición acogerá hasta el miércoles esta celebración. En esta edición, cumple 25 años, ofreciendo puestos de bebida y comida, en los que los visitantes podrán disfrutar de diferentes tipos de cervezas artesanas tanto asturianos, como nacionales y de importación. A partir de las 20.30 horas, se contará con conciertos, siendo el primero el de Fran Juesas Acústico.

Prestoso fest, en el parador monasterio de Corias. Hoy, a las 20.30 horas, da comienzo el Prestoso fest, el festival de música independiente en el Paraíso Natural, que durará hasta el sábado. Para ello, se contará con dos conciertos. El primero de ellos, Ordesa, seguido de Maribel & Sebatian DJs. Entrada libre.

Feria Internacional de Muestras, en Gijón. Hasta el 18 de agosto, de 11 a 22 horas, en el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro tendrá lugar una feria en la que diferentes empresas mostrarán sus productos. Precio:4 euros, para menores de 12 años la entrada será de 1,20. Los menores de 3 años entrarán gratis.

Encuentro 'Cicloviajeras', en Gijón. Hoy, a las 18 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, se realizará el encuentro 'Cicloviajeras'. En él, se contará con la presencia de cuatro mujeres que han viajado en sus bicicletas. Se celebra para apoyar el 'Reto 80 muyeres en bici', una ruta urbana que pretende reunir a mujeres con sus bicicletas, que partirá a las 20 horas desde los jardines del Náutico. Gratis

Ruta guiada a la fuente de Obaya. Hoy, a las 16 horas, desde el Centro de Interpretación Sierra del Sueve, tendrá lugar una ruta en la que se observará el nacimiento del río. Duración: 2 horas. Coste:6,50 euros, para los menores de 11 años, 6. Plazas limitadas, reservas hasta las 12 horas del mismo día llamando al 655 809 773.

En familia

'Descubriendo la Costa de los Dinosaurios', en Colunga. Esta tarde, a las 18 horas, en el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, se desarrollará una visita guiada que permitirá aprender más sobre los dinosaurios con las maquetas de los cuatro ejemplares más representativos de Asturias, las réplicas de yacimientos en donde se encuentran huellas de dinosaurios y un cajón de excavación con restos de T-Rex, camarasaurios y velocirraptores. Duración aproximada: 1 hora. Precio: 3 euros, 2,5 reducida.

'De carroñeros a depredadores', en Teverga. Hoy, a las 13 horas, se ofrece un taller en el que se mostrarán las diferentes técnicas de caza a lo largo de la historia y las herramientas utilizadas. Dirigido a niños partir de 4 años. Duración: 45 minutos. Precio: 2 euros, entrada al parque no incluida. Plazas limitadas, la reserva se puede realizar llamando al 985 122 553, en www.parquedelaprehistoria.es.

Exposiciones

I LOVE LEGO en el Palacio de Revillagigedo, en Gijón. Hasta el 29 de septiembre, se podrá ver la exposición de LEGO, en la que se podrán observar seis mundos creados mediante piezas de este juego de construcción. Horario: de 11 a 21 horas. Entrada: 7 euros, 6 reducida, 4 euros con Gijón Card o presentando el ticket del autobús turístico.

'Contrastes y confidencias de Mr. Talbot', en Oviedo. En la galería Lucía Dueñas hasta el 14 de agosto. En esta exposición, el artista Ángel Hurtado de Saracho presenta una selección de sus últimos trabajos. Horario: de martes a viernes de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Los sábados, de 11 a 14 horas. Entrada gratuita.

'Florencia/Venecia', en el Barjola. El museo gijonés organiza la exposición 'Florencia/Venecia', de Juan Carlos Bracho, hasta el 25 de agosto. Un proyecto de vídeo, fotografía e instalación realizado para la Capilla de la Trinidad. Horario: de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Domingos de 12 a 14 horas.

'Vínculos y percepciones', en Gijón. Hasta el 25 de agosto, el Museo Barjola de Gijón expondrá la obra del coleccionista Pablo de Castro, donde se visibiliza el síndrome de Rett, una rara enfermedad genética. Horario: de 11.30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Lunes, cerrado.