La alegría de Feten toma las calles

Feten ya está en marcha. Ni una gota de lluvia y ambiente primaveral en la primera jornada de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas, que oficialmente alza hoy el telón aunque la realidad dicta que ayer en el Antiguo Instituto, en las calles y en el Teatro Jovellanos, el espectáculo comenzó a servirse. Y con notabilísimo éxito de público.

Hoy, en Feten ’Emociones de hojalata' Compañía Mar Rojo Teatro (Asturias). Lugar:Centro de CulturaAntiguo Instituto, Sala 1. Horario: a las 12.30 y a las 16.30 horas. ’Play’ Compañía Aracaladanza (Madrid). Lugar:Teatro Jovellanos. Horario:18 horas. Olivia y las plumas’ Compañía La Machina Teatro (Cantabria). Lugar:CCAntiguo Instituto, sala 2B. Horario: a las 12.45 y a las 16.45 horas. ’formaS’ Compañía Zig Zag Danza (Asturias). Lugar:Sala de ensayos del Teatro Jovellanos. Horario: 16.45 horas. Outono’. Compañía Pistacatro Productora de Soños (Galicia). Lugar:colegio Jovellanos. Horario:a las 13 y a las 20 horas. Belisa, ¿dónde estás?’ Función concertada con centros educativos. Compañía Los cantores del confín (México). Antiguo Instituto, Taller de teatro. Horario: 22 horas. Solo para programadores. El Tornasol’. Compañía Kamante Teatro (Asturias). Lugar:Paseo de Begoña, kiosko de música. Horario:de 17.30 a 19.30 horas. ’Stand up and fall down’. Compañía Peter Shub (EEUU/Alemania). Lugar:CCAntiguo Instituto, patio. Horario:23.15 horas. ’La sierva patrona’ Compañía Producciones Nun tris (Asturias). Lugar.CCAntiguo Instituto, sala 2A. Horario:a las 12.30 y a las 20 horas. ’Express’. Compañía Faltan7 (Andalucía). Lugar:Paseo de Begoña, frente al Teatro Jovellanos. Horario:17 horas. ’Títeres de cachiporra’. Compañía TeatroArbolé (Aragón). Lugar: Plaza del Instituto. Horario: 17.30 horas. Aphonia:Ópera gestuale en clave de Ha!’. Compañía L’Animé Visual Theatre (Cataluña). Lugar:plaza del Seis de Agosto. Horario:18 horas. ’Custodios’ Compañía Asco Producciones (Extremadura). Lugar:calle Corrida (se trata de un espectáculo itinerante). Horario:18.15 horas. Susurradores’. Compañía Teatro del Cuervo y Ados Teatroa (Asturias /País Vasco). Lugar:plaza del Parchís. Horario:18.30 horas ’Hippos’. Compañía Zum-Zum Teatre (Cataluña). Lugar:Paseo de Begoña, zona central (espectáculo itinerante). Horario:19 horas.

A primera hora de la tarde el paseo de Begoña comenzó a llenarse de decenas de familias con niños que, curiosos, probaban los distintos juegos instalados por la compañía catalana GAAC. Desde bolos a canastas para encestar o tiro de aros, hasta un ajedrez enorme en el que participaban colectivamente, aprendiendo a divertirse juntos. La jornada festiva, animada por el buen tiempo, contaba asimismo con dardos, ping pong, bádminton o pesca de patitos de juguete. Algunos optaron por entretenerse pintando en la pizarra, probar a andar con cubos, disponibles para todos los públicos, o por saltar a la comba o bailar con el 'hula hoop'. Sin embargo, la instalación que más padres atraía fue la que permitía retratar a sus retoños en distintos marcos de cuadros, con simpáticos sombreros, lazos y otros atuendos complementarios. Los móviles se volvieron locos captando fotos.

Ese espíritu jovial continuó con la llegada de los azulados hipopótamos, es decir, los bailarines de Zum-Zum Teatre, que hicieron las delicias de los numerosos infantes que, ya fuera en primera fila o a hombros de sus progenitores, observaban anonadados el espectáculo. Un baile estilo hip-hop, a base de saltos, piruetas, giros y acrobacias coordinadas, en el que los gruesos animales jugaban con sus formas, encandiló al público que les aplaudió en Begoña.

Mientras tanto, la poesía resonaba de oído en oído en la plaza del Instituto, donde los actores de Teatro del Cuervo y Ados Teatroa pusieron a trabajar a sus 'Susurradores'. Utilizaron largos tubos de colores para recitar versos o plantear adivinanzas a la oreja de cada uno de los espectadores congregados. Los niños, los más intrigados, se amontonaban para poder escucharles o adivinar la respuestas en infinitas funciones tan cortitas como íntimas.

La calle tuvo su protagonismo mayúsculo, como sucederá también a la lo largo de la jornada de hoy. Pero también en la tarde se abrió al público el Antiguo Instituto, espacio central de Feten, donde la compañía asturiana Mar Rojo representó 'Emociones de hojalata'.

Claro que el plato fuerte de la jornada se sirvió en el Teatro Jovellanos, donde la compañía madrileña Aracaladanza (hoy, a las 18 horas, protagoniza la inauguración) volvió a acercar a Feten un derroche de sensibilidad, buen gusto y creatividad con el espectáculo 'Play'.

Esta magnífica compañía de danza es ya un clásico de la feria y ayer volvió a demostrar que vale la pena ocupar butaca para ver su trabajo. Una obra que combina coreografías con proyecciones audiovisuales. Una representación, 'Play', que como su nombre indica, se centra en evocar todo el arte que contienen los juegos que uno acostumbra a realizar siendo niño.

Como en ese baile de cisnes, hecho con flotadores, o el claqué 'perruno' que despertó aplausos, hasta la coreografía de 'medusas' con melenas hechas de globos que jugueteaban con sus sombras.

Con ellos la danza se transforma en una explosión de color y belleza que demuestra una vez más que el arte no está reñido con la inocencia infantil; que palabras, gestos, movimientos o símbolos llegan al inconsciente colectivo. No importa la edad: hay cosas en la vida que no se pueden entender a través de la razón y sí a través del juego. Es lo que expone Aracaladanza con su propuesta escénica, que ayer cosechó la ovación del público que llenó hasta la bandera el Teatro Jovellanos.