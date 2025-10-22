El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Amaral, en 2020 en su último concierto en Avilés. María Fuentes
'Dolce vita tour'

Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias

7 de febrero ·

Las entradas salen a la venta este viernes y costarán entre 38 y 42 euros más gastos de gestión

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Amaral regresará a Avilés el próximo 7 de febrero de 2026 con su gira 'Dolce Vita Tour', que recalará en el Pabellón de La Magdalena en el que será su único concierto en Asturias. Seis años después de su última visita, cuando presentaron Salto al color en el Palacio Valdés, Eva Amaral y Juan Aguirre vuelven a la ciudad con un formato de gran aforo y un espectáculo cuidadosamente diseñado.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir de este viernes, 24 de octubre, desde las 11 horas, a través de ticketvip.es. El precio de la entrada general y la destinada a personas con movilidad reducida y acompañante será de 38 euros, más 3,8 euros de gastos de gestión. Las localidades de la planta 1 tendrán un precio de 45 euros, más 4,5 de gastos de gestión. La apertura de puertas está prevista a las 19 horas, y el concierto dará comienzo a las 21 horas.

El dúo zaragozano presentará en directo las canciones de su noveno álbum de estudio, Dolce Vita, junto a los temas que ya forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Será un reencuentro con su público asturiano, de esos capaces, como dicen en uno de sus clásicos, de devolver de nuevo a la vida.

Con más de 25 años de trayectoria, Amaral continúa siendo un referente de la música española, fiel a una forma de entender la creación musical desde la libertad y el compromiso artístico. Dolce Vita consolida esa identidad, ofreciendo un viaje emocional y luminoso por el universo del grupo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  2. 2 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  3. 3 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  4. 4 Juzgan al padre que violó a su hija y que fingió su suicidio en Llanes
  5. 5 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  6. 6 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  7. 7 Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema neoliberal y además va a pasar pronto»
  8. 8 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  9. 9 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  10. 10 Qué es la dermatosis nodular y cómo afecta a las vacas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias

Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias