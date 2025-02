'Annie' y 'Jekyll&Hyde' llenan de música el Teatro de la Laboral «Disfruto cantando, actuando y bailando, por eso me gusta el musical», afirma Silvia Villaú, protagonista de ambas citas

Una de las escenas de 'Jekyll&Hyde', que estará desde hoy al domingo en la Laboral. :: E. C.

M. F. Antuña Viernes, 25 de octubre 2019 | Actualizado 26/10/2019 07:58h. Comenta Compartir

Un thriller y un cuento hermoso, música, baile y canciones para un público adulto y para toda la familia. Este fin de semana el Teatro de la Universidad Laboral se rinde al musical por partida doble: primero 'Annie', unas horas después 'Jekyll&Hyde', con la misma compañía y elenco sobre las tablas.

Silvia Ullaú, coreógrafa, actriz, bailarina, cantante y directora actoral, es una de las que hará doblete en este largo fin de semana. En 'Annie' es Grace; en 'Jekyll& Hyde', Lucy. «Annie es una historia entrañable, es un musical en el que pueden disfrutar niños y mayores», apunta esta todoterreno de la escena que dejó el periodismo para dedicarse a su pasión y que sabe que la peripecia de la niña huérfana lleva años y años rompiendo el corazón del público.

'Jeckyll&Hyde' es también una historia bien conocida por el respetable. En formato musical, en España no se ha visto desde hace 20 años, cuando lo protagonizó Raphael, pero la propuesta que Theatre Properties trae ahora a Gijón es bien distinta. «Se le ha dado un vuelco totalmente al musical, duraba tres horas y media y ahora son dos horas y cuarto y es más dinámico, las coreografías son más fuertes, más enérgicas, se ha dado ritmo a la obra, ha cambiado», explica Silvia Villaú.

Ella ha visto nacer el espectáculo que se estrenó en septiembre en España, pero que antes, con otro elenco, estuvo durante dos años en cartel en México. «Aquí en España está sorprendiendo bastante, es un género distinto, no es comedia ni drama, es thriller, es suspense, tiene intriga, es gótico, oscuro», afirma esta bailarina, actriz y cantante que es también profesora de interpretación. «Una vez que tienes el libreto, te pones a estudiar los perfiles, qué necesitan los personajes, cómo se comportan, qué relaciones tienen y una vez que los los limas se trata de hacer un casting para encontrar también a artistas con timbres de voces especiales para cada personaje», explica sobre el proceso inicial de creación de un show que exige «voces imponentes, importantes». A partir de ahí, hay que trabajar con los intérpretes y llevar a buen puerto un proyecto en el que todas las partes deben estar perfectamente conectadas. «Todo se apoya en todo, siempre he sido partidaria de lo que se hace con el baile aporte a lo que se está diciendo, lo que se está cantando, al igual que hacen la escenografía, las luces, es un conjunto», afirma.

Es su vida

Ella asume un rol protagónico. «Estoy encantada, me permite cantar, bailar y actuar al mismo tiempo, eso es lo bonito, es un bombón, aunque mi personaje representa la parte tabú, es la prostituta con la que surge un romance prohibido», anota.

Para ella, el musical es su vida. «Cuando vi por primera vez un musical, que fue 'La bella y la bestia', vi todo lo que se podía hacer y pensé 'esta es la mía', cuando me preguntan qué me gusta más siempre digo que todo, me considero una artista y disfruto cantando, bailando y actuando por igual».

Sabe Silvia que los musicales están viviendo un boom notable en España en los últimos años. «Ha crecido muchísimo, porque además antes solo se podían ver musicales en Madrid y ahora no, yo creo que al público le gusta porque es divertido». De momento, este 'Jekyll&Hyde' gira por España a la espera de hacer temporada en Madrid el próximo año. Y ya hay en mente nuevos proyectos para 2021.

Annie Lugar: Teatro de la Universidad Laboral. Horarios: Hoy y mañana, a las 17 horas, el domingo a las 12 horas. Precio: 18, 20, 24 y 28 euros.

Jekyll & Hide Lugar: Teatro de la Universidad Laboral. Horarios: Hoy y mañana, a las 21 horas, el domingo a las 17 horas. Precio: 28, 45 y 50 euros.