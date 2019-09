Todos los conciertos del fin de semana en Asturias Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Piloña... El Principado ofrecerá los próximos días un completo cartel de música en directo JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Jueves, 19 septiembre 2019, 12:19

GIJÓN

Los Canyoneros

Café Trisquel

Jueves 19, 21 horas. Rock, country y roots.

The Rockin´Robbins

Toma 3

Jueves 19, 22 horas. Acústico.

Rafa Kas Trío

Savoy Club

Jueves 19, medianoche. Rock.

The Strangers

Parque de la Fábrica de Gas (CMI La Arena, en caso de lluvia)

Viernes 20, 19.30 horas. Versiones de clásicos

Misterlady

Páramo Bar

Viernes 20, 20 horas

Natalia Fustes

Caja de Músicos

Viernes 20, 22 horas. Cantautora.

Ágata & the Money Makers

Savoy Club

Viernes 20, medianoche (dos pases). Soul, rock.

MP5 Elektronische

Lobby

Viernes 20, medianoche. Techno, electro, tech-house.

9ª Fiesta de Amigos del Fado

CMI Pumarín Gijón Sur

Sábado 21, 20 horas. 8 euros. Beatriz Felizardo y Cristiano de Sousa, con Pedro Marques (guitarra) y Armando Figueirido (viola).

Pablo Hasel

Memphis Live Music

Sábado 21, 21.30 horas. 6 euros. Hip hop.

Down By The Jetty

Savoy Club

Sábado 21, medianoche (dos pases). R&B (Holanda).

Alberto Palacios

Lanna Club

Sábado 21, medianoche. 10 euros. Electrónica.

Body & Soul

Savoy Club

Domingo 22, 13.30 horas. Soul

Carlos Pizarro Trío

La Vida Alegre

Domingo 22, 14 horas. Jazz.

Mona

CMI El Llano

Martes 24, 20 horas. V Festival Nacional de Cortometrajes de Gijón.

David Feito

CMI El Llano

Miércoles 25, 20 horas. V Festival Nacional de Cortometrajes de Gijón.

OVIEDO

Urrechu Meana

Sede de la SGAE

Jueves 19, 12 horas. Presentación del nuevo disco 'El vértigo de los pájaros'.

Ketama/Los Chichos

Losa de la Renfe

Jueves 19, 21 horas. Fiestas de San Mateo

Yugen Blakrok

Plaza del Paraguas

Jueves 19, 21.30 horas. Ciclo Nuevos Mundos (Sudáfrica). Fiestas de San Mateo

Jam Session

Gong Galaxy

Jueves 19, 22.30 horas. 5 euros.

Amazing Relámpago/Jeremías El Babuino/Unexpectance/Soldier

Escenario Oviedo Rock, Plaza Feijoo

Jueves 19, 22.30 horas. XXII Concurso de Rock Ciudad de Oviedo-Alejandro Blanco 'Espina'.

Jadd/Luisma Runaway

Clandestino

Jueves 19, 00.15 horas. Soul.

Rayden

Campus de Humanidades de El Milán

Viernes 20, 18 horas. Hip hop.

La Frontera/La Guardia/Danza Invisible

Losa de la Renfe

Viernes 20, 21 horas. Pop-rock español de los 80. Fiestas de San Mateo.

Dumange/Redset

Lata de Zinc

Viernes 20, 22 horas. 7 euros.

Human Beans

Gong Galaxy

Viernes 20, 22 horas. Rock and roll.

Kuarteria/Nicotine Bubblegum/Soundcrush/Los Vinagres

Escenario Oviedo Rock, Plaza Feijoo

Viernes 20, 22.30 horas. XXII Concurso de Rock Ciudad de Oviedo-Alejandro Blanco 'Espina'.

Baiuca

Plaza del Paraguas

Viernes 20, 22.30 horas. Nuevos Mundos (Galicia). Fiestas de San Mateo.

Forever Mod Night

Clandestino

Viernes 20, medianoche. Eva Galáctica, Unai Ep, Maxi Forever y Guille Cabanas.

Richi Risco/GKahn

La Salvaje

Viernes 20, 00.30 horas. 10 euros. Fiesta electrónica 'Half Pipe'.

Sara Cangas/Silvidos y Gemidos/Fran Juesas

La Casona de la Montaña

Sábado 21. 13.30 horas.

Nando Argüeros/Bustamante

Losa de la Renfe

Sábado 21, 21 horas. Fiestas de San Mateo.

Allanai Crew/Sta

Plaza del Paraguas

Sábado 21, 21.30 horas. Nuevos Mundos (Asturias/Argentina). Fiestas de San Mateo.

Freddie Fano y los Marijuana Trío

Gong Galaxy

Sábado 21, 22 horas. 6 euros (entrada con disco). Y tras el concierto, Animal House Party con los dj´s Diego 'Cool & Crazy' y Bayfran.

Gran Final/Ángel Stanich

Escenario Oviedo Rock, Plaza Feijoo

Sábado 21, 22.30 horas. XXII Concurso de Rock Ciudad de Oviedo-Alejandro Blanco 'Espina'.

Dj Verdures

Clandestino

Sábado 21, medianoche. Jazz, soul, Brasil, house, downtempo, hip hop disco, funk, house (Suiza).

Héctor Llamazares/Alejandro Ávila

La Salvaje

Sábado 21, 00.30 horas. 10 euros. Fiesta electrónica 'This Is Your House'.

Petit Pop

Paseo del Bombé

Domingo 22, 12.30 horas. San Mateo.

Pablo Moro y los Chicos Listos/Staytons/Alberto & García

Parque de Truébano

Domingo 22, 15 horas. Romería del Cristo.

Final del VII Concurso FestiAMAS

Losa de la Renfe

Domingo 19 horas. Actuarán los grupos Garolo, Saraude, Fachamama, Indoven, Plastic Soul, Drunken Buddha y Gente Terrible.

Misiva

La Folixaria

Domingo 22, 20 horas. Punk-rock. La Corrada Fest.

Not Scientists/IDC

Gong Galaxy

Lunes 23, 21 horas. 12 euros.

AVILÉS

La Cosa Nostra

Don Floro

Viernes 20, 23.30 horas.

Down By The Jetty

Le Garage

Viernes 20, 23.30 horas.

Dj´s César, Sr Álex Chili Head & Álex Cash

Le Mystic

Viernes 20, 23.50 horas.

Macías Trío

Art Street

Sábado 21, 20.30 horas.

Versión Original

Calle La Estación

Sábado 21, 21.30 horas.

Sentenciados

Don Floro

Sábado 21, 23.30 horas.

Premonition

Le Garage

Sábado 21, 23.30 horas.

Cosa de 3

Calle La Estación

Domingo 22, 13.30 horas.

SIERO

Fran Juesas y Markitos Inanuzzi

Tierra Astur, Colloto

Jueves 16, 22.30 horas. Concierto-espicha.

LANGREO

Urrechu Meana

Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez Novoa, La Felguera

Viernes 20, 20 horas. Acústico de presentación del nuevo disco 'El vértigo de los pájaros'.

PILOÑA

Concierto a beneficio de la Asociación Ictus Asturias

Sede de la asociación cultural Pepe Bocanegra, Valles

Sábado 21, 20.30 horas. 5 euros (donativo). Actuarán Cantati, Xarangana, Ensín Reparu, L-R, Aladro y Rodrigo Cuevas.

GOZÓN

Fiesta Reference Point 2019

Mi Candelita, Playa de Bañugues

Viernes 20, de 20 a 22 horas y de medianoche a 4 am. AOR, Brazil, jazz, funk y soul con Mark «'GV' Taylor, George Arthur, Sean O´Connor, Bjorn Kvalen, Herminio Afonso, Félix Portalés, Lluis Riera, Mosk y Miguel Arias

Fiesta Reference Point 2019

Mi Candelita, Playa de Bañugues

Sábado 21, de 13 a 15 horas, de 19 a 21 horas y de medianoche a 4 am. AOR, Brazil, jazz, funk y soul con Mark «'GV' Taylor, George Arthur, Sean O´Connor, Bjorn Kvalen, Herminio Afonso, Félix Portalés, Lluis Riera, Mosk y Miguel Arias.

SOBRESCOBIO

Silvidos y Gemidos

La Marquesina del Alba, Rioseco

Domingo 22, 13.30 horas.