Un chapuzón diferente El tiempo del mes de julio no invitó a explorar las playas y piscinas de Asturias. Agosto llegó con la primera gran ola de calor del verano y no es raro que los primeros días de septiembre se presenten con temperaturas plenamente estivales. Así que aún queda tiempo para disfrutar de las distintas y sorprendentes zonas de baño con las que cuenta la región. Y es que no solo de playas vive el turismo asturiano. Aquí te dejamos algunas propuestas que puedes disfrutar y descubrir este verano.