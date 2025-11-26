Asturias suma dos pueblos 'mágicos'

Isabel Gómez Gijón Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:57 Comenta Compartir

Asturias puede presumir (y presume) de tener un buen número de pueblos con encanto. De ahí que no resulte extraño ver crecer la representación regional en la Red de Pueblos Mágicos de España, una entidad de promoción turística que agrupa a territorios que afianzan su futuro y el de sus gentes en la riqueza de su historia, sus tradiciones y su patrimonio natural. De cada al año 2026, la organización ha incorporado 22 nuevos destinos de todo el país, entre ellos, dos del Occidente asturiano: Navia y Coaña.

«Río, mar y montaña se abrazan en Navia, villa costera que conserva el alma marinera», dice la red sobre la capital naviega. Y añade: la que añade: «Su puerto, el paseo marítimo y la arquitectura indiana muestran una Asturias abierta al océano, orgullosa de su historia y hospitalaria con quien llega».

Sobre la vecina Coaña, que se encuentra en la ribera opuesta de la ría que une y separa ambos concejos, la organización señala: «Entre mar y montaña, Coaña guarda uno de los castros más importantes del norte peninsular. Su patrimonio arqueológico, junto a la belleza de su costa y sus aldeas, lo convierte en destino que une historia, paisaje y hospitalidad».

Con la incorporación de Navia y Coaña, la Red de Pueblos Mágicos de España suma once destinos del Principado. Los otros nueve son el concejo de Allande y las villas de Cangas de Onís, Castropol, Cecos (Ibias), Luarca, Salas, San Esteban (Muros de Nalón), Tapia de Casariego y Taramundi.

Ampliar Vista del castro de Coaña. E. C.

Más presencia en toda España

Navia y Coaña forman parte de una lista de nuevas incorporaciones a la red de toda España de la que también forman parte Aliaga, Belmonte de San José y Jabolayas (Teruel); Alfoz de Lloredo , Miengo y Reocín (Cantabria); Arjona y Arjonilla (Jaén); Arona (Tenerife); Arriate y Gaucín (Málaga); Bujalance (Córdoba); Elburgo (Álava); Ferreries (Menorca); La Palma del Condado (Huelva); La Puebla de Montalbán (Toledo); Mula (Murcia); Tabernas (Almería); Vallehermoso (La Gomera); Zalamea de la Serena (Badajoz).

Desde la organización han señalado que, «con la incorporación de estos nuevos municipios, nuestra red alcanza un nuevo nivel de diversidad y riqueza cultural. Estando presentes en lugares que no teníamos capilaridad o poca presencia, como La Gomera, Menorca, Tenerife, Murcia, Toledo, Cantabria».

Una gastronomía brillante

El reconocimiento de Navia y Coaña como Pueblos Mágicos de España se ha conocido en una semana en la que la comarca también celebra el éxito del restaurante Regueiro, ubicado en el núcleo naviego de Tox, que ha conseguido su primera estrella Michelin, acrecentando la brillante galaxia gastronómica de Asturias.

Con este logro, Regueiro se convierte en el segundo restaurante del Occidente de Asturias que ostenta la más alta distinción de la Guía Michelin. El primero en conseguirla (y mantenerla) es Ferpel Gastronómico que se encuentra, precisamente, en el concejo de Coaña.