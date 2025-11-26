Atracciones de Navidad en Gijón: de la pista de hielo a los renos mágicos Las atracciones navideñas instaladas en el 'solarón' abren al público desde este viernes, a las 17 horas, hasta el 7 de enero

La Navidad ya inunda Gijón y una de las atracciones más esperadas por el público, como es la gran pista de hielo que se instala en el 'solarón', ya está casi lista para su inauguración este viernes 28 de noviembre, a las cinco de la tarde, adelantándose al encendido de la iluminación navideña, previsto para las seis y media, en la plaza Mayor.

La empresa granadina Multiocio está enfrascada en los últimos retoques al recinto, donde además de la pista de hielo, los gijoneses podrán disfrutar también de un trenecito, un tobogán de trineos y, como novedad este año, una atracción con uno renos mágicos, que sustituyen al denominado 'Árbol Mágico de la Navidad', que llegó a Gijón el año pasado procedente de Francia y que consistía en un tiovivo con forma de gran abeto navideño de 14 metros de altura.

Este año, el tiovivo está formado por una estructura con unos renos mágicos alrededor de un Papa Noel gigante que lanzará pompas al aire mientras a su alrededor giran carrozas cuatriplaza a unos tres metros de altura.

Por su parte, la pista de patinaje, que repite la escenografía de la última edición en la que se recrea un gran lago nevado como si el usuario se encontrara en medio de las montañas, dispone de una superficie de 660 metros cuadrados, con capacidad para 150 patinadores simultáneos, mientras que la pista de trineos alcanza una altura de 8 metros, con 45 de longitud.

Horarios y precios

El espacio conocido como 'Inverland' abrirá al público este viernes, 28 de noviembre, a las 17 horas. Su horario de apertura hasta el próximo 7 de enero, día que se despedirá de los gijoneses, será de diez de la mañana a diez de la noche. En esta edición, los precios han sufrido un incremento, fruto de la subida generalizada de los suministros, según justifican de la empresa.

En esta edición, el precio de la hora de patinaje costará 9 euros, las tres bajadas individuales en trineo serán 6 euros, las tres bajadas dobles costarán 8 euros, mientras que el combinado de hora de pista de patinaje y tres bajadas individuales alcanzará los 12 euros y las dos horas de patinaje y tres bajadas dobles será 20 euros.

El billete para montar en el trenecito que recorre la instalación y el tiovivo costará 4 euros.

Iluminación navideña

Este mismo viernes también se encenderá la iluminación navideña en Gijón, con un acto que tendrá lugar en la plaza Mayor, a las 18,30 horas. Entre las novedades que podrán verse en las calles de la ciudad esta Navidad, que está formada por 5.366.240 puntos de luz -la más amplia hasta la fecha-, destacan la colocación de nuevos aros en las fachadas de la plaza Mayor, así como la iluminación de la base del árbol que sustituye a la farola central y un incremento de los elementos suspendidos.

También se ha reforzado el paseo del Muro, entre la Escalerona y el puente del Piles, así como las plazas de Europa y de la República, además de la fachada del Teatro Jovellanos, que contará con un nuevo diseño. Otra de las novedades de esta Navidad son la grandes figuras de los Reyes Magos, instalados ya bajo la 'Estrellona' del Naútico, que alcanzan una altura de ocho metros.

