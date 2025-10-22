En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias Una tormenta geomagnética podría dejarnos disfrutar en España de este espectáculo natural de luces

El cielo de Asturias se volvió viral en mayo de 2024 cuando la tormenta solar más poderosa en más de dos décadas azotó la Tierra y provocó espectaculares auroras boreales que pudeiron verse desde gran parte de España y Europa. Este espectáculo visual podría repetirse durante los próximos días debido a una tormenta geomagnética. Los expertos en viajes de SIXT han compartido algunos consejos para disfrutar de una experiencia inolvidable.

Fechas: cuándo podrá verse la aurora boreal en Asturias

Es muy probable que la aurora boreal sea visible en España entre el 20 y el 29 de octubre, debido a una tormenta geomagnética. En el cielo nocturno pueden aparecer tonos verdes, rosados y violetas. Este fenómeno se aprecia mejor durante la noche, especialmente entre las 23 y las 2, cuando el cielo está más oscuro.

Es recomendable estar atento a las aplicaciones o servicios de previsión de auroras a corto plazo, prestando atención al índice Kp y a la cobertura nubosa. Si se produce, considéralo una maravillosa sorpresa; y si no, simplemente disfruta de la belleza del cielo nocturno.

Dónde ver la aurora boreal en España

Para poder observar la aurora boreal es necesario que se cumplan unas condiciones específicas, por eso este fenómeno no es visible en todos los lugares. Alguna de las claves que permiten disfrutar de este espectáculo natural son una baja cobertura nubosa y una contaminación lumínica mínima. En España, algunas regiones del norte son ideales para observar el cielo, y algunas zonas ofrecen mejores oportunidades que otras.

Estos son los cuatro mejores lugares de España donde tendrás más posibilidades de ver la aurora boreal esta semana:

Asturias

Asturias, conocida por sus paisajes escarpados y su naturaleza remota, ofrece algunas de las mejores oportunidades para ver la aurora boreal. La región es especialmente atractiva para aquellos que buscan aislarse de la contaminación lumínica. Aunque Vigo ocupa el primer puesto, Asturias, con su baja cobertura nubosa y sus cielos oscuros, es una sólida competidora para la observación del cielo.

La mejor opción Vigo

A pesar de su modesta altitud, de solo 35,4 metros sobre el nivel del mar, esta Vigo ofrece una impresionante calificación mag/arcsec² de 18,4, lo que indica una excelente oscuridad del cielo, un factor clave para la observación de las estrellas.

Cantabria

El encanto costero y el telón de fondo montañoso de Cantabria proporcionan un escenario impresionante para observar las estrellas. Aunque no tiene el mismo nivel de interés que Vigo, cuenta con excelentes condiciones para la observación del cielo. La belleza natural de la zona y la baja contaminación lumínica la convierten en un destino ideal para aquellos que desean experimentar la aurora boreal en España.

País Vasco

El País Vasco ofrece fantásticas oportunidades para contemplar la aurora boreal. Con bajos niveles de contaminación lumínica y zonas como el Parque Natural de Urkiola, que ofrece cielos despejados, esta región es una gran opción para aquellos que buscan una combinación perfecta de observación de estrellas y cultura. Las ciudades de la región, como San Sebastián y Bilbao, también ofrecen opciones accesibles para los viajeros, aunque las mejores vistas se encuentran en las zonas rurales más tranquilas, alejadas de las luces de la ciudad.

Consejos para ver la aurora boreal

► La medianoche suele ofrecer los cielos más oscuros y la visibilidad más clara, perfectos para observar constelaciones, planetas e incluso alguna que otra estrella fugaz.

► Para disfrutar plenamente de las estrellas, apague todas las luces artificiales que pueda, incluido el teléfono. Active el modo nocturno y deje que sus ojos se adapten durante 20-30 minutos.

► Visita el lugar elegido durante las horas diurnas para familiarizarte con el terreno. Lleva mucha agua, algo para picar y no olvides una manta, una esterilla o una silla reclinable cómodas: para disfrutar al máximo de la observación de las estrellas, es mejor estar completamente relajado.

► Respeta el medio ambiente. Sigue las directrices locales, respeta la naturaleza y ten en cuenta la fauna silvestre cercana. Un poco de consideración contribuye en gran medida a mantener estos impresionantes lugares para observar las estrellas en perfecto estado para todos.