Belako, Nacho Álvarez y Mike Farris, en concierto Belako. El grupo vasco Belako actúa hoy en Gijón, Nacho Álvarez presenta mañana su segundo disco en Siero con el Quarteto Bendición y Mike Farris estará el domingo en la Laboral JOSÉ CEZÓN Viernes, 5 octubre 2018, 15:44

El cuarteto vasco Belako llega esta noche a Gijón (sala Albéniz, 21.30 horas) para presentar su tercer largo 'Render me nunb, trivial violence' (El Segell del Primavera / Belako Rekords), donde siguen esforzándose por mantener una voz propia. Cuentan que el disco es una mezcla de tomas grabadas en un 24 pistas analógico y otras tomas 'lo-fi' registradas con el teléfono móvil.

Belako mantiene una fuerte base after-punk en este trabajo –los ecos de Joy Division y New Order son palpables–, aderezada con electrónica e incluso un tema dub. El grupo, con varios premios a sus espaldas, acumula ya dos giras internacionales, con presentaciones del nuevo álbum en el Reino Unido, Portugal, México y EE UU.

El cantante asturiano Nacho Álvarez (ex Manta Ray) presentará mañana en el Auditorio de Pola de Siero (20 horas. 6 euros) los temas de su segundo disco en solitario, que llevará por título 'Retales de vientos enfurecidos' y que prevé editar en noviembre. «Es un disco más intimista que el anterior», explica, en alusión a 'Cuchillo, ojo de buey y tijera', grabado en 2013 con Jorge 'Explosion'. Para el nuevo trabajo, se desplazó a Cantabria al estudio Moon River, sito en el Escenario Santander.

Álvarez comenta que su estilo fusiona todas sus influencias literarias, musicales y cinematográficas, y menciona «el tango, Scorsese, el blues o la música tradicional asturiana», a las que se podrían añadir, entre otros muchas, Nick Cave y Tom Waits, del que se declara «superfan». El cantante y guitarrista estará acompañado de su banda Quarteto Bendición, cuya formación varía según la disponibilidad de los músicos, todos ellos muy solicitados. En la Pola estarán Pablo Álvarez (guitarras), Iván Lago (teclados y acordeón), Jano Munster (contrabajo) y Diego Reyes (batería). El artista anuncia que estrenará también algún tema «aún sin título».

Y el domingo, el estadoundense Mike Farris –fundador de la banda de rock sureño Screamin' Cheetah Wheelies– vendrá al Teatro de la Laboral (20 horas. 19 y 25 euros) para presentar su disco 'Silver and Stone', acompañado de su nueva banda The Fortunate Few. Este álbum, tras cuatro años de paréntesis y de éxitos con el góspel, retorna a la senda del rock, el soul y el country. La poderosa voz de Farris se ha comparado con artistas tan dispares como Stevie Wonder, Bill Withers Bon Scott (AC / DC) y Steve Marriott (Smal Faces y Humble Pie).

Fiesta Italo y de La Cara B

En la escena electrónica, la promotora Pure Works regresa mañana con una fiesta de italo disco en el Lanna Club (medianoche. 12 y 15 euros) con un directo del británico Ali Renault y el italiano Fred Ventura, además de Alaridos Alterados y Mastersoul. Y en Oviedo se celebrará mañana (La Salvaje, medianoche. 6 euros) el tercer aniversario del colectivo La Cara B Iluminada, con las sesiones de Álex Ohmios y Manglés y un directo de Asturian Love.