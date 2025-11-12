Estos son los belenes monumentales que se exhibirán en Gijón La remozada capilla de San Esteban del Mar contará con un 'pesebre de los mares' y el centro comercial Los Fresnos, con una aldea asturiana. Repetirá el Nacimiento del Jardín Botánico y el del Antiguo Instituto estará dedicado al balneario Las Carolinas

Un 'pesebre de los mares' para la remozada capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo, y una aldea asturiana para el centro comercial Los Fresnos. Son dos de las principales novedades, en forma de Nacimiento monumental que la Asociación Belenista de Gijón desplegará en la campaña navideña de este 2025 y cuyos detalles serán dados a conocer este sábado, en una presentación que tendrá lugar a las 19.30 horas, en la Casa Rectoral de la iglesia de San Pedro. El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño será quien el 12 de diciembre coja el testigo del director de EL COMERCIO, Ángel M. González, y pregone la fiesta de este año.

La entidad que preside Elvira Suárez ha elaborado un extenso, potente y nutrido programa de actividades, que arrancará el próximo 20 de noviembre con la inauguración del belén en Los Fresnos. El de la capilla de San Esteban del Mar quedará abierto al público a partir del 10 de diciembre y tendrá una temática marinera. Se trata de una iniciativa que se realiza en colaboración con la Compañía de Jesús. Por su parte el tradicional belén del Antiguo Instituto, dedicado al antiguo balneario de Las Carolinas, se podrá disfrutar desde el 5 de diciembre.

«Estamos entusiasmados. Hemos trabajado muchísimo», confesó Elvira Suárez, que será su primera campaña navideña como presidenta de la entidad. Habrá también un belén en Parque Principado, dedicado al pueblo de Grado, y otro en Cangas de Onís, con la vista puesta en Olot.

Por su parte, la Asociación Belenista de Gijón colaborará también en el montaje del nacimiento del Jardín Botánico, que se expondrá desde el 16 de diciembre.

Como novedad, la entidad celebrará el 9 de diciembre unas jornadas de puertas abiertas, con el objetivo «de que puedan conocer nuestro trabajo», indicó Suárez. Estos días, la asociación está de enhorabuena puesto que ha recibido una importante donación de figuras de Triciclo editores. «Son figuras que están hechas con licencia del escultor José Luis Mayo» y que lucirán, a buen seguro, en algunos de los belenes.