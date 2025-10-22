Belmonte celebra el III Festival de Otoño
Numerosas actividades para todos los públicos y un mercado de artesanía y agroalimentación animarán la localidad el sábado y el domingo
I. G.
Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:31
Un mercado de artesanía y agroalimentación, visitas guiadas, talleres, juegos infantiles, actuaciones musicales y degustaciones de productos típicos y recetas tradicionales harán realidad este fin de semana el III Festival de Otoño de Belmonte de Miranda.
Las actividades, que se enumeran más abajo, comenzarán el sábado 25 a las 10.30 horas y se sucederán hasta las 15 horas del domingo 26, cuando tendrá lugar el acto de clausura. Hasta entonces, se podrán realizar visitas guiadas a la compañía Shiit-Astur, dedicada a la producción ecológica de setas shiitake, y al cercado del lobo (en ambos casos se requiere inscripción previa en el teléfono 628 007376 o el correo turismo@belmontedemiranda.com). También se podrá participar en talleres de elaboración de velas (con inscripción), de calabazas y mermeladas y degustar freixuelos y tortos de picadillo, elaborados por integrantes de la Asociación de Vaqueiros de Alzada de Belmonte, así como castañas asadas.
El sábado por la tarde, además, tendrá lugar la charla-coloquio 'Mujer Rural 2025', para compartir experiencias y reflexionar sobre el papel de la mujer en el medio rural.
La programación completa del Festival de Otoño es la siguiente:
Sábado, 25 de octubre
-
10.30 horas: barra abierta a cargo de la Asociación cultural Pico Cervera.
-
11 horas: visita a Shiit-Astur
-
12.30 y 16 horas: visita cercado del lobo
-
13 horas: taller de velas
-
17 horas: taller de mermeladas
-
17 horas: degustación de freixuelos y tortos de picadillo.
-
18 horas: taller de calabazas
-
18.30 horas: muestra de llagar, mallada, elaboración sidra dulce y asado de castañas.
-
19.30 horas: charla-coloquio 'Mujer Rural'
-
19.30 horas: hinchables gratuitos una hora.
-
20 horas: desgustacion gratuita de castañas asadas y sidra dulce.
-
20.30 horas: musica en vivo con el grupo Ciudadano Vil, de Castañeo
Domingo, 26 octubre
-
10.30 horas: barra abierta a cargo de la Asociación cultural Pico Cervera.
-
11 horas: visita cercado del lobo
-
11 horas: taller de calabazas
-
11 horas: hinchables gratuitos una hora
-
12 horas: taller de velas
-
12-15 horas: actuación asociación grupo de gaitas Aires de Valdés
-
13 horas: degustación de freixuelos y tortos de picadillo
-
13.30 horas: asado y degustación de castañas, muestra de llagar, mallada y elaboración sidra dulce y degustación de ambas
-
15 horas: астo clausura