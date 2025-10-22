El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Durante el Festival de Otoño de Belmonte se podrán realizar visitas guiadas a Shii-Astur, dedicada a la producción de setas shiitake. Damián Arienza
Belmonte celebra el III Festival de Otoño

Numerosas actividades para todos los públicos y un mercado de artesanía y agroalimentación animarán la localidad el sábado y el domingo

I. G.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:31

Comenta

Un mercado de artesanía y agroalimentación, visitas guiadas, talleres, juegos infantiles, actuaciones musicales y degustaciones de productos típicos y recetas tradicionales harán realidad este fin de semana el III Festival de Otoño de Belmonte de Miranda.

Imagen -

Las actividades, que se enumeran más abajo, comenzarán el sábado 25 a las 10.30 horas y se sucederán hasta las 15 horas del domingo 26, cuando tendrá lugar el acto de clausura. Hasta entonces, se podrán realizar visitas guiadas a la compañía Shiit-Astur, dedicada a la producción ecológica de setas shiitake, y al cercado del lobo (en ambos casos se requiere inscripción previa en el teléfono 628 007376 o el correo turismo@belmontedemiranda.com). También se podrá participar en talleres de elaboración de velas (con inscripción), de calabazas y mermeladas y degustar freixuelos y tortos de picadillo, elaborados por integrantes de la Asociación de Vaqueiros de Alzada de Belmonte, así como castañas asadas.

El sábado por la tarde, además, tendrá lugar la charla-coloquio 'Mujer Rural 2025', para compartir experiencias y reflexionar sobre el papel de la mujer en el medio rural.

La programación completa del Festival de Otoño es la siguiente:

Sábado, 25 de octubre

  • 10.30 horas: barra abierta a cargo de la Asociación cultural Pico Cervera.

  • 11 horas: visita a Shiit-Astur

  • 12.30 y 16 horas: visita cercado del lobo

  • 13 horas: taller de velas

  • 17 horas: taller de mermeladas

  • 17 horas: degustación de freixuelos y tortos de picadillo.

  • 18 horas: taller de calabazas

  • 18.30 horas: muestra de llagar, mallada, elaboración sidra dulce y asado de castañas.

  • 19.30 horas: charla-coloquio 'Mujer Rural'

  • 19.30 horas: hinchables gratuitos una hora.

  • 20 horas: desgustacion gratuita de castañas asadas y sidra dulce.

  • 20.30 horas: musica en vivo con el grupo Ciudadano Vil, de Castañeo

Domingo, 26 octubre

  • 10.30 horas: barra abierta a cargo de la Asociación cultural Pico Cervera.

  • 11 horas: visita cercado del lobo

  • 11 horas: taller de calabazas

  • 11 horas: hinchables gratuitos una hora

  • 12 horas: taller de velas

  • 12-15 horas: actuación asociación grupo de gaitas Aires de Valdés

  • 13 horas: degustación de freixuelos y tortos de picadillo

  • 13.30 horas: asado y degustación de castañas, muestra de llagar, mallada y elaboración sidra dulce y degustación de ambas

  • 15 horas: астo clausura

