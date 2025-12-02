El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cartel promocional del Cervera Fest de Belmonte.
Belmonte celebra el primer Cervera Fest

Seis formaciones ofrecerán música en directo durante toda la jornada, que incluye un mercadillo, talleres infantiles y oferta gastronómica

I. G.

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:48

Música en directo, gastronomía, un mercadillo y varios talleres son los ingredientes del primer Cervera Fest, que se celebrará en Belmonte de Miranda el sábado 6 de diciembre.

El mercado, el servicio de barra y las food-trucks abrirán a mediodía y, en torno a las 12.30 horas, comenzará a sonar la música en directo, que no parará hasta entrada la noche.

La primera actuación correrá a cargo de Armando Orbón: Una guitarra, dos mundos (12.30 horas), seguida por The Classic Rock Band (13.30), Felicitate (16), Astur Nautas (18), Ciudadano Vil (20) y Extremoband — Tributo a Extremoduro (22).

La programación del primer Cervera Fest incluye un taller de pintacaras rockero (13 horas), una paellada popular (14.40) y el taller Crea tu guitarra (16).

