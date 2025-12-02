Belmonte celebra el primer Cervera Fest

I. G. Martes, 2 de diciembre 2025, 10:48 | Actualizado 11:09h. Comenta Compartir

Música en directo, gastronomía, un mercadillo y varios talleres son los ingredientes del primer Cervera Fest, que se celebrará en Belmonte de Miranda el sábado 6 de diciembre.

El mercado, el servicio de barra y las food-trucks abrirán a mediodía y, en torno a las 12.30 horas, comenzará a sonar la música en directo, que no parará hasta entrada la noche.

La primera actuación correrá a cargo de Armando Orbón: Una guitarra, dos mundos (12.30 horas), seguida por The Classic Rock Band (13.30), Felicitate (16), Astur Nautas (18), Ciudadano Vil (20) y Extremoband — Tributo a Extremoduro (22).

La programación del primer Cervera Fest incluye un taller de pintacaras rockero (13 horas), una paellada popular (14.40) y el taller Crea tu guitarra (16).