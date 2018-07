Boda vaqueira en Aristébano Joao Pedro Da Silva y Ana Belén Ardura se darán el 'sí, quiero' por el rito vaqueiro el domingo 29 de julio DAVID S. FUENTE Jueves, 26 julio 2018, 20:55

Un año más habrá boda vaqueira como manda la tradición y en este caso sera astur-lusa. Joao Pedro Da Silva, nacido en Figueira Da Foz, Portugal, quedó prendado de la treviense Ana Belén Ardura en 2010 a través de las redes sociales. El domingo 29 de julio sellarán ese amor de una forma muy especial, contrayendo matrimonio en el Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada en el alto de Aristébano en el que será el primer enlance con participación de un ciudadano del país vecino. Se celebrará al mediodía.

Tras ocho años de noviazgo y con un hijo en común, se darán el sí quiero en el marco de esta fiesta. «Toda la vida quise casarme en la Vaqueirada», relató Ardura, descendiente de vaqueiros y sobrina bisnieta de Carmen Ardura, 'La Carmona de Busindre', fallecida en 1983 y conocida por entonar vaqueiradas. «Yo no soy de casarme de blanco», explicó esta amante de la cultura vaqueira, quien reconoce que este rito le resulta muy atractivo. Por eso, «cuando me enteré de que no tenían novios para este año se lo comenté a Pedro y nos apuntamos». Ardura, quien desde pequeña acudía a esta fiesta, reconoce que le hace mucha ilusión casarse en esta boda mediática que vive «con sentimiento», afirmó con una sonrisa de oreja a oreja.