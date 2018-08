Al calor de los años sesenta James Hunter Six, durante el concierto en la plaza Mayor. :: CAROLINA SANTOS LAURA ARUJO Viernes, 3 agosto 2018, 10:22

Ayer comenzó el Euroyeyé, festival ya de sobra conocido en el verano gijonés. 24 ediciones después de su creación, la cita con el ambiente y la cultura sesenteros sigue atrayendo aficionados. El festival empezó con uno de sus platos fuertes, James Hunter Six en concierto, con una plaza Mayor que acabó llenándose.

El cantante inglés de rhythm and blues protagonizó una actuación en la que cantó temas de sus tres últimos álbumes en solitario: 'Minute By Minute' (2013), con el sello de Universal, y 'Hold On!' (2016) y 'Whatever it Takes' (2018), ambos con el sello americano Daptone.

El concierto comenzó algo frío, más por el público que por el interés que mostraron los artistas. No obstante, solo hizo falta que la música fluyera para acabar calentando el ambiente y haciendo que el respetable se entregara. Tanto que, una vez acabada su actuación, James Hunter Six tuvo que volver al escenario. «¿Aguantáis una más?», soltó al público, que agradeció el gesto y la canción. «Buenas noches, espero volver pronto», concedió el artista antes de lanzarse a firmar discos.

El festival continúa con distintas actuaciones y eventos hasta el domingo. Hoy tienen lugar los conciertos de The Creation Factory y de Venera 5 en el Teatro Albéniz. Además de las 'pool parties', que se podrán disfrutar hoy y mañana en el camping de Deva desde las 12 hasta las 20 horas. En ellas estarán presentes varios dj's y se podrá visitar un mercadillo y una feria del disco. También hoy y mañana, se celebrará la 'scooter cruzada', dedicada a todos aquellos amantes de vespas y lambrettas. La de hoy tendrá lugar en el camping de Deva y la de mañana en la plaza del Marqués. Otro de los platos fuertes de esta edición será la actuación de The Hives mañana en la Laboral.