Carlos Baute y un millar de disparos pirotécnicos para cerrar las fiestas de San Agustín de Avilés

Avilés se prepara para vivir la gran noche de San Agustín con un intenso programa lúdico y musical que tendrá su colofón esta noche con el concierto de Carlos Baute en el Niemeyer, los fuegos artificiales y la actuación de la orquesta París de Noia en La Exposición.

El programa 10 h. Apertura Certamen de ganado.

12 h. Apertura mercado medieval y ferial.

13 h. Charanga El Felechu.

22 h. Carlos Baute

00 h. Fuegos artificiales

01 h. París de Noia.

El espectáculo pirotécnico es sin duda uno de los momentos más esperados. Los fuegos, que chorrearán a cargo de la empresa gallega Pirotecnia Xaraiva, volverán a dispararse desde la ría y contarán con más de un millar de disparos en veinte minutos, entre los que sobresalen doce conjuntos personalizados para Avilés. Habrá un homenaje al Niemeyer, en forma de gran mosaico blanco seguido de volcanes amarillos que promete terminar» transformando el cielo en un diseño que recordará al auditorio del centro cultural». También prometen 'carcasas Avilés' en azul y blanco sobre una base de candelas rojas, y crearán un jardín sobre la ría con fuegos en forma de flores. No faltarán ni los fuegos acuáticos ni la gran traca final, «de larga duración y con elevada carga de pólvora», donde se creará «un gran castillo multicolor con un terremoto final».

Restricciones de tráfico

Para disfrutar del espectáculo será necesario observar unas restricciones de tráfico y aparcamiento. A partir de las 23.15 horas se cortarán a la circulación la calle del muelle desde Los Oficios hasta la estación de autobuses, y Conde de Guadalhorce desde el puente Azud hasta Demetria Suárez, así como en La Muralla, Doctor Graíño y la plaza de Pedro Menéndez. Y se interrumpirá el último servicio ferroviario Los usuarios de Renfe deberán bajar en Villalegre y desplazarse al centro en autobús, y lo mismo en sentido contrario.

Los peatones deberán tener en cuenta que a partir de esa hora, el puente de la grapa solo podrá cruzarse para acceder al Niemeyer, pero no para salir, y que no se permitirá la presencia de público en el mismo durante los fuegos artificiales, ni tampoco en la pasarela entre el puerto deportivo y el Niemeyer.

También estarán prohibidos tanto la navegación como el fondeo en la ría desde las once de la noche, y no se permitirá la presencia de personas sobre los pantalanes.

Certamen de Ganado y mercado medieval

El dispositivo de seguridad movilizará a alrededor de 150 personas de distintos cuerpos de seguridad y sanitarios para garantizar que todo se desarrolle sin incidentes.

La actividad, no obstante, arrancará ya a las diez de la mañana el pabellón de La Magdalena, donde se celebra el día de la Caja Rural en el Certamen de Ganado y tendrá lugar el concurso de oveya xalda a las 11.30 y el espectáculo 'La magia del caballo' a las 18 horas.

El mercado medieval estará abierto de doce del mediodía a una de la madrugada, y habrá además un vermú con la charanga El Felechu en La Exposición a partir de la una de la tarde, Los niños tendrán la oportunidad de participar en un taller con la Chef Pipa a las cinco de la tarde, la misma que a las siete ofrecerá un espectáculo familiar en la plaza de España.

A las diez será hora de desplazarse al Niemeyer para corear 'Te regalo', 'Colgando en tus manos' o 'Dame de eso' con el colombiano Carlos Baute, que acabará justo para presenciar los fuegos artificiales a media noche. La guinda la podrán los París de Noia en La Exposición a partir de la una.