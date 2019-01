El universo celta de Cárlos Núñez llega al Teatro Jovellanos Carlos Núñez, gaitero. El gaitero gallego llega a Gijón el 22 de marzo con su gira 'La Hermandad de los Celtas' ELCOMERCIO.ES Martes, 22 enero 2019, 11:54

Fruto de tres años de investigación, el gaitero Carlos Núñez publicaba el pasado 25 de septiembre su ensayo sobre la música celta 'La Hermandad de los Celtas' con la que se estrena como escritor, una faceta que añade a su más que demostrada valía como músico. Así, Carlos Núñez se mantiene pegado a los escenarios tras más de 20 años de trayectoria y suma ya una docena de discos y más de un millón de discos vendidos.

Y prueba de que el músico gallego puede con todo, paralelamente encuentra inmerso en gira musical homónima que, entre otros puntos, el próximo 22 de marzo le hará pasar por Gijón. Más concretamente, por el Teatro Jovellanos, donde actuará a partir de las 22.30 horas. El gaitero gallego ha querido incluir así a Asturias dentro del medio centenar de destinos de su espectáculo hasta el próximo mes de abril.

Además de estas dos décadas sobre los escenarios, son muchos son muchos los premios y nominaciones que avalan a este músico gallego: un Grammy por el disco grabado con sus maestros 'The Chieftains', dos nominaciones a los Grammys Latinos, Premio Ondas al mejor directo y el Premio de la Crítica Alemana, Preis der Deutschen Schallplattenkritik. En sus discos han participado Luz Casal, The Waterboys, Jackson Browne, Ry Cooder y Roger Hodgson de Supertramp y ha compartido escenario con primerísimas figuras como Bob Dylan, Sinéad O'Connor yThe Who.

Las entradas para el concierto de Gijón ya están a la venta a un precio de 22 euros (entresuelo y butaca) y 18 (general).

