Celtas Cortos regresan a Gijón con un concierto para celebrar su 40 aniversario La banda vallisoletana celebrará cuatro décadas de trayectoria con un concierto especial el 21 de febrero de 2026, dentro de un tour nacional que recorrerá diez ciudades

Gijón ya tiene fecha marcada en rojo en el calendario musical de 2026: Celtas Cortos aterrizarán en el Gijón Arena el próximo 21 de febrero con su gira '40 años contando cuentos', un recorrido que conmemora las cuatro décadas de vida de la banda vallisoletana. Será una cita pensada para el reencuentro con varias generaciones de seguidores, con un espectáculo renovado y una puesta en escena concebida como agradecimiento al público que les ha acompañado desde los años ochenta.

El tour, producido por Live Nation, arrancará el 7 de febrero en el Movistar Arena de Madrid y concluirá el 18 de abril en Valladolid, tras pasar por otras ocho ciudades: Valencia, Zaragoza, Pamplona, Barcelona, Murcia, A Coruña, Bilbao y, por supuesto, Gijón.

Durante más de dos horas y media de concierto, el grupo repasará 30 canciones emblemáticas de su trayectoria, desde himnos como 'La senda del tiempo', '20 de abril' o 'Tranquilo majete', hasta piezas menos habituales como 'Si no me veo no me creo' o 'Skaparate nacional'.

Sobre el escenario estarán los históricos Jesús Cifuentes, Alberto García y Goyo Yeves, acompañados por una banda ampliada de siete músicos de largo recorrido: Diego Martín (batería), Chuchi Marcos (bajo), José Luis Sendino (guitarra), Antón Davila (gaitas y flautas), Álvaro Zarzuela (trombón y trompeta), Jesús Bravo (teclados y acordeón) y Carlos Soto, miembro fundador que regresa para esta gira conmemorativa.

La celebración no se quedará solo en los directos. El 21 de noviembre verá la luz el recopilatorio '40 años contando cuentos', que reunirá los grandes éxitos del grupo remasterizados y una nueva versión de 'Cuéntame un cuento' grabada junto al violinista Ara Malikian. El álbum estará disponible en edición digital, doble vinilo coloreado y CD firmado.