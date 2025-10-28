Asturias, una parada en la ruta europea del necroturismo

Tumba de Isidora Arias, de 1894, tiene uno de los pocos querubines del cementerio de La Carriona de Avilés.

Asturias atesora uno de los cementerios más singulares de Europa. No es una exageración. En el Principado se encuentra uno de los 22 únicos camposantos de toda España que forman parte de la Ruta Europea de los Cementerios, un itinerario cultural avalado por el Consejo de Europa que agrupa a decenas de necrópolis de todo el continente reconocidos por su valor histórico, artístico o cultural. En el cementerio de La Carriona de Avilés se encuentran varias de esas razones.

Inaugurado en 1890, este museo al aire libre de marcada huella indiana cuenta con un centro de interpretación (cicLaC) inaugurado en 2012. Desde entonces, ha recibido a unas 41.000 personas interesadas en el llamado necroturismo o turismo de cementerios.

«Lo que más llama la atención es la propia idea que tenemos del cementerio como un espacio museístico al aire libre y, durante la visita, los imponentes mausoleos de la avenida principal, la tumba de Palacio Valdés y la de los marqueses de San Juan de Nieva», señalan desde el Ayuntamiento de Avilés, responsable de su gestión, dando pistas sobre algunos de los conjuntos escultóricos más destacados del cementerio y los personajes ilustres que reposan en él.

A conocer la historia y el valor patrimonial de esas construcciones ayudan los materiales expuestos en el Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona. Paneles explicativos y facsímiles de los proyectos constructivos de los panteones (y de algunos que nunca se llegaron a ejecutar) dotan de contenido a este equipamiento municipal de acceso gratuito que abre de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 16 a 18 horas.

Asimismo, se hará una oferta especial de visitas guiadas, la opción que eligen numerosas asociaciones y muchos centros educativos a lo largo del año para conocer este camposanto avilesino.

Un recorrido por la memoria

Tanto estas actividades como los recorridos 'Espacio de arte' y 'Lugar de memoria' que se describen en el cicLaC representan una oportunidad, no solo para conocer un enclave singular, sino para sumergirse en la historia y el saber de forma diferente. Así se argumenta en la página web oficial de la Ruta Europea de los Cementerios, de la que el cementerio de Avilés forma parte desde 2010: «Los cementerios forman parte de nuestro patrimonio material debido a las obras, esculturas y grabados que los adornan. También forman parte de nuestro patrimonio inmaterial y de nuestra realidad antropológica y proporcionan un contexto de los usos y costumbres vinculados con la muerte. Los cementerios ofrecen, efectivamente, un marco único para una parte de nuestra memoria histórica».

De ahí, que este itinerario necroturista europeo permita «recorrer literalmente la historia local y aprender sobre personalidades importantes que han trabajado y dejado una impronta en las ciudades» a las que pertenece.