El Certamen Coral Villa de Avilés se celebrará los días 29 y 30 de noviembre Corales de País Vasco, Andalucía, Canarias, Asturias y Galicia, y el sexto festival juvenil protagonizan las dos jornadas del certamen

Avilés volverá a llenarse de voces y armonías con la cuadragésima primera edición del Certamen Coral 'Villa de Avilés', que se celebrará el sábado 29 y domingo 30 en el auditorio de la Casa de Cultura. Organizado por la Asociación Coral Avilesina, el encuentro se consolida un año más como una de las citas más destacadas del panorama coral de la ciudad, reuniendo a formaciones de distintas procedencias y estilos.

La primera jornada reunirá a Náyade Abesbatza de País Vasco, el Coro Nubah de Andalucía, el Coro de Cámara Ainur de Canarias, el Coro Joven Lithos de Asturias y el Coro Gaos de Galicia. Cada agrupación ofrecerá un repertorio diverso que transitará desde la polifonía clásica hasta las creaciones contemporáneas, pasando por piezas de raíz popular, espiritual o folclórica.

El domingo día 30 será el turno del VI Encuentro Coral Infantil y Juvenil 'Villa de Avilés, protagonizado por jóvenes voces de Asturias. En esta edición participarán el Coro del Colegio Público Poeta Juan Ochoa, el Coro de Voces Blancas del Colegio San Fernando y la agrupación Voblacorinos-Voces Blancas del Nalón. Esta sesión, concebida como un espacio de encuentro y aprendizaje, refleja el compromiso del certamen con la educación musical y el fomento de nuevas generaciones de intérpretes.

Como broche de oro antes del fallo del jurado, el público podrá disfrutar de una muestra de la Danza Prima avilesina, a cargo del grupo Amigos de la Danza Prima.

Las entradas para ambas sesiones pueden adquirirse en la taquilla de la Casa Municipal de Cultura y a través de la plataforma Uniticket , al precio de seis euros.

Celestino Varela destacó confió en que el nivel esté a la altura de años precedentes. Creo que la selección ha sido muy buena y creo que vamos a poder disfrutar», señaló.