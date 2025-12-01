¿Y si preguntamos a ChatGPT qué visitar en Asturias en el puente de diciembre? Recurrir a la inteligencia artificial generativa para planificar un viaje de vacaciones o una escapada de fin de semana puede ser útil y rápido, pero entraña riesgos

Isabel Gómez Gijón Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:44 Comenta Compartir

Tenemos preguntas concretas y queremos respuestas rápidas y concisas. Por eso recurrimos a herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT: escribimos (o decimos) lo que queremos saber y en cuestión de segundos tenemos información. Incluso nos ofrece opciones para profundizar más en el tema y averiguar cuanto necesitamos saber. Ahí radica el éxito de estos sistemas, cada vez más utilizados en ámbitos profesionales y también para temas personales. Uno de ellos es la organización y planificación de viajes de vacaciones o escapadas de fin semana. Solo con preguntar qué ver en el destino elegido, añadir de cuántos días disponemos y algunos datos sobre nuestros intereses particulares, ChatGPT diseña un plan, con pros, contras y recomendaciones de todo tipo. Es una guía útil, pero entraña riesgos. Veamos un ejemplo.

Es 1 de diciembre. Le preguntamos a ChatGPT qué ver en Asturias durante el puente de diciembre. Lo hacemos con una pregunta sencilla y directa y también con fórmulas que incluyen datos concretos sobre el viaje que queremos hacer: un grupo de amigos aficionados a viajar que pueden dedicar tres días a recorrer el Principado y conocer ciudades y pueblos, parajes naturales, su vida cultural y de ocio y, por supuesto, su gastronomía.

Qué ver en Asturias, según ChatGPT

Sea como sea la pregunta, las respuestas son bastante similares y es notable la influencia turística de algunos lugares. Como ciudades imprescindibles de Asturias, ChatGPT recomienda visitar Oviedo y Gijón (no Avilés); como concejos de interior, Cangas de Onís y Covadonga; y en la costa, Llanes, Cudillero y Lastres.

En cuanto a los monumentos que todo visitante debe contemplar, la guía de ChatGPT enumera como esenciales Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo y como destinos de naturaleza, los que más repite son Los Lagos de Covadonga, la Ruta del Cares y la costa llanisca, donde destaca los bufones de Pría.

Contrastar siempre la información

Aquí radica parte del problema. Ante una pregunta genérica, ChatGPT no informa del cierre total de la Ruta del Cares por un derrumbe anunciado el 30 de noviembre; ni advierte de los riesgos que supone visitar los bufones en caso de temporal de mar o de los peligros de subir a los Lagos cuando hay nieve. «ChatGPT no conoce la verdad. Sus respuestas se basan en los patrones con los que fue entrenado, que tienen una fecha de corte», explica Josep Curto, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experto en inteligencia artificial.

Esto quiere decir que la inteligencia artificial puede ofrecer información desactualizada o errónea. Por eso, «es absolutamente crucial contrastar la información. Siempre hay que verificar horarios, precios, disponibilidad, alertas de seguridad o existencia real de los sitios recomendados», advierte Curto a quienes utilizan ChatGPT para planificar sus viajes.

Cómo personalizar viajes con ChatGPT

Siempre teniendo esa advertencia en mente, el experto reconoce que la inteligencia artificial puede sernos útil para descubrir destinos o aspectos que desconocemos y, sobre todo, para personalizar y ajustar el viaje a nuestros propios intereses gracias a la interacción constante que permiten estas herramientas: «Puedes expresar tus necesidades de forma matizada y conversacional y la inteligencia artificial ajustará sus recomendaciones basándose en esos detalles», explica Curto.

Pero para lograr que las recomendaciones de ChatGPT se ajusten a la experiencia turística que tenemos en mente, la instrucción o mensaje que le damos (denominado prompt) debe incluir, según la UOC, los siguientes datos concretos:

El destino del viaje, cuanto más específico, mejor;

fechas o duración del viaje;

presupuesto aproximado;

intereses (naturaleza, museos, gastronomía, etc.);

perfil de quien viaja (edad, con quién hace el viaje, medio de transporte en el que se hará el viaje);

estilo de viaje (turismo activo o de naturaleza, cultural, de relax);

zonas a evitar o actividades que no interesan.

A partir de ahí, cada quien deberá decidir qué hacer con la respuesta obtenida. En palabras del experto de la UOC, «la verdadera inteligencia reside en nuestra capacidad de discernir cuándo y cómo utilizar estas herramientas en nuestro beneficio, sin ceder aquello que nos hace fundamentalmente humanos».