La ciudad sin límites del Gijón Sound Festival Un programa variado y ecléctico propone al público un largo viaje de tres días con música para todos los gustos JORGE ALONSO Viernes, 5 abril 2019, 03:57

El único buen modo de echar una ciudad de menos es no estando en ella, echarla de menos mientras transitas sus calles se antoja una melancolía insoportable. Estar el viernes manoseando el momento previo a ver, pongamos por caso, 'Porgy & Bess' en la ópera de Budapest y pensar en que tal vez en ese momento ya estén The Mani-Las, el power trío en el que milita la imprescindible Maika Makovski, o el abrazo oscuro y precioso de Jacco Gardner's somnium, posando el cielo en la boca de quienes hayan comenzado su recorrido por el Gijón Sound, que se celebra entre hoy y el domingo, en la Sala Acapulco, eso se parece más a la envidia saludable. Incluso apurar la primera de unas cuantas cervezas entre los Ruin Bars mientras comentas: Oye, ¿hoy es cuando la Swami Ballroom tiene el pelotazo sixtie de Supersiders y el descerebre ilustrado de Los Vinagres?

La música Viernes 21 horas: Sala Acapulco (calle Fernández Vallín), The Mani-las + Jacco Gardner's Somnium. 15/18 euros. | 23.59 horas: Swami Ballroom (calle Pelayo, 2). Supersiders + Los Vinagres. 5/8 euros. Sábado 13 horas: plaza Mayor, escenario Mahou. Sesión vermú con Stone Fundation y Jungle by Night. Gratis. | 18 horas: paraninfo de la Laboral. Dorian Wood, 'Xavela lux aeterna'. 10/12 euros. | 19.30 horas: Teatro de la Laboral. Rozalen. 25/35/55 euros. | 20 horas: Sala Acapulco, King Salami and the Cumberland Three + Sumisión city blues + The Fleshtones. 10/12 euros. | 21 horas: plaza Mayor, escenario Mahou, Morgan + La Casa Azul. 20 / 25 euros. | 23.59 horas: Sala Albéniz. Adolfo Sputnik + Guille Milkiway DJ + Velle Club Party. 15/18 euros. | 23.59: Swami Ballroom. Human Beans + Latacher. 5/8 euros. Domingo 13 horas: plaza Mayor, escenario Mahou. Sesión vermú con Santero y los muchachos + Mona. Gratis. | 18 horas: plaza Mayor. Festinfante con Festykids y Las Eléctricas. Niños (3-14 años) 2 euros, adultos 5 euros. | 19.30 horas: Teatro de la Laboral. Rachel Ecroth + Rufus Wainwright. 22/30/55 euros.

Qué buena noticia, por cierto, la de esta sala en Gijón, qué bien volver a bajar las escaleras y que te envuelva el aire del norte de pinta y mocasín, con sonido alto y claro, y mucha crema en el escenario o en los platos. Aunque, quién sabe, tal vez sorbiendo el quinto trago se vaya la mirada al reloj mientras aterriza la idea de que, en Gijón, a esas horas hoy mejor no, a nada que amanezca sin violencia conviene saludar el escenario Mahou (AKA Plaza del Ayuntamiento) y disfrutar de lo que ya es un horario intenso, el vermú. En este caso a cargo de la elegancia con querencia soul de Stone Fundation y la maravilla global, bailable y ecléctica que responde por Jugle By Night . Y luego vale dejarse caer por alguna de las jugosas opciones gastronómicas, por ejemplo de la que se camina rumbo al Paraninfo de la Laboral.

He aquí un plan que solo pasear por el Puente de las Cadenas sobre el Danubio puede, en principio, igualar, porque allí, en el Paraninfo, espera uno de esos espectáculos que uno siempre quiere conocer de cerca, la experiencia 'Xavela Lux Aeterna' en la que promete sumergirnos Dorian Wood, retorciendo a Chavela a su imagen y semejanza. Y luego descansar la cabeza en la agradable propuesta de Rozalen y agarrarse, agarrarse antes de zambullirse de nuevo en la Acapulco y bracear con King Salami & The Cumberland Three (puro power Rythm & Blues), pasar a los acordes felizmente pegajosos de Sumision City Blues, para luego aferrarse a los puñeteros Fleshtones.

Vaya viaje queridas, vaya viaje amigos, solo comparable con optar por mantener un pie en cada orilla y volver a la zona cero del vermú y regodearse en la cálida maravilla de aire clásico que ofrecen los Morgan (aviso de Stendhal) y en la nueva colección de caramelos de baile envenenados que Guille Milkiway ha envuelto con la marca de La Casa Azul.

Opciones

Luego la cosa es ¿me animo a pulir la cadera en el Albéniz con el infalible Adolfo Sputnik, el baila o muere de Yelle Club Party y el propio Guille Milkiway en modo Dj, u opto por el trago largo del power pop de Human Beans y (The next big Thing) Latacher en la Swami Ballroom? Si todo en la vida fuera tan fácil... puede que pienses eso tanto si estás al borde del Cantábrico como si te mece el viento magiar tras la Plaza de Abastos.

Y ojo, que no todos los domingos merecen esa fama sombría que a veces les duele. Este pinta a uno de esos en los que llevas la sonrisa tatuada de nuevo al Ayuntamiento y que las cañas suenan a Santero y Los Muchachos (qué dulce, polvoriento y luminoso suena el nuevo proyecto de Miguel Ángel Escrivá), y la maravilla de pop cercano de Møna (que deberían prodigarse un poquitín más) y que te lleven a comer. Y que luego se venga arriba la chiquillería al aire de Festykids (Rock universal de colores) y Las Eléctricas. Vayan comprando camisetas de este proyecto horneado en Sonidópolis, porque a nada que quieran nos van a dejar perlas como para hacer una montaña de ellas. Y que luego te lleven, te lleven de nuevo a La Laboral antes de que soplen los vientos de Rachel Eckroth, una artista que brilla en la oscuridad mientras reviste de pop etéreo los temas que nos atormentan desde la caverna, y nos dejemos mecer por el timbre privilegiado y el gusto infalible de uno de esos artistas totales que cuando están en estado de gracia besan el cielo y, cuando no, como poco lo abrazan, un compositor irregular que no baja del notable y un interprete siempre sobresaliente. Rufus Wainwright viene celebrando los veinte años de su debut, y no es fácil encontrar una excusa mejor para escucharle, devorarle.

Tal vez la única forma de poder anticipar, levemente, todo lo que va a ocurrir en Gijón durante este fin de semana sea acariciar un vals mientras sientes los latidos de una ciudad que, cuando no se le ponen palos en las ruedas, es capaz de reventar las costuras y olvidar sus límites.