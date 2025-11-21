El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ángel de la Calle, Luis Pascual, Alberto Vázquez, Alfonso Zapico y Carol Medina, en la inauguración de la exposición 'La memoria democrática de Asturias en el cómic'. José Simal

Cómics con memoria democrática en Gijón

La Biblioteca Jovellanos alberga desde este viernes una exposición con acontecimientos históricos de Asturias, en la que participan Ángel de la Calle, Ruma Barbero, Carol Medina, Alberto Vázquez y Alfonso Zapico

L. Fonseca

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

La memoria democrática, también en el comic. Este viernes se presentó en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón la exposición 'La memoria democrática de Asturias en el cómic', iniciativa que forma parte del programa de las próximas V Jornadas de Educación e Historia con Memoria. La exposición expone obra de Ángel de la Calle, Ruma Barbero, Carol Medina, Alberto Vázquez y Alfonso Zapico.

La memoria histórica ha dado una abundante producción en el cómic asturiano. Éste formato gráfico asume y refleja episodios históricos que definen el pasado reciente de Asturias, como pueden ser la Revolución de octubre del 34, la Guerra Civil (con sus momentos concretos, como la caída del Frente Norte o la batalla del Mazucu, entre otros muchos), la posguerra y las formas de actuar del franquismo. Todo ello forma parte de nuestra historia, con el añadido de ser un pasado contemporáneo y, por tanto, vivido por personas cercanas a nosotros mismos en el tiempo y en el territorio.

Con la exposición de 'La memoria democrática de Asturias en el cómic', que se mantendrá abierta hasta el 7 de diciembre, se pretende contribuir a la difusión de las diferentes visiones que nuestros autores y autoras de cómic aportan sobre esta temática, por un lado tan inabarcable y, por otro, tan rica en aspectos todavía por desarrollar.

Obras y autor

Ángel de la Calle expone páginas de 'Entre Líneas', del libro 'Nuestra guerra civil'. Ruma Barbero, lo hace con 'Miriella' y 'Ciares', publicadas inicialmente en el blog Aguantando Cachones. Carol Medina expone su 'Horror Express'; Alberto Vázquez, páginas de 'Los lazos rojos (Asturies. el ciclo de las grandes huelgas, 1957-1965)' y 'Las hogueras de El Pertús y otros relatos del éxodo y de la muerte de España en los campos de concentración de Francia', mientras que Alfonso Zapico expone su 'Flor de octubre'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  2. 2 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  3. 3 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  4. 4 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  5. 5

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  6. 6

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  7. 7 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  8. 8

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones
  9. 9 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en un hospedaje del barrio del Carmen, en Gijón, en julio de 2021
  10. 10

    De héroes del ascenso del Real Oviedo a villanos en sus equipos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cómics con memoria democrática en Gijón

Cómics con memoria democrática en Gijón