Cómics con memoria democrática en Gijón La Biblioteca Jovellanos alberga desde este viernes una exposición con acontecimientos históricos de Asturias, en la que participan Ángel de la Calle, Ruma Barbero, Carol Medina, Alberto Vázquez y Alfonso Zapico

Ángel de la Calle, Luis Pascual, Alberto Vázquez, Alfonso Zapico y Carol Medina, en la inauguración de la exposición 'La memoria democrática de Asturias en el cómic'.

La memoria democrática, también en el comic. Este viernes se presentó en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón la exposición 'La memoria democrática de Asturias en el cómic', iniciativa que forma parte del programa de las próximas V Jornadas de Educación e Historia con Memoria. La exposición expone obra de Ángel de la Calle, Ruma Barbero, Carol Medina, Alberto Vázquez y Alfonso Zapico.

La memoria histórica ha dado una abundante producción en el cómic asturiano. Éste formato gráfico asume y refleja episodios históricos que definen el pasado reciente de Asturias, como pueden ser la Revolución de octubre del 34, la Guerra Civil (con sus momentos concretos, como la caída del Frente Norte o la batalla del Mazucu, entre otros muchos), la posguerra y las formas de actuar del franquismo. Todo ello forma parte de nuestra historia, con el añadido de ser un pasado contemporáneo y, por tanto, vivido por personas cercanas a nosotros mismos en el tiempo y en el territorio.

Con la exposición de 'La memoria democrática de Asturias en el cómic', que se mantendrá abierta hasta el 7 de diciembre, se pretende contribuir a la difusión de las diferentes visiones que nuestros autores y autoras de cómic aportan sobre esta temática, por un lado tan inabarcable y, por otro, tan rica en aspectos todavía por desarrollar.

Obras y autor

Ángel de la Calle expone páginas de 'Entre Líneas', del libro 'Nuestra guerra civil'. Ruma Barbero, lo hace con 'Miriella' y 'Ciares', publicadas inicialmente en el blog Aguantando Cachones. Carol Medina expone su 'Horror Express'; Alberto Vázquez, páginas de 'Los lazos rojos (Asturies. el ciclo de las grandes huelgas, 1957-1965)' y 'Las hogueras de El Pertús y otros relatos del éxodo y de la muerte de España en los campos de concentración de Francia', mientras que Alfonso Zapico expone su 'Flor de octubre'.

